Політика Трампа сприяє білому націоналізму - огляд ЗМІ

У вівторок, 6 серпня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Чому політика Трампа сприяє білому націоналізму в США

Як "штучний язик" боротиметься з підробним віскі

За скільки продають старий маєток Меган Маркл

Стрілянина у США та білий шовінізм

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Ситуація зі спалахами жорстокості і масовими розстрілами у США не зміниться, поки при владі перебуває Дональд Трамп та його команда, пише оглядач The Independent Карлі Пірсон.

Коментуючи стрілянину в Ель-Пасо (штат Техас) та Дейтоні (штат Огайо), що сталася цими вихідними і забрала життя щонайменше 30 людей, автор звертає увагу на проблему расизму у країні, адже жертвами трагедії стали переважно мексиканці.

"Зв'язок між цими нападами і расизмом настільки очевидний, що два дні потому Трампу довелося відкрито засудити поняття переваги білої раси над іншими - інструмент, який він застосовував і якому довіряв більш за все", - пише оглядач видання.

Пані Пірсон пише, що ці два напади сталися не випадково і нагадує, що президент США робив твіти, у яких заявляв про те, що імігранти з Латинської Америки заполонили країну.

"Стрілок міг бути білим шовіністом і до того, як Трамп став президентом, але в тому, що саме його прихід до влади легітимізував жорстокість білих націоналістів, немає жодного сумніву", - пише автор.

Пані Пірсон зазначає, що проблема стрілянини існує у США ще з 1990-х років, але випадок цих вихідних вказує на расове підґрунтя.

"Все стане гірше, перш ніж піде на краще. За президента, який безконтрольно проливає расову ненависть, і з Сенатом підлабузників, які нічого не роблять для того, щоб зупинити його і відмовляються приймати закони про встановлення контролю над зброєю, боюся сказати, що ми побачимо ще більше жорстокості, яка ґрунтується на расизмі і володінні зброєю, ще до кінця цього президентства", - підсумовує оглядач Independent.

"Штучний язик" проти неякісного віскі

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Науковці розробили "штучний язик", який розрізнятиме сорти віскі за якістю, повідомляє Times.

Обладнаний електронами, що реагують на різні відтінки смаків, цей пристрій стане потужною зброєю у боротьбі з підробками, і з цим завданням він впорається краще, ніж сомелье, запевняє видання.

Згідно з інформацією, яку оприлюднили у науковому журналі Nanoscale, "штучний язик" зможе визначати дистилятор і вік віскі лише за допомогою відображення світла зі штучних смакових рецепторів.

Він зроблений з золота і алюмінію, а принцип дії ґрунтується на поглинанні і відображенні світла і відтінків.

Команда науковців каже, що цього результату достатньо для того, що встановити найдрібніші відмінності у різних сортах віскі, навіть коли склад алкоголю один і той самий.

Все, що треба зробити - натренувати "штучний язик" розпізнавати і запам'ятовувати різновиди.

"Ви просто показуєте "штучному язикові" різні види віскі, для того, щоб він запам'ятав їх на майбутнє", - цитує видання керівника групи дослідників доктора Кларка.

"А тоді він зможе вам сказати: "Це Glenfiddich 12-річної витримки, а це 18-річної", - каже доктор Кларк.

Голлівудський маєток Меган виставили на продаж

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Голлівудський маєток Меган Маркл площею у 2 тисячі квадратних метрів виставили на продаж за 1,8 мільйона доларів, повідомляє The Sun.

Герцогиня Сассекська жила в цьому будинку в Лос-Анджелесі з 2011 по 2013 рік, коли була одружена з продюсером Тревором Інглсоном.

Після розлучення вона переїхала у Торонто, де працювала на зйомках.

У будинку, про який йде мова, є чотири спальні та три ванні кімнати. Вітальня оздоблена каміном.

Меган та Гаррі переїхали у свій новий дім - Фрогмор Коттедж - у квітні цього року, за місяць до народження первістка Арчі.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC

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