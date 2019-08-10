Чи зніметься принц Чарльз в бондіані й де похована Білосніжка. Культогляд

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Принц Чарльз у новому "Бонді"

Де похована аристократка, яка могла бути прообразом Білосніжки

Тарантіно - про славу, роботу з акторами і "Кримінальне чтиво"

Чому фанати стурбовані римейком "Самого вдома"

Бондіана залучає королівську родину

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У новій стрічці про Джеймса Бонда разом із Деніелом Крейгом може зіграти і член королівської родини, пише The Independent.

Згідно з інформацією ЗМІ, відповідну пропозицію зробили принцу Чарльзу. Ідея виникла під час його візиту на знімальний майданчик стрічки.

У 2012 році королева Єлизавета супроводжувала Деніела Крейга у короткому кліпі до відкриття Олімпійських ігор у Лондоні.

"Їм сподобався весь той гамір, який спричинила поява королеви разом з Деніелом Крейгом, а Чарльз міг би його ще і перевершити", - цитує видання коментар джерела виданню The Sun.

Наразі Принц Чарльз розмірковує над пропозицією. Якщо він відмовиться, продюсери подумають над тим, щоб запропонувати цю ж роль принцу Вільяму чи Гаррі.

Світова прем'єра 25-ого фільму про агента британської розвідки "Бонд 25" запланована на квітень 2020 року.

Де похована Білосніжка?

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У Німеччині знайшли надгробок аристократки, яка могла бути прообразом Білосніжки з казки братів Грімм, повідомляє The Daily Mail.

Баварський музей знайшов могильну плиту датовану 18 сторіччям, під якою поховано Марію Софію фон Ерталь. Саме її історія життя, як вважають місцеві жителі, надихнула письменників на написання казки про Білосніжку. Подейкують, що молода жінка страждала від своєї мачухи.

Видання цитує директора музею Хольгера Кемпкенса, який каже, що хоча прямих доказів, які б вказували на зв'язок між двома персонажами немає, життєпис аристократки на це вказує.

Фон Ерталь зростала у замку у Лор-ам-Майні, що в 70 кілометрах від Бамберга, де знайшли її надгробок, і померла у 1796 році.

У сімейному літописі її описували як "дівчину неймовірної вроди", яка намагалася допомагати бідним та нужденним. Та у підлітковому віці її мати померла, а батько одружився на власній вдові, які притискала падчерку.

Фон Ерталь ніколи не була одруженою, а згодом переїхала до будинку старої діви, де осліпла і померла у віці 71 року, пише видання.

Тарантіно: "Мені не потрібна зірка, я і сам зірка"

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"Мені не потрібна велика зірка, щоб зробити запуск фільму, бо я і сам зірка", - так розповідає про себе голлівудський кінорежисер Квентін Тарантіно в в інтерв'ю з російським кінокритиком Антоном Доліним для видання "Медуза".

Американець приїхав до Москви представляти свою дев'яту стрічку "Одного разу в Голлівуді".

Бути відомим непросто, каже фільммейкер, "але і хорошого в цьому немало", додає він.

"Це надзвичайно круто бути впізнаваним, мати шанувальників по всьому світу, які стежать за кожним твоїм словом і кроком, як я сам міг стежити за яким-небудь Бобом Діланом. Звикнути до цього доволі складно", - каже він.

За словами Тарантіно, найбільша складність у професії режисера - вміння працювати з акторами, "дати їм свободу робити те, що в них особливо добре виходить, направити їхній талант у необхідне тобі русло".

Відповідаючи на запитання про "Кримінальне чтиво", один зі своїх найпопулярніших фільмів, який отримав у 1994 році "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, Тарантіно сказав, що не вважає його найбільш вдалою зі своїх робіт.

"Просто у ньому я впіймав цайтгайст, дух часу. Тому він і став феноменом", - сказав він.

Римейк "Сам удома" - фанати схвильовані

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Новина про те, що студія Disney планує знімати римейк стрічки "Сам удома" схвилювала фанатів, пише The Daily Telegraph.

Видання цитує один із твітів, у якому користувач соцмережі написав: "Тільки я вирішив, що цього року з мене досить, коли дізнався, що Дісней хочу знімати римейк?".

В іншому твіті фанати скаржаться: "Навіщо псувати класику?".

Фільммейкер Франклін Леонард написав: "Мої молитви зі сценаристами, яким доведеться вирішувати проблему мобільних телефонів у римейку".

Виконавець головної ролі Маколей Калкін на новину досі не відреагував.

Оригінальна версія стрічки "Сам удома", яка вийшла у 1990 році, зібрала у світовому прокаті 476 мільйонів доларів.

Служба моніторингу ВВС

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