Чому прем'єр Ізраїлю вперше за 20 років їде до Києва - огляд ЗМІ

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У понеділок, 12 серпня, іноземна преса пише про таке:

Чому прем'єр Ізраїлю їде до Києва?

Як московські протести загрожують владі Путіна?

Чим запасаються британці на випадок Брекзиту без угоди?

Чи втратив Tinder свою привабливість?

Візит перед виборами

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу їде до Києва, аби здобути підтримку серед російськомовних ізраїльтян з українським корінням, вважають політичні аналітики, пише Times of Israel.

Його візит до Києва запланований на 18-20 серпня, менш ніж за місяць до виборів у Кнесет. Це перший візит ізраїльського прем'єра в Україну за 20 років.

Пан Нетаньягу стане першим іноземним лідером, який відвідає Київ після інавгурації Володимира Зеленського. Під час візиту планується його зустріч із українським президентом, а також відвідування Бабиного Яру.

У січні, коли Ізраїль та Україна підписали угоду про вільну торгівлю, пан Нетаньягу схвально відгукнувся про "міцні" стосунки між Ізраїлем та Україною, нагадує видання.

"Ці стосунки мають глибоке історичне та культурне коріння. Українські євреї становлять значну частину населення Ізраїлю. А в Україні мешкає велика єврейська громада, четверта за розміром у Європі", - сказав тоді пан Нетаньягу президенту Петру Порошенку.

У квітні прем'єр Ізраїлю привітав з перемогою нового президента, Володимира Зеленського, "який є євреєм і вважається відданим прибічником Ізраїлю", пише видання.

В інавгураційній промові пан Зеленський сказав, що "в обороні рідної землі українці повинні стати ізраїльтянами". А за кілька днів він зустрівся з рабинами України та міністром охорони довкілля Ізраїлю Зеевом Елькіним. "Тоді в Єрусалимі назвали зустріч дуже позитивною і відзначили, що Зеленський був дуже добре налаштований до Ізраїлю", - пише видання.

Протести як загроза

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Спалах протестного руху в Москві створив найбільший виклик політичній системі президента Путіна за майже десятиліття, надавши росіянам можливість висловити своє невдоволення "економічним занепадом, відсутністю політичного вибору та геополітичною ізоляцією Кремля", пише Wall Street Journal.

"Військові пригоди Путіна, який минулого тижня відзначив своє двадцятиріччя при владі, перетворили Росію на державу, з якою рахуються іноземні політики. Але це не вилилося у здобутки для середньостатистичних росіян, стандарти життя яких падають вже п'ятий рік поспіль", - зазначає видання.

Після хвилі протестів у 2011-2013 роках, останнім часом їх поменшало, "після підйому патріотизму після анексії Криму Росією та агресивнішої політики Путіна, що зміцнив імідж Росії за кордоном", пише видання.

"Але навіть найпалкіші прихильники нашої політики в Криму зараз бачать, що їм брешуть, в той час як влада краде гроші, а ми стаємо біднішими", - цитує WSJ одного з учасників московських протестів.

Брекзит про запас

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Британці вже витратили близько 4 мільярдів фунтів, готуючи запаси на випадок брекзиту без угоди, пише Guardian.

Як свідчить дослідження, кожен п'ятий британець накупив харчів, напоїв та ліків на 380 фунтів. А понад 800 тисяч людей витратили на це понад 1000 фунтів, зазначає видання.

Якщо Британія вийде з Євросоюзу без угоди, за прогнозами, це може призвести до короткострокових проблем з постачанням, хоча уряд каже, що намагається із цим впоратися, пише Guardian.

Минулого тижня британський зоомагазин Pets at Home зізнався, що робить запаси корму для тварин, а Domino's Pizza - у тому, що вони запасаються начинками для піци.

Тим часом до дедлайну 31 жовтня,коли запланований брекзит, зріс імпорт дорогих авто: багатії намагаються уникнути тарифів, які можуть встановити після брекзиту без угоди, зазначає Guardian.

Кінець епохи Tinder?

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Через використання додатків для знайомств користувачі-"свайпери" почуваються більш самотніми, як свідчать результати нового дослідження, пише Guardian.

Найгірший вплив додатки з функцією свайпу мають на людей з низькою самооцінкою: чим менше людина впевнена у собі, тим завзятіше користується додатком - і тим гірше почувається після цього, зазначає видання.

Через це все більше молодих людей звертаються до традиційних агенцій з пошуку пари, де людей знайомлять із тими, хто "серйозно налаштований на стосунки", пише Guardian.

Якщо ви все ж таки обираєте Tinder або схожі додатки, спілкуйтейся не більше, ніж із з дев'ятьма людьми за сеанс, адже після цього настає когнітивне перевантаження, радить антрополог Гелен Фішер.

А якщо жодне з цих знайомств не спрацювало - йдіть офлайн, каже вона. Познайомтесь із кимось в парку чи барі, попросіть друзів вас із кимось познайомити або підійдіть до когось на вулиці, цитує експертку видання.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС

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