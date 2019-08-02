Facebook "хоче поселитися в кожній голові". Огляд ЗМІ

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В огляді іноземної преси 2 серпня:

Facebook хоче залізти у мозок

Як встигнути попередити Альцгеймера

Чому самотні? Бо бідні

Навіщо Facebook хочете читати думки

Facebook працює над "потенційно революційним" винаходом, який дозволить розшифровувати активність мозку і миттєво виводити текст, який промовляє людина, на екран, пише профільне видання Dazed.

Мова наразі йде про гарнітуру, що кріпиться на голову, яка зчитує активність мозку, відслідковуючи рівень кисню в ньому.

"Facebook хоче захопити світ не тільки у спробі стати всесильним (і багатим), а й заради того, аби поселитися в кожній голові. Остання розробка платформи свідчить, що вона наближається до цієї мети з допомогою технології, яка може читати ваші думки", - стверджує вебсайт.

Попри проблеми платформи з приватністю Facebook наполягає на тому, що інтерес в подібній технології є суто медичним і полягає в бажанні дати людям з травмою мозку або паралічем можливість говорити знову.

Як зауважує Dazed, вперше про плани щодо проєкту "мовчазного голосового спілкування" Apple заявив у 2017 р.

Прогресивне попередження

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Американські вчені розробили аналіз, який здатний розпізнати ознаки хвороби Альцгеймера за 20 років до того, як вона почне мати виснажливий ефект на тіло, пишеGuardian.

Вчені зі Школи медицини Університету Вашингтона штату Міссурі вважають, що тест може ідентифікувати зміни в мозку, пов'язані з Альцгеймером, із 94% точністю. Водночас такий тест є значно дешевшим і простішим, аніж позитронно-емісійна томографія мозку.

На думку лікарів, потенційно це може призвести до прориву в боротьбі проти захворювання.

"Зараз ми перевіряємо людей для клінічних випробувань за допомогою сканування мозку, що забирає багато часу і грошей, а залучення учасників займає роки", - сказав провідний професор неврології Рандалл Бейтман.

"Але за допомогою аналізу крові ми б могли потенційно перевірити тисячі людей на місяць. Це означає, що ми можемо більш ефективно залучати учасників до клінічних випробувань, що допоможе нам швидше знаходити методи лікування", - додає він.

Немає грошей на побачення

Копирайт изображения Getty Images Image caption На смартфони вистачає, а на побачення - ні

Як свідчать результати нещодавнього опитування, тисячі американських міленіалів залишаються самотніми не з власної волі, а через те, що не можуть дозволити собі сходити на побачення.

"Фінансова нестабільність впливає на їхню здатність знайти "ту чи того єдиного", тому що вони змушені заощаджувати", - повідомляєDaily Mail із посиланням на дані опитування 5 тисяч респондентів, проведеного американськими вченими для сайту знайомств Match.com.

Як з'ясувалося, дві основні групи міленіалів мають річний дохід, який становить 15 000-29 999 доларів і 30 000-44 999 доларів відповідно.

Згідно з ще одним дослідженням для Match.com, одинокий американець чи американка витрачають в середньому 60 доларів на місяць на побачення, при чому рахунки здебільшого все ще оплачують чоловіки.

Як зауважує Daily Mail, рух #MeToo проти сексуального насильства призвів до того, що більш ніж половина чоловіків змінила поведінку щодо жінок в бік більшої стриманості та віддаленості.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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