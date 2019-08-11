Чому український серіал "Кріпосна" б’є рекорди в Польщі

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Український серіал "Кріпосна" став хітом за кількістю переглядів у Польщі. Його аудиторія в сусідній країні зростає небаченими темпами.

У соцмережах про нього пишуть пересічні глядачі і польські топ-чиновники, а провідні ЗМІ намагаються розгадати секрет шаленої популярності "мильної опери" українського виробництва, яку вже ставлять в один ряд із бразильською "Рабинею Ізаурою" і турецьким "Прекрасним століттям".

То чому ж полякам так припав до серця саме цей український серіал?

Про що він?

"Кріпосна" - це костюмована мелодрама, знята у співпраці компаніями StarLight Films та Film.UA. Події стрічки відносять глядачів у Ніжин 19 століття. У цьому містечку на Чернігівщині проживає заможний поміщик Червінський, у власності якого - молода, витончена і прекрасна кріпачка Катерина Вербицька.

Похресниця дружини Червінського, Катерина має бездоганні манери, володіє кількома іноземними мовами, грає на фортепіано і навіть гарно малює.

Обертаючись у колах місцевих багатіїв, Катерина закохується у привабливого дворянина Олексія Косача. Але на шляху до щастя молодих стає Червінський. Аби здобути свободу і отримати право кохати, Катерині долає чимало перешкод.

Їй доведеться пережити смерть близьких, встояти у полум'ї народного повстання і не втратити честь у багнюці київських борделів.

Де знімали, хто показував

Щоб краще передати атмосферу, творці серіалу відмовилися від штучних павільйонних декорацій. У списку локацій, де відбувалися зйомки стрічки, - Києво-Печерська Лавра і столичний "Шоколадний будиночок", Національний музей народної архітектури та побуту Пирогово, Національний історико-культурний заповідник "Качанівка", а також "тернопільський Версаль" - Палац Вишневецьких.

Перший сезон "Кріпосної" у лютому 2019 року показав український телеканал СТБ. За перший тиждень показу серіал очолив рейтинги трансляцій усіх каналів України в будні.

Згодом права на показ української мелодрами придбали Литва, Чорногорія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Словенія та Хорватія.

Але першим іноземним каналом, який показав "Кріпосну", став польський суспільний мовник TVP1, для якого навіть створили багатоголосе озвучення тамтешньою мовою.

"Хіт", "феномен" і "явище"

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Саме так називають "Кріпосну" польські ЗМІ, коли пишуть про шалений успіх роботи українських кінематографістів.

Підставою для цього є рейтинги мелодрами. За даними спеціалізованого польського ресурсу Wirtualne Media, за перший тиждень показу аудиторія "Кріпосної" склала 1,23 мільйона глядачів. І це при тому, що епізоди показували у вечірній прайм-тайм тільки з понеділка по середу.

За другий тиждень прокату "Кріпосної" кількість прихильників серіалу зросла до 1,79 мільйона. Відтак керівництво TVP1 вирішило показувати його й у вихідні.

"Аудиторія серіалу зростає від епізоду до епізоду, - пише Wirtualne Media. - Перший з них переглянули 1,01 мільйона глядачів, останній - 2,28 мільйона".

Як зазначило польське Radio Zet, це настільки потішило голову польського суспільного гіганта TVP Яцека Курського, що він написав у Twitter: "Досягли 3 мільйонів! Це рекордна аудиторія 27 епізоду. І вона зростає. Це вже явище. Дякуємо!".

У чому секрет успіху?

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Серед причин успіху українського серіалу в Польщі видання Dziennik Zachodni називає географічний фактор. Часопис зазначає, що донедавна полякам пропонувалися костюмовані мелодрами переважно турецького виробництва.

"Вперше на наших екранах з'явився серіал, дія якого відбувається у наших географічних широтах, - пише Dziennik Zachodni. - Середина ХІХ століття, коли розгортаються події "Кріпосної", - це час, коли Чернігів і Варшава, Люблін і Соснівець були частиною однієї країни та функціонували в однакових суспільно-політичних умовах".

На думку польського видання, ще однією перевагою роботи українських кінематографістів є те, що в серіалі не оминають питання класового протистояння.

"У багатьох селах ситуація була такою, як показано у "Кріпосній". Окрім історії кохання, в серіалі не бракує сцен продажу селян одним власником іншому. Можна побачити й величезні батоги, яким власник господарства відшмагав коваля, коли той насмілився піти проти нього", - додає Dziennik Zachodni.

Ще однією перевагою українського серіалу, якщо порівняти з латино-американськими чи турецькими, часопис називає те, що у ньому зображено "життя 170 років тому… не лише з точки зору знаті, але й з точки зору поневолених селян, які попри все сподіваються на краще майбутнє".

Українська "Рабиня Ізаура"?

Не обійшла увагою неабиякий успіх українського серіалу й одна з провідних польських газет Gazeta Wyborcza.

У статті "Бразильське кохання, українські батоги: Чи є "Кріпосна" феноменом масштабу "Рабині Ізаури"?" це поважне видання відзначає, що історія української кріпачки багато в чому повторює перипетії життя прекрасної і невільної бразилійки.

Втім, Gazeta Wyborcza відзначає "вражаючі" костюми і "мальовничі локації", побачивши які, "багато глядачів захочуть відвідати Україну", а також "прекрасний" акторський склад - у стрічці задіяні як знані виконавці, так і талановиті новачки.

Крім того, веде далі Gazeta Wyborcza, перевагою "Кріпосної" є й те, що "творці звертають увагу на неприємні сторінки української історії, з якою поляки мали чимало спільного".

На переконання газети, успіх українського серіалу в Польщі зумовлений тим, що "вперше ми спостерігаємо синтез мильної опери з костюмованим жанром, вбудованим в нашу культуру".

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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