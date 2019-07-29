Перемога Зеленського стурбувала олігархів - Economist

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У понеділок, 29 липня, іноземна преса пише про таке:

"Революція" Зеленського

Чому син Джо Байдена звільнився з української компанії

Навіщо світ стежить за російськими кібератаками на Україну

Чим загрожує Монблану глобальне потепління

Нова "революція" в Україні

Президентські та парламентські вибори цього року привели до нової "революції" в Україні, пише Economist.

Перемога Зеленського стурбувала олігархів, які десятиліттями мали великий вплив на політику, "їхній золотий вік закінчився", так вважає аналітик Фонду Карнегі Балаш Ярабік. І особливо це видно в одномандатних округах.

"Зеленський обіцяв купу речей - закінчити війну з Росією на Сході, відновити економіку та викорінити корупцію", - пише видання. Тепер йому треба все це втілити.

"Здається, Зеленського не мотивують гроші", - додає газета. Прем'єр-міністром він убачає технократа, а кандидатом у генпрокурори пропонує "поважного реформатора" Руслана Рябошапку.

Але ключове слово для опису команди Зеленського - обережність.

"Правління Зеленського настільки ж суперечливе, як і неординарне", - пише видання. Закон про люстрацію викликав тривогу в західних партнерів України та активістів. Те саме стосується деяких членів його партії, зокрема Андрія Богдана.

Справа ПриватБанку буде лакмусовим тестом для нової влади, пише газета. Успіх Зеленського залежить від команди, яку створить президент, додає видання.

Проте новообраних депутатів мало що об'єднує, окрім назви партії. Через це Зеленському може бути важко їх контролювати. В олігархів, зокрема і Коломойського, можуть бути свої групи усередині парламенту.

"Нова еліта не обов'язково буде кращою за стару", - цитує газета аналітика Михайла Мінакова.

Син Байдена залишив українську компанію

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Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, Гантер Байден, звільнився з найбільшої приватної газової компанії України - Burisma - через президентську кампанію батька, пише Washington Post.

У цій компанії Гантер працював із 2014 року. Республіканська партія звинувачувала його у конфлікті інтересів, адже Джо Байден був ключовою фігурою у відносинах з Україною в адміністрації президента Барака Обами.

Коли старший Байден анонсував, що балотуватиметься у президенти, Гантер нарешті вирішив звільнитися, наголошуючи, що його роботу несправедливо атакують політичні вороги батька.

"Ці викривлення реальності не відволікатимуть мого батька і не змусять мене сумніватися у рішенні долучитися до правління Burisma, аби добре працювати на користь компанії та України", - сказав Байден-молодший.

Як сину віце-президента, Гантеру не потрібно було декларувати свою роботу чи заробіток, навіть якщо вони становлять конфлікт інтересів, пише газета. За законом це мають робити лише сам чиновник чи його дружина, а не інші члени родини.

Попри це, багато активістів вбачають у його роботі конфлікт інтересів.

Гантер прийшов до української компанії за кілька тижнів після того, як його батько Джо приїхав до України у квітні 2014 року. Під час візиту Байден-старший наголошував, що США мають допомогти Україні забезпечити свою енергетичну незалежність від Росії.

У Білому домі в той час заперечували, що робота молодшого Байдена пов'язана із цим візитом.

"Я ніколи не обговорював із батьком справи компанії чи свою роботу в її правлінні", - сказав Гантер у коментарі для газети.

Burisma також отримала критику активістів, оскільки її голова Микола Злочевський працював в уряді Януковича, пише видання.

Колишній генпрокурор Віктор Шокін відкрив лише одну справу щодо компанії під тиском парламенту. Він наголошував, що його звільнили через слідство, яке він розпочав проти компанії.

Однак активістка Дар'я Каленюк каже, що Шокіна звільнили якраз через те, що він недостатньо її розслідував.

Питання щодо доходів Гантера постали у 2017 році, коли він розвівся з дружиною Кетлін. Колишня жінка Байдена-молодшого звинуватила його у розтринькуванні грошей на наркотики, алкоголь та стрип-клуби.

У Гантера є історія вживання наркотиків, пише газета. Коли в його організмі виявили кокаїн, Байдена-молодшого звільнили з Морських сил США у 2014 році.

Україна - улюблена мішень російських хакерів

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Стаття під заголовком "Україна - улюблена мішень російських хакерів" вийшла у французькій Le Monde.

Інцидент із комп'ютерним вірусом НеПетя газета називає "найяскравішим епізодом інтенсивної інформатизованої партизанської війни проти України з 2014 року".

"Наша країна - простір для випробувань їхньої [російської] кіберзброї, яку вони поєднують з інформаційною війною та війною традиційною", - цитує видання "ветерана" української кібербезпеки Віктора Жору.

"В Україні Росія випробує свої концепції та можливості", - каже аналітик центру кібердосліджень НАТО Сім Алаталі. "Це ідеальне місце, для того щоб зрозуміти, як діють росіяни".

Кібернапади на Україну дозволяють росіянам показати свою силу всьому світові, пише газета.

Спокійнішим у цьому плані видався 2018 рік, додає газета. Це пояснюється зусиллями України та її партнерів. Київ запровадив закон про кібербезпеку, а США відправили сюди своїх спеціалістів.

Однак країна досі вразлива до нападів. Зокрема, місцева влада та експерти нещодавно розповіли газеті про те, як попередили кілька масштабних атак на електромережі.

Переповнений Монблан

"Дах Західної Європи" - гора Монблан - стала небезпечною через переповнення недосвіченими туристами і глобальне потепління, пише New York Times.

Село Шамоні, що у підніжжі гори, щороку приманює 4,3 мільйона відвідувачів, пише газета. "Клієнти помішані на цій горі", - каже спортивний інструктор Блез Агресті.

Водночас він додає, що половина інцидентів, пов'язаних із альпінізмом у Франції, трапляються саме на Монблані.

До найвищого піка Європи ведуть кілька десятків троп, але лише дві з них доступні альпіністам із середнім рівнем підготовки.

Глобальне потепління створює додатковий ризик для туристів, пише видання. Через потепління змінилися чи навіть повністю зникли найпопулярніші гірські стежки. Схили стають крутішими та більш слизькими, частіше падає каміння.

Однак туристів важко вмовити дотримуватися правил безпеки, додає газета.

"Із покоління альпіністів ми перетворилися на покоління туристів, які приходять заради одного селфі на вершині Монблану", - цитує видання мера комуни Сен-Жерме Жан-Марі Пеє.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC

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