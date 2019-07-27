Новий сезон "Корони" і Джаггер в еротичному триллері. Культогляд

У свіжому культогляді читайте про таке:

Фронтмен Rolling Stones в еротичному трилері

Вистава Готьє

Навіщо зірок кіно перетворили на котів

Коли чекати на третій сезон "Корони"

Нова роль Міка Джаггера

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Фронтмен гурту Rolling Stones Мік Джаггер невдовзі з'явиться на кіноекранах як актор, повідомляє видання New Musical Express. Прем'єра трилера за участю музиканта під назвою "Єресь Спаленого Апельсина" відбудеться на цьогорічному кінофестивалі у Венеції.

У стрічці, знятій за однойменним твором американського письменника Чарльза Вілфорда у стилі еротичний нуар, Джаггер грає багатого колекціонера Джозефа Кессіді, який наймає пару молодих людей, щоб ті викрали твір мистецтва у відомого художника.

Крім ветерана рок-музики, у фільмі також знялися такі знані актори, як Дональд Сазерленд, Клез Банг і Елізабет Дебікі.

New Musical Express пише, що зйомки трилера закінчилися ще до операції на серці, яку зробили 76-річному рокеру у квітні.

"Єресь Спаленого Апельсина" - далеко не перша акторська робота фронтмена Rolling Stones. В його заліку - понад десяток художніх стрічок.

Критики по-різному сприймали пана Джаггера як актора. Найбільш успішною вважають його роль менеджера компанії, яка надає ескорт-послуги заможним жінкам, у фільмі 2001 року The Man From Elysian Fields.

Того ж року Джаггера можна було побачити у стрічці Enigma, в якій йдеться про англійських дешифрувальників часів Другої світової, де він зіграв офіцера.

У 2008 році соліст Rolling Stones з'явився у ролі банківському клерка у кримінальному трилері за участю Джейсона Стетема The Bank Job.

Театр і кутюр

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Незвичне шоу представив у Лондоні французький дизайнер одягу Жан-Поль Готьє, розповідає газета The Guardian. Вистава під назвою Fashion Freak Show є поєднанням театру і модного показу - своєрідною ретроспективою творчості 61-річного кутюр'є.

За допомогою музики, світла, акторів і танцюристів знаний дизайнер розповідає історію свого життя: від хлопчика, який шив одяг для свого іграшкового ведмедика, до майстра високої моди, який одягає найвідоміших зірок світу.

Готьє народився в передмісті Парижа. Ще підлітком він надсилав свої малюнки до 27 найбільших домів моди. В день його 18-річчя хлопчина став співробітником компанії П'єра Кардена. Після перших показів його моделей в 1970-х роках Готьє почали називати enfant terrible індустрії моди.

У 1980-х роках він одягнув чоловіків у спідниці, а в 1990 році створив легендарний конусоподібний бюстгальтер і корсет для Мадонни, в яких вона виступала під час світового туру Blond Ambition. Згодом клієнтами Готьє стали Кайлі Міноуг, Ріанна і актори фільмів Педро Альмодовара.

"Ексцентрична, скандальна, провокаційна, смілива і дотепна" - такими епітетами нагороджує виставу Fashion Freak Show газета The Guardian.

Cats на широкому екрані

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Легендарний мюзикл Ендрю Ллойда Вебера Cats, який не сходить зі сцен Бродвея і Лондона з 1981 року, стане повнометражним фільмом із зірковим акторським складом, пише The Daily Telegraph.

Очікується, що стрічка вийде на екрани наприкінці 2019 року, проте її перший трейлер вже наробив чимало галасу у британській пресі. І все через найсучасніші технології, за допомогою яких акторів перетворюють на котів із людськими обличчями.

"Уявіть собі Джуді Денч із котячими вусами на обличчі, які виглядають настільки справжніми, що викликають огиду", - цитує газета одного з прихильників таланту "гранд-дами акторського цеху Великої Британії".

Таку ж реакцію спровокувала й ідея "вкрити" тіла акторів, серед яких Тейлор Свіфт, Ідріс Ельба і Єн МакКеллен, "котячим хутром" і максимально наблизити вигляд їхніх тіл до котячих зі збереженням деяких специфічних фізіологічних рис.

Та попри це, схоже, що фільм стане головною сенсацією 2019 року. Лише за одну годину трейлер до нього переглянули 100 тисяч людей, а хештег #Cats став одним з найпопулярніших у Twitter.

Між тим, Джуді Денч заявила, що зйомки у стрічці стали для неї "досвідом на кшталт Аліси в Країні Чудес", а пані Свіфт, яка вперше з'явиться на екрані у головній ролі, у захваті від "котячої школи" - спеціальних занять, де акторів навчали рухатися, як коти.

"Корона 3" - нарешті!

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Британські ЗМІ дізналися, коли можна буде побачити продовження довгоочікуваного телесеріалу про теперішню королівську родину Великої Британії "Корона". Про це "мимохіть" проговорився виконавець ролі чоловіка королеви Єлизавети ІІ принца Філіпа - Тобіас Мензіс - в інтерв'ю ВВС.

За його словами, перші епізоди третього сезону серіалу можна буде побачити в листопаді.

Актор розповів, що у центрі уваги "Корони 3" - дорослішання і перше кохання дітей чинного монарха, яку відтепер гратиме володарка цьогорічного "Оскара" Олівія Колмен.

"Ми розповідатимемо про цю родину з любов'ю", - сказав Тобіас Мензіс. Однак йтиметься і про деякі "темні сторони" життя королівської родини, додав він.

До речі, газета The Independent "з радістю повідомила", що зйомки четвертого сезону телесеріалу вже d повному розпалі. Саме в цьому сезоні йтиметься про любовний трикутник - принц Чарльз, нині покійна принцеса Діана і його теперішня дружина Каміла.

Відомо, що Діану гратиме актриса Емма Корін.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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