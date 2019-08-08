Чорнобильський саркофаг може провалитися - The Sun

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У четвер, 8 серпня, іноземна преса пише про таке:

Що загрожує Чорнобильському укриттю

Найбільший виклик для Зеленського

Другий шанс для української влади

Як уберегти їжу від чайок

Саркофаг на межі краху

Чорнобильський саркофаг може провалитися під власною вагою, пише The Sun.

Експерти кажуть, що є дуже велика імовірність того, що це станеться.

Бетонний саркофаг збудували навколо четвертого реактора у 1986 році. Навколо нього нещодавно встановили новий сталевий конфайнмент. Якщо саркофаг обережно знімуть, конфайнмент попередить злив радіації в довкілля.

Українська компанія SSE Chernobyl NPP, яка займається електростанцією, підписала новий контракт на 78 мільйонів доларів на усунення проблеми. Саркофаг розберуть до 2023 року. Після цього будуть роботи з очищення радіоактивних відходів, які триватимуть до 2065 року.

Працівники мають прибрати радіоактивний пил та рештки суміші з піску, свинцю та бору, якою гасили палаючий реактор.

Попри це, Чорнобильська зона скоро стане офіційним місцем для туризму, додає газета.

Найбільший виклик Зеленського

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Найбільший виклик нової української влади - протистояти олігархам, пише політолог Андреас Умланд у французькій Le Monde.

Хоча в Україні за часи незалежності на ключових посадах змінилося багато осіб, поведінка еліт лишалася такою самою, каже автор. Вона полягає у неформальних обмінах, корупції, кумівстві та інших видах фаворитизму. Хоча такі проблеми є і в розвинутих демократіях, вони більш поширені у пострадянських республіках.

Нові депутати також стоятимуть перед спокусливими пропозиціями олігархів, до яких вони не сильно підготовлені, каже Умланд. До того ж, вони діють у країні з нерозвиненими державними інститутами, де не до кінця встановлено верховенство права.

Тому головне питання не в тому, чи стане Україна авторитарною або проросійською, про що часто хвилюються коментатори. Питання в тому, чи зможуть новообрані депутати зламати традиційну поведінку еліт, або навпаки, особисті інтереси знову вплинуть на прийняття рішень попри глибокі кадрові зміни.

Оскільки партія Зеленського контролює виконавчу та велику частину законодавчої влади, перед нею стоять великі можливості та великі виклики, каже автор. Однак перемога Зеленського також покладає на нього та його наступників відповідальність за майбутні успіхи та невдачі країни.

Другий шанс для України

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Політолог Мартін Сандбу у Financial Times порівнює перемогу Зеленського із 1989 роком.

"Це дає Україні можливість позбутися спадщини зламаної системи, яка гальмувала країну, та крокувати за сусідами до Європи 30 років потому", - вважає автор.

Історія подарувала Україні "другий шанс" із приходом нової влади, а історія це робить нечасто, зазначає Сандбу.

Тридцять років тому, у Польщі був майже такий самий ВВП на душу населення, як і в Україні. Тепер він утричі більший.

Усім відомі причини повільного розвитку України - корупція та тиск Росії, пише автор. Варто дивуватися, що все в Україні не набагато гірше.

Нові обличчя у владі - добра ознака, вважає автор. Президент та більшість новообраних депутатів чітко розуміють, що прийшли до влади, тому що люди вимагають подолати "гротескний рівень" корупції. Вони достатньо об'єктивно оцінюють себе, тому пішли на тижневе тренування до Трускавця.

Європа зобов'язана допомогти Україні, наголошує Сандбу. Вона може сприяти подоланню бідності, як це обіцяє зробити Зеленський.

Для цього Угоди про асоціацію з ЄС недостатньо, пише автор. Квоти на імпорт мають зменшити та в ідеалі прибрати. ЄС має наполягати на тому, аби його правил дотримувалися, щоб європейські компанії принесли в Україну конкуренцію та продуктивність.

Лідери ЄС мають дотриматися свого договору, який дозволяє будь-якій європейській країні, яка поважає європейські цінності, подати заявку на членство.

"Політична амбіція привести Україну до того стану, де вона буде кваліфікованою на це [членство ЄС], яким би далеким він не здавався, була би потужним поштовхом для реформаторських сил", - підсумовує автор.

Як уберегти їжу від чайок

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Щоб чайки не крали вашу їжу, треба на них суворо подивитися, пише New York Times.

Про це свідчить дослідження Королівського товариства (Royal Society), опубліковане у журналі Biology Letters.

Учені провели експеримент, поставивши чайок перед чіпсами навпроти експериментатора. Із 74 птахів, лише 27 скуштували приманку. І це трапилося тоді, коли експериментатор дивився осторонь, а не прямо на них.

"Це показує, що чайки зчитують сигнали людей, коли займаються збиральництвом у місті, і людський погляд викликає у них відразу", - написали учені.

Відкриття також вписується у відому модель поведінки птахів - атакувати ззаду, несподівано, каже експерт із Британського трасту орнітології, Віола Рос-Сміт. Адже чайки ставляться до людей, як до великих, потенційно небезпечних тварин.

Королівське товариство з захисту птахів радить для захисту від чайок відступити або підняти руки над головою. Однак не слід махати ними, адже це може стурбувати птаха.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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