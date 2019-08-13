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13 серпня іноземна преса пише про таке:

Якими були парфуми Клеопатри?

Чи є паралелі між Москвою і Гонконгом?

Кому продали маєток Джорджа Майкла

З чим пов'язані кліматичні зміни

Аромат Клеопатри

Формулу парфумів, якими могла користуватися Клеопатра, вдалося відновити групі науковців, повідомляє Times.

Команда археологів з Гавайського університету спільно з групою парфумерів створила той самий аромат, яким дві тисячі років тому, імовірно, користувалася єгипетська цариця.

"Це були найбільш цінні парфуми давнього світу", - сказав член групи археологів Роберт Літтман виданню про подорожі "Атлас Обскура" (Atlas Obscura).

Розкопки велися на майданчику Тель-ель Тімай, що лежить на північ від Каїра. У Стародавньому Єгипті на його місці стояло місто Тмуіт - відоме парфумами місцевого виробництва. Археологи знайшли пляшечки, хімічний аналіз яких і допоміг їм відновити склад парфумів.

В її основі мірра - смола, яку добувають з терну, що росте на Аравійському півострові і в регіоні так званого Африканського рогу. Входили туди і кардамон, оливкова олія та кориця. Аромат більш насичений за сучасні, і тримається довше, пише видання.

За словами ж парфумера з Університету Берклі, Менді Ефтел, Клеопатра, скоріше за все, мала власну парфумерну фабрику, яка розробляла аромат виключно для неї.

Протестні настрої: паралелі між Москвою і Гонконгом

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Про спільні риси між протестами у Москві та Гонконзі пише у своїй колонці оглядач Financial Times Гідеон Речмен.

У своїй статті під заголовком "Москва, Гонконг і лібералізм на вулицях", автор проводить паралелі між протестними рухами і вказує на те, що між ними спільного набагато більше, ніж розбіжностей.

"Відвага московських протестувальників нагадала мені студентів та молодих професіоналів, з якими я познайомився у Гонконзі. І ті, і інші розуміють, що арешт і ув'язнення можуть зіпсувати їхнє майбутнє, але продовжують виходити на протести", - пише він.

Оглядач Financial Times зазначає, що протести в обох місцях не мають чіткого лідера і зародилися в інтернеті, що ускладнює контроль над ними. Схожими є і скарги протестувальників - наступ на демократію. У Гонконзі приводом до масових заворушень став закон про екстрадицію до Китаю, а у Москві - відмова у реєстрації опозиційним кандидатам на вибори до Московської міської ради у вересні цього року.

Схожою є і реакція влади - застосування сили, додає автор.

Яким би не був результат, виглядає так, що лібералізм, який став підґрунтям протестів - як хвороба, що має тенденцію повертатися, підсумовує оглядач Financial Times. Можливо, на якийсь час поліції і вдасться їх придушити, але з часом вони повернуться, додає він.

Маєток Джорджа Майкла продано

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Маєток XVI сторіччя, який належав Джорджу Майклу, продали за 4 мільйони доларів, повідомляє Daily Mail.

Будинок, що знаходиться біля Горінгу-на-Темзі, що в Оксфордширі, придбала родина, яка нещодавно переїхала до міста.

"Він любив це місце, і багато в чому завдяки приватності, яке воно йому забезпечувало", - цитує видання юриста родини співака Джона Рейда.

53-річного співака знайшли мертвим у своїй спальні на Різдво 2016 року. Більшу частину своєї нерухомості, вартістю у понад 100 мільйонів доларів він заповідав своїм сестрам Мелані та Іоді.

З чим пов'язані кліматичні зміни

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Між таненням льодовиків в Арктиці та суворими зимами зв'язку немає, встановила міжнародна група науковців, повідомляє Independent.

Експерти давно досліджують вплив танення льодовиків на зміну клімату. Результати нового дослідження показали, що цей процес не впливає на зниження середніх температур взимку.

За словами науковців з Ексетерського університету, Королівського Інституту Метеорології Нідерландів та Інституту Досліджень Енергетики і Сталого Розвитку, регіональне зниження об'єму льодовиків часто-густо співпадає з більш морозними зимами, але не є причиною цього явища.

«Ми показуємо, що справжня причина - у зміні атмосферної циркуляції, що переміщає тепле повітря до Арктики, а холодне до територій у помірних широтах», цитує видання автора дослідження доктора Рассела Блекпорта.

Професор Ексетерського університету Джеймс Скрін додає: «Багато причин змушують перейматися стрімким зменшенням об'ємів льодовиків, але підвищений ризик суворих зим у Північній Америці та Азії не відноситься до них».

Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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