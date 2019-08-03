Матюки у фільмах Тарантіно і протестна поп-музика. Культогляд

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У свіжому культогляді читайте про таке:

Лайка і Квентін Тарантіно

Протестні тенденції в поп-музиці

Пам'ятна річниця Елтона Джона

Vogue від герцогині Сассекської

Тарантіно і матюки

У зв'язку з виходом на екрани чергового фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" американський журналіст Гаррет Гравлі вирішив порахувати кількість матюків та расових образ в кожній стрічці режисера.

Як повідомляє The Independent, одне лише відоме всім англійське слово на літеру "F" в творчому доробку майстра можна почути більш, ніж 900 разів, а неприпустимих епітетів на адресу афроамериканців - щонайменше 200.

Як з'ясувалося, "Безславні виродки" виявився найбільш "цнотливим" фільмом в мовному плані.

"Одного разу в Голлівуді", до речі, теж не надто рясніє ненормативною лексикою - принаймні в порівнянні з іншими роботами Тарантіно.

Але ця стрічка, де головні ролі виконують Бред Пітт та Леонардо Ді Капріо, вже викликала невдоволення доньки покійного Брюса Лі, яка заявила, що її батька зобразили "пихатим покидьком".

Протестний поп

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Після відносного затишшя у кілька десятиріч поп-музику дедалі частіше використовують, аби гучно висловити політико-соціальний протест, вважає оглядач The Daily Telegraph.

Прикладів - достатньо.

Нещодавно британський репер Дейв отримав нагороду за пісню, де нещадно критикував Терезу Мей. В Сполучених Штатах Кеті Перрі у співпраці з онуком Боба Марлі записала композицію "Прикуті до ритму", яку виконала під час церемонії вручення премій "Греммі" на фоні уявної стіни, яку будує Дональд Трамп.

А днями популярний інді-гурт з Манчестера The 1975 випустив перший трек зі свого майбутнього альбому з п'ятихвилинним монологом шведської кліматичної активістки Грети Тунберг, в якому та розповідає про неминучу загибель Землі.

The Daily Telegraph вітає таку політизацію популярної музики.

"Зацікавленість у протесті врятує поп від самознищення - незалежно від того, чи вплине це хоч якось на майбутнє нашої планети", - робить висновок автор.

Тверезий Елтон

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Цього тижня Елтон Джон відсвяткував пам'ятну особисту дату - майже три десятиліття без алкоголю, пише The Huffington Post.

У понеділок він написав у своєму інстаграмі: "Рівно 29 років назад я був скаліченою людиною. Але я набрався сміливості, аби сказати три слова, що змінили моє життя: "Мені потрібна допомога".

Співак додав, що буде "навіки вдячним" всім, хто допоміг йому подолати залежність. Серед таких людей був його друг Райан Вайт, підліток, хворий на гемофілію.

Через недбалість лікарів він заразився ВІЛ і помер від СНІДу у 1990 році. Елтон був поруч з хлопцем в останній тиждень його життя, і саме тоді той надихнув його кинути пити.

Видання нагадує, що артист завжди відверто розповідав про свої емоційні негаразди та боротьбу з внутрішніми демонами. В одному з травневих інтерв'ю він зізнався, що йому "багато що вдалося пережити" - і кожного разу він "виживав".

The Huffington Post зазначає, що наразі Сер Елтон працює над мюзиклом "Диявол носить Прада" для Бродвея, а у вересні продовжить своє прощальне світове турне.

Вересневий номер Vogue від Меган Маркл

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Акторка Салма Хайєк разом з 14 іншими видатними жінками прикрасила обкладинку вересневого номера британського Vogue, який редагувала герцогиня Сассекська Меган.

Як виявилося, пише Daily Mail, імена п'ятнадцятки тримали в таємниці через прохання редакції, і тому Хайєк не розповіла про це навіть власному чоловіку.

Вона розказала, що Меган зателефонувала їй особисто, спілкувалася невимушено, голос був "добрим і лагідним". Вона додала, що тепер відчуває близький зв'язок з герцогинею, хоч вони поки і не зустрічалися.

До слова, вересневий Vogue багато хто розкритикував - в тому числі й через те, що на обкладинці не знайшлося місця для Королеви Єлизавети II.

Один з чисельних коментаторів не підбирав слів, заявивши, що свіжий номер - "порожнє сміття".

Дорікнули і самій герцогині - за те, що продовжує поводитися як кінозірка, а не як член королівської родини.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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