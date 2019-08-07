Чим скандальний одіозний спікер польського сейму - огляд ЗМІ

У середу, 7 серпня, іноземна преса пише про таке:

Ексцентричний польський маршал

Як віцепрем'єр Італії проводить виборчу кампанію на пляжах

Чи можуть у Британії запровадити податок на калорії

Чому краще дозувати перегляд серіалів

Нестандартний спікер

Копирайт изображения Getty Images

Маршал Сейму (голова нижньої палати парламенту) Польщі Марек Кухцинський є особою аж надто неоднозначною, пише польська Gazeta Wyborcza.

"Маршал Марек Кухцинський ходить в оточенні охорони, одягненої у опереткові мундири, свій кабінет у Сеймі відділив завісою та заборонив журналістам ходити частиною парламентських коридорів", - пише газета.

Крім суперечливих зовнішніх атрибутів, спікер Кухцинський фігурує у багатьох скандалах. Нещодавній - пов'язаний із захмарною кількістю його перельотів по маршруту Варшава-Ряшів.

Як виявилося, Кухцинський за останніх півтора року скористався послугами державного авіатранспорту близька ста разів. Офіційно, він літав у державних справах, хоча державні справи маршала чомусь зосереджені у місцевості, де мешкає він та його родина.

Кухцинський також фігурував у секс-скандалі - начебто із неповнолітньою українкою. Після газетних публікацій на початку року подальшого розвитку справа не мала, після погроз маршала притягнути журналістів до відповідальності за поширення неправдивої інформації.

Хоча колись усе було цілком інакше. До приходу до влади партії "Право і справедливість" Кухцинський був скромним заступником голови Сейму від опозиції - ввічливим і схильним до компромісу.

"Цього маршала більше немає. Його замінив маршал, змушений давати пояснення з приводу перельотів разом з родиною у статусі офіційних осіб на Підкарпаття, а також щодо сексуального скандалу із неповнолітньою українкою, який начебто підтверджується відеозаписом", - пише газета.

Одіозність Кухцинського є очевидною навіть для деяких депутатів правлячої партії. Після занадто різких заяв маршала Сейму проти журналістів та опозиції, гасити скандал були змушені голова польського Сенату та його заступник, а самого Кухцинського на деякий час відправили у відпустку. Реальним керівником Сейму відтоді став віце-маршал Ришард Терлецький.

"А Кухцинський із великим задоволенням займається самозвеличенням себе у ролі другої особи в державі. У 2018 році він особисто прийняв присягу у сотні бійців маршальської охорони, яких він одягнув у сині мундири, кашкети з червоною оторокою, золотими аксельбантами та шаблями по 3,8 тисячі злотих за штуку. В оточенні цієї охорони він парадує по Сеймі", - пише газета.

На п'ятницю призначене чергове голосування за вотум недовіри Кухцинському. Сам він пов'язує голосування із ефективною роботою Сейму та "нападками внутрішніх сил".

Пляжна виборча кампанія

Копирайт изображения Getty Images

Британська Guardian пише про іншого політика з неоднозначною репутацією. Це віцепрем'єр міністр Італії Матео Сальвіні, який звинувачував "українську радикальну організацію" у спробу замаху на нього, і чий представник фігурує на записах секретних перемовин про фінансування його партії у московському готелі "Метрополь".

У передчутті дострокових виборів, Сальвіні веде активну кампанію на італійських пляжах. Популярність його партії сягнула 39%, тоді як його партнери по коаліції мають лише 15%. Політик-популіст каже, що зустрічатися з виборцями треба там, де вони збираються.

"Пляжний тур? Це зустрічі із громадянами у тих місцях, які вони призначили. На жаль, я не буду грати у пляжний волейбол", - говорить Сальвіні.

Дивним чином, громадяни, охочі почути і побачити Сальвіні, концентруються у районах, де раніше голосували за M5S (Рух п'яти зірок), разом з яким партія Сальвіні створила коаліцію. Поки коаліційні партнери мовчать, пляжний тур політика критикує опозиція.

"Він користується своєю вміло налагодженою пропагандистською машиною. Він подає себе як простого чоловіка, що виступає проти еліти. Однак платити за його виступи все одно доведеться італійцям", - говорить депутат від опозиції Сальваторе Маргйотта.

Податок на калорії

Копирайт изображения Getty Images

Британські активісти здорового харчування вимагають запровадження податку на харчі, у яких забагато цукру, жиру чи калорій, пише британська Independent.

Цей податок має допомогти боротися із дитячим ожирінням, раком та діабетом. Серед ласощів, які необхідно оподаткувати, активісти називають шоколад, морозиво і пудинг.

Оподаткування компаній, що виробляють харчі з високим рівнем жиру чи цукру, змусить їх виробляти здоровішу їжу, вважають прихильники раціонального харчування.

Їх підтримує Ліберально-демократична партія, тоді як консерватори, принаймні їхній новий лідер Борис Джонсон, виступають проти.

Під час кампанії за своє обрання лідером консерваторів, а відтак і прем'єр-міністром, Джонсон пообіцяв заморозити будь-які ініціативи щодо запровадження додаткових податків на "гріховні речі", а саме алкоголь, цигарки чи солодкі безалкогольні напої.

У Британії вже існує так званий податок на цукор: його підтримують лікарі-дієтологи.

"Податок на цукор у безалкогольних напоях з часу його запровадження у квітні 2018 року дозволив зменшити кількість цукру у раціоні британців на 90 мільйонів кілограмів", - пише газета.

Але прихильники здорового харчування закликають владу не зупинятися на цьому.

По одній серії на день

Копирайт изображения Unsplash

Сучасні потокові телевізійні сервіси дають користувачам набагато більше свободи відносно того, коли, як і що дивитися, пише Financial Times. Разом з тим, можливість подивитися за один раз увесь серіал "Чорнобиль" не зажди корисна для психічного здоров'я.

"Інтернет пропонує усе і одразу, однак перегляд "Чорнобиля" спонукав мене замислитися над необхідністю певних обмежень", - вважає журналіст Тім Бродшоу.

Утім, потокові сервіси про це поки не замислюються. Скажімо, Netflix не дозує кількість серій, які глядач може подивитися за один раз.

Теоретично, функцію безперервного перегляду можна відключити, але про це знають не так вже й багато користувачів.

Netflix заховав цю опцію глибоко серед налаштувань на своєму сайті, і дістатися до неї неможливо ані зі смартфона, ані з додатка, встановленого на вашому телевізорі, пише Financial Times.

"Створення свого роду програмування переглядів збільшить бажання дивитися наступну серію та заохочуватиме лояльність користувачів. Коли йдеться про "Чорнобиль", то під кожною серією було багато цікавих коментарів, які пояснювали, де правда, а де вигадка. Я був би не проти побачити їх після кожного епізоду, а не в кінці цілого серіалу", - ділиться враженням Тім Бродшоу.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!