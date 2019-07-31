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Світові ЗМІ пишуть про те, як протестувальники у Гонконзі захоплюються протестами в Україні, про "Зеакадемію" українських депутатів і про те, скільки насправді років Місяцю.

Євромайдан, як натхнення

Протести у Гонконзі, що починалися як мирні марші проти закону про екстрадицію в'язнів до Китаю, наслідують сценарій українського Євромайдану, пише видання Quartz у статті під заголовком "Чому протестувальники Гонконгу озираються на Україну?"

"Хоча протягом останніх кількох років світ став свідком активізації громадських протестів від Близького Сходу до Судану чи Пуерто-Рико, не так багато з них зрезонували з жителями Гонконгу, як проєвропейські та антиросійські протести в Україні 2014 року", - йдеться у статті.

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Протести у центрі Києва спалахнули буквально за кілька місяців до запуску Руху парасольок у Гонконзі у 2014 році.

"П'ять років потому, на тлі того, як у Гонконзі формується набагато більш мінливий рух опору, ставки в якому стали вищими, український досвід здається ще більш знайомим та наочним, що викликає тривогу", - пише видання.

Quartz цитує активіста, який поширює інформацію про протести у Гонконзі, Лі Нгао. Він каже, що досвід України надихає їх.

"Це як Давид проти Голіафа. Протестувальники у Гонконзі дійсно захоплюються українцями та їхньою стратегією (протесту - Ред.) та непохитним духом опору", - каже Нгао.

Одна з головних особливостей, яка відрізняє протести один від одного, це відсутність великої кількості жертв, якою завершилися протести у Києві, зазначає видання.

Independent про "ЗеАкадемію"

Перше завдання, яке мають виконати новоспечені депутати від партії "Слуга народу" - успішно впоратися з політичним інтенсивом в "ЗеАкадемії", пише Independent про тижневий курс для народних обранців у Трускавці.

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У багатьох ідея викликала подив, але в команді організаторів та оточенні президента Володимира Зеленського її вважають природним продовженням втілення бачення "нового оптимістичного світанку" для України.

Організатори доклали чималих зусиль аби перетворити колишній радянський санаторій - готельний комплекс Rixos на майданчик для виступів TedTalk, пише видання.

"Для когось навчальний процес пройде простіше, ніж для решти. Чимала частина "слуг" пана Зеленського - розумні і добре освічені та скоріше за все сформують експертне ядро ключових комітетів", - пише Independent.

Вік Місяця

Місяць - набагато старший, ніж ми вважали, свідчать дані нового дослідження, повідомляє Independent.

Науковці вивчали зразки каміння з супутника Землі і встановили, що Місяцю близько 4,51 млрд років. Тобто він сформувався протягом 50 мільйонів років після створення Сонячної системи. Попередні дослідження вказували на цифру у 150 мільйонів років.

Результати нового дослідження з'явилися майже 50 років після того, як перша людина ступила на Місяць. Самі тоді зібрали зразки каміння, які у подальшому і вивчали науковці.

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Вважають, що він утворився від удару великого космічного тіла розміром з Марс з нашою планетою. В результаті цього матерія потрапила на орбіту Землі, так сформувався Місяць. Та на перших стадіях свого формування супутник Землі виглядав інакше - він був повністю вкритий магмою, що сформувала різні види каміння.

Дієта - запорука довголіття?

Як прожити довше змінивши звички харчування? Порадами ділиться Daily Express.

Низка досліджень, проведених протягом останніх кількох десятиріч, довела, що відмова від м'яса може позитивно позначитися на людському організмі, а вегетаріанська та веганська дієти несуть здоров'ю багато користі, пише видання.

Так, перехід на рослинну їжу знижує ризик захворювання на діабет другого типу та виникнення ожиріння.

Результати дослідження опублікованого у науковому журналі "Прогрес" у серцево-судинних захворюваннях торік, показали, що вегетаріанська дієта корисна для тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання.

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Окрім цього, у вегетаріанців рівень холестерину нижчий, ніж у тих, хто вживає м'ясо, йдеться у статті.

Окрім необхідності віддавати перевагу рослинній їжі, експерти також радять знизити вживання жирної їжі, особливо тієї, що містить насичені жири, підсумовує Daily Express.

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