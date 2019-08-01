Угорщина ігнорує санкції проти Росії? Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2018 російські та сербські військові провели спільні навчання

В огляді іноземної преси 1 серпня:

Чому Угорщина дозволила провезти російську зброю до Сербії через свій повітряний простір.

Як загинув син Осами бін Ладена.

Скільки "заробляють" британські жебраки.

Що відчуваєш за місяць без алкоголю - в огляді іноземної преси.

Угорщина ігнорує санкції проти Росії?

Попри європейські санкції проти Москви, Угорщина дала дозвіл Росії транспортувати озброєння через свій повітряний простір, повідомляє видання Politico.

Видання нагадує, що після анексії Криму Росією у 2014 році ЄС запровадив ембарго на торгівлю зброєю з Москвою і ввів заборону на придбання російських товарів подвійного призначення, які можна використовувати як у військових, так і в цивільних цілях.

За інформацією Politico, Будапешт вдався до такого кроку після того, як Румунія відмовила Москві у транзиті військового вантажу через свою територію. Проте 10 російських бронетанкових машин таки потрапили на військову базу в Сербії - завдяки літаку, який Угорщина допустила у свій повітряний простір.

Вище керівництво країни пояснило такий крок тим, що вантаж перевозили не у військовому літаку, а у цивільному, що не суперечить санкціям.

Politico додає, що раніше Міністерство закордонних справ Румунії заблокувало транзит російських танків та іншої бронетехніки до Сербії через Дунай.

Втім, російський вантаж таки потрапив до сербської військової бази Ніш. Як заявив Президент Сербії Олександр Вучич, "найважливішим для нас є те, що нам вдалося перевезти машини до Сербії". "Яким саме шляхом вони потрапили сюди - це стосується тільки нас".

Як помер "молодий голос" Аль-Каїди?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один із синів бін Ладена, Хамза, обіцяв влаштовувати терористичні атаки у західних столицях як акт помсти за вбивство батька американськими спецпризначенцями у травні 2011 року

Хамза бін Ладен, син колишнього лідера Аль-Каїда Осами бін Ладена, мертвий, пише Guardian, посилаючись на повідомленнями американської розвідки.

Тридцятирічний Хамза бін Ладен, в якому багато хто вбачав спадкоємця очільника чи не найвідомішої терористичної організації світу, закликав народи Аравійського півострова до повстання проти правлячих еліт. Для радиально налаштованих ісламських організацій харизматичний Хамза був "молодим голосом", який намагався вдихути нове життя у діяльність розрізнених і деморалізованих рештків Аль-Каїди.

Він обіцяв влаштовувати терористичні атаки у західних столицях як акт помсти за вбивство батька американськими спецпризначенцями у травні 2011 року, через що Державний Департамент США запропонував винагороду у розмірі до 1 млн доларів за будь-яку інформацію про місцезнаходження Хамзи, розповідає газета.

Видання зазначає, що американські спецслужби не повідомляють деталей про те, чому саме помер син Осами бін Ладена і коли це сталося. Так само вони не коментують припущення, що самі доклали руку до знищення Хамзи.

Водночас неназвані джерела New York Times повідомляють, що ймовірно його знищили протягом "останніх двох років", а повідомили про це лише зараз тільки тому, що саме стільки часу знадобилося, аби підтвердити факт смерті Хамзи і ідентифікувати його тіло.

Скільки "заробляють" британські жебраки?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Разові пожертви безхатченкам від перехожих на вулиці інколи сягають 100 фунтів - пише Daily Telegraph

Про чималі "заробітки" британських безхатченків пише Daily Telegraph. Виявляється, деяким з них жебракування приносить аж до 45 000 фунтів на рік.

Особливо добре ведеться тим, хто "працює" у великих містах. У вихідний день жебраки на вулицях Ноттінгема отримують "величезну кількість грошей", адже їхні разові пожертви часом сягають 100 фунтів, цитує видання представника влади міста.

"Протягом 2016 року один чолов'яга, який жебракував у Вулвергемптоні, заробив таким чином лише на 12 000 фунтів менше, аніж прем'єр-міністр", - розповідає газета.

Daily Telegraph також переповідає історію такого собі Саймона Райта, якому заборонили жебракувати в Лондоні, після того, як стало відомо, що він отримує до 52 000 фунтів на рік. Щодня він виходив на людну вулицю одного з престижних районів британської столиці, Уїмблдона, почіпляв напис "бездомний і голодний", а увечорі повертався додому у помешкання вартістю 300 000 фунтів в сусідньому Фулхемі.

Представниця міської влади Лондона, яка опікується проблемами безхатченків, переконана, що великодушність і щедрість громадян створюють лише додаткові проблеми і не допомагають розірвати замкнене коло проблем соціально незахищених містян.

"Люди дійсно віддають їм багато грошей, і це небезпечно", - цитує її Daily Telegraph.

Пані Пайк зазначила, що важливо розрізняти вуличних жебраків та людей, які справді є безпритульними.

Місяць без алкоголю - "от халепа"!

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кореспондентка Guardian, яка вирішила місяць не вживати алкоголь, визнає, що найбільше сумує за станом душі, "яке накриває тебе через 30 хвилин після першого келиха".

Про те, що відчуває людина, яка полюбляє випити келих чи два вина щодня, коли протягом місяця повністю відмовляється від алкоголю, пише кореспондентка газети Guardian, яка вдалася до такого експерименту.

Вона розповідає, що вживання алкоголю у помірних дозах стало невід'ємною частиною її життя. З часом, визнає авторка, одного келиха вина стало не вистачати, і вона випивала два, а то й три на день. А коли навантаження на роботі чи у сім'ї було занадто високим, лише пляшка вина допомагала позбутися відчуття стресу.

Вона додає, що часто цитувала Хемінгуея, який стверджував: "Я п'ю, щоб інші люди видавалися мені цікавішими."

При цьому "повільні і трохи сумні ранки" стали нормою.

"Робота продовжувала видаватися цікавою, але мені не вистачало драйву. Я уникала людей, бо перестала отримувати насолоду від повсякденних речей, як от прогулянка чи перегляд фільму, або зустріч з друзями під час обідньої перерви. Мені знадобилося кілька років, щоб визнати це, але алкоголь почав контролювати моє життя", - пише авторка статті.

Вона зазначає, що цілковите утримання від алкоголю протягом місяця принесло їй відчуття важливого досягнення. Після двох тижнів експерименту жінка "із здивуванням" відчула, що стала "кращою, добрішою, більш енергійною, продуктивнішою і щасливішою".

"От халепа!" - жартома бідкається вона.

Та попри це, авторка пише про й про головну втрату: "Якщо бути чесною до кінця, то найбільше я сумую за станом душі, яке накриває тебе через 30 хвилин після першого келиха. Це неповторне відчуття блаженства, коли проблеми зникають самі собою і почуваєшся непереможною, дотепною і спроможною робити неймовірні речі тут і зараз".

То чи варто ризикувати здоров'ям через це короткотривале відчуття легкості? Кореспондентка Guardian, яка визнає, що вживання алкоголю завдає великої шкоди організму, пише, що кожен повинен вирішувати це сам. І додає: "Я планую продовжити експеримент ще на один місяць".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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