Як Барселона, Берлін і Рим борються з навалою кабанів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дикий кабан на звалищі у Римі

У понеділок, 29 липня, іноземна преса пише про таке:

Дикі кабани захоплюють міста

Мільярди дерев

Не втратити Велику Британію

Навала кабанів

Дикі кабани перетворились на справжню загрозу для Барселони та інших європейських міст, пише британська Guardian.

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"Останні 10 років Барселона відчайдушно шукає спосіб завадити кабанам оселятися в завалених опалим листям околицях міста біля парку Колсерола, де серед інших живуть футболісти, банкіри і знаменитості", - розповідає газета.

За офіційними даними, лише за 2016 рік поліція Барселони зареєструвала 1187 дзвінків від мешканців, які жалілися на кабанів, що риються у смітті, нападають на собак, їдять корм із мисок для котів, перешкоджають руху на дорозі й біжать під колеса автомобілів.

Видання нагадує, що дикі кабани добре пристосовуються до майже будь-якого природного середовища. Та останнім часом усе більше цих тварин обирають міста. "У Барселоні й Берліні, Х'юстоні й Гонконзі групи диких кабанів помічали в будь-який час доби. У Римі, де я мешкаю, кабани, що порпаються у купах невивезеного сміття, стали символом занепаду міста", - пише автор статті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дикий кабан біля Барселони

На його думку, все більша популяція цих тварин у міському середовищі порушує питання про те, що людство наблизилось до межі урбанізації. "Це проблема, яку ми по суті створили самі. Розростання міст виштовхує тварин із їхніх природних середовищ, які все більше скорочуються, і змушує їх жити поряд із нами", - пише Guardian.

Автор застерігає, що дикі кабани можуть переносити небезпечні хвороби і спричиняти смертельні ДТП.

Донині спроби відігнати їх від міст були не надто вдалими. У Берліні місцева влада платить гроші людям, які відстрілюють кабанів у межах столиці, але й досі близько трьох тисяч тварин живуть у зелених зонах міста, пише газета.

У Барселоні ж влада намагається контролювати популяцію тварин завдяки своєчасному вивезенню сміття і зрізанню зелених насаджень уздовж доріг і парків. Кількість контактів людей із кабанами знизилась у місті більш ніж наполовину, але й досі залишається значною.

Скільки дерев можна посадити за день

В Ефіопії чиновникам дозволили не виходити на роботу, щоб спільними зусиллями посадити 350 мільйонів дерев за один день.

Як пише Independent, з травня по жовтень у країні планують посадити 4 мільярди саджанців. За даними урядовців, позначку у 2.6 мільярди вже досягнуто. Дерева висаджують майже в усіх куточках країни, в якій наразі лише 4 відсотки території вкрито лісами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Ефіопії ліси покривають всього 4% території

Наприкінці 19 століття цей показник становив близько 30 відсотків.

Щоб надолужити втрачене, ефіопці серед іншого встановили світовий рекорд, адже досі максимальна кількість висаджених за добу дерев не перевищувала 66 мільйонів. Також жителі африканської країни перевершили власний план. За словами міністра інновацій та технологій Гетахуна Мекуріа, у понеділок планувалось посадити близько 200 мільйонів дерев.

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"Поки невідомо, чи відстежують масову кампанію з висадки дерев у Ефіопії представники Книги рекордів Гіннеса, але офіс прем'єр-міністра заявив, що спеціально розроблена комп'ютерна програма допомагає підраховувати кількість дерев", - пише видання.

Independent зауважує, що до кампанії долучилась низка міжнародних організацій і приватних компаній.

Високі ставки у грі Джонсона

Нещодавно обраний прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон ризикує розвалити країну на шматки, пише французька Monde.

Газета коментує візит епатажного британського лідера до Шотландії, де він сподівався заручитися підтримкою місцевих політиків щодо власного плану про вихід із ЄС. За даними Monde, поїздка на північ вийшла не надто вдалою для Джонсона. "Він приїхав під несхвальне гудіння і поїхав через задні двері", - констатує видання.

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Зустріч Джонсона із прем'єр-міністром Шотландії Ніколою Стерджен була напруженою, пише Monde. Доказом газета вважає те, що Стерджен не посміхалась, а їхнє рукостискання було "крижаним".

Джонсон, який є "особливо англійським політиком", має занадто мало авторитету серед шотландців, валлійців і північноірландців, пишуть французькі журналісти. І в разі якщо прем'єр-міністр таки вирішить покинути ЄС без угоди з Брюсселем, відносини між різними частинами Сполученого Королівства можуть загостритись, відзначає видання.

"Джонсон ризикує виявити, що після виходу з одного союзу (ЄС - Ред.) він витратить багато часу на те, щоб спробувати зберегти інший (Сполучене Королівство - Ред.)", - цитує Monde свіжу доповідь аналітичного центру Institute for Government.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC.

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