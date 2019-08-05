Чи конкурує Зеленський з Путіним? - New York Times

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5 серпня іноземна преса пише про таке:

Конкурент Путіна

"Революція" Зеленського

Що дадуть протести в Москві?

Здорова їжа у фаст-фуді

"Чи ж на світі я миліший?"

New York Times вбачає певну конкуренцію Володимиру Путіну з боку молодого українського президента Володимира Зеленського, "який розуміє силу телебачення, має широку суспільну підтримку вдома і, можливо, це й не надто важливо, інколи знімає сорочку на публіці".

"Помічники Зеленського стверджують, що той зосереджений на перетвореннях всередині країни й не прагне стати анти-Путіним в регіоні, де проти російського лідера висловлюється багато критики, але мало хто може конкурувати за зіркову владу", - пише видання.

Втім, одразу ж додає: "Конкуренція вже очевидна".

Газета порівнює поведінку двох президентів протягом останніх двох місяців з боксерами, які кружляють рингом і обмінюються швидкими, гострими випадами.

Так, наприклад, Путін спростив правила отримання російського громадянства українцями, на що Зеленський звернувся до російської опозиції і запропонував українські паспорти "росіянам, які потерпають найбільше".

Цитуючи журналіста Івана Яковину, газета пише, що ситуація, в якій опинився Путін, нагадує сцену зі злою королевою і люстерком з казки про Білосніжку.

Паралелі з 1917

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Утворення однопартійної більшості й уряду нагадує всім в Києві революцію - "виборчу, популістську, соціалістичну, лібертаріанську або, як вважають більш схвильовані, більшовицьку", пише британська газета Independent.

Видання зауважує, що "ніколи раніше країна не переходила під чиєсь одноосібне командування", навіть за часів колишнього президента Віктора Януковича, який "намагався встановити диктатуру, перш ніж був повалений".

Зеленський та його команда політичних новачків обіцяють перезавантаження країни й покращення добробуту, але відсутність досвіду та їхній підхід до політичних ворогів змушують критиків проводити паралелі із 1917 роком, пише видання.

Газета називає "найбільш разючим" моментом те, що колишній президент Петро Порошенко "змушений давати свідчення" у більш ніж 10 справах, відкритих проти нього за підозрою в зловживанні владою.

Ім'я Андрія Портнова, контроверсійно відомого юриста часів Януковича, часто виринає в контексті судових справ проти Порошенка та зв'язків з людьми, наближеними до президента Зеленського. Втім, в інтерв'ю Independent він заперечує мотиви персональної помсти, а також будь-які зв'язки з президентським офісом.

Протести в Москві - ризик нових конфліктів?

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Російська влада на вихідних затримала сотні демонстрантів у Москві. Режим Володимира Путіна намагається придушити їхній заклик до чесних виборів, пише Wall Street Journal у редакційній статті.

Протести почалися минулого місяця, після того як центрвиборчком не допустив кількох опозиційних кандидатів до виборів у московську міську раду, нагадує видання.

Близько двох третин росіян вважають, що Путін добре робить свою роботу, але його теперішній рейтинг - найнижчий за багато років, зазначає видання.

"Ризик зараз полягає в тому, що він може спровокувати конфлікт за кордоном - відкрити новий фронт в країнах Балтії або, можливо, спричинити ескалацію в Азовському морі, - щоб відволікти увагу від проблем всередині країни", - пише WSJ.

Видання нагадує, що Путін мав майже 90% підтримки населення після військового втручання в Грузію (2008 рік) та Україну (2014).

Путіна може навіть більше спонукати до дій те, що дехто у США та Європі втрачає терпець через довготривалу стратегію ізоляції Росії.

"Замість того, щоб скоритися, Захід має дати чітко зрозуміти, що будь-яка ескалація за кордоном зіткнеться зі спротивом і призведе до ще суворіших економічних санкцій", - пише WSJ.

Здорова їжа у фаст-фуді

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Мережі швидкого харчування придумали, як спонукати клієнтів обирати більш здорову їжу в їхніх закладах, пише Telegraph.

Для цього в закладах "МакДональдз" спробували поміняти позицію страв у меню. З'ясувалося, що клієнти, які користувалися тачскрином для замовлення, частіше обирали напої без цукру після того, як дослідники змінили порядок у списку напоїв.

У 2016 році в 622 закладах мережі на 12 тижнів помістили напій "Coca-Cola Zero", що не містить цукру, на першу позицію вгорі екрана. Водночас звичайну "Кока-Колу", бляшанка якої містить 140 калорій, перемістили на найнижчу позицію.

Завдяки цьому впродовж кількох місяців після змін продажі "Coca-Cola Zero" зросли, а звичайної "Coca-Cola" - знизилися, пише видання.

Автори дослідження вважають, що такі зміни давали споживачам можливість замислитися і змінити свій звичний вибір.

"Зазвичай ми фокусуємо нашу увагу на тому, що більше впадає в очі або знаходиться просто перед нами - наші очі слідують за певною схемою, коли ми дивимося на світ, неначе ми читаємо сторінку в журналі", - пояснює результати один з авторів дослідження, Іво Влаєв, фахівець з поведінкових наук зі Школи бізнесу при Ворікському університеті.

Огляд підготували Марія Кондрачук та Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС