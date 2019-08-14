Чому Кремль у глухому куті - Times

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14 серпня іноземна преса пише про таке:

Що непокоїть Кремль

Інцидент під Сєвєродвінськом

Гонконг на межі

Штучний інтелект проти людського мозку

Що непокоїть Путіна

Протестувальники у Москві загнали Кремль у глухий кут, пише Times у своїй редакційній статті.

Коментуючи останній із серії протестів проти відмови російських органів влади реєструвати опозиційних кандидатів на вибори до Московської міської ради, що зібрав біля 60 тисяч людей, видання пише що учасники не збираються відмовлятися від своїх вимог. І російський президент Володимир Путін непокоїться через те, що протести можуть вийти за межі столиці.

"Він стоїть перед дилемою: придушити виступ невдоволених, який набирає обертів, застосувавши репресії, чи піти на поступки?" - пише видання.

З одного боку, критики Путіна можуть звикнути до того, що тиск на владу може дати позитивний результат. А з іншого, репресії штовхають владу на ризик, адже це літо показало, що застосування сили до демонстрантів тільки підживлює протестні настрої, пише Times.

Тож російському президенту залишається сподіватися на те, що протести вщухнуть, як це сталося у 2012 році. Але з економічними проблемами в країні і зі зниженням заробітних плат, це малоімовірно, йдеться у статті.

"Пану Путіну є що втрачати, якщо він не впорається з невдоволеними, які розхитують Москву", - підсумовує видання.

Інцидент під Сєвєродвінськом

Практично відразу після інциденту на випробувальному майданчику під Сєвєродвінськом, що на півночі Росії, Кремль перейшов у кризовий режим роботи - різко обмежив розповсюдження інформації і почав запевняти в тому, що нічого поганого не сталося, пише New York Times.

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Так само діяла радянська влада і під час Чорнобильської катастрофи у 1986 році, додає видання. Але цього разу жителям регіону витік радіації не загрожує.

"Але жалюгідне, рудиментарне ухиляння російської влади ще раз довело, що Кремль набагато більше переймається тим, як прикрити себе, ніж розповісти своїм людям та світу що сталося та наскільки великими є ризики", - пише видання.

New York Times посилається на дані американської розвідки, згідно з якими, посадовці у США підозрюють, що на майданчику могли відбуватися випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревісник". Якщо це правда, то невдача тесту стане серйозним ударом для Путіна, особливо на тлі протестів, зазначає газета.

"Інцидент з ядерною установкою в рамках дорогої програми озброєння, яку Путін розпочав публічно, останнє, що йому зараз потрібно", - пише New York Times.

Найбільша загроза для Путіна зараз полягає в тому, що "брехні" його уряду більше не будуть вірити ані в Росії, ані деінде, підсумовує видання.

Guardian: Гонконг на межі

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Протести у Гонконзі, що почалися з висловлення невдоволення законом про екстрадицію до Китаю, тривають одинадцятий тиждень поспіль і їхній масштаб збільшується, а рівень жорстокості підвищується, пише Guardian.

У своїй редакційній статті під заголовком "На межі", видання зазначає, що риторика Пекіна викликає все більше занепокоєння, але поки що політика зводиться до залякування без прямих дій. Скоріше за все, до залучення армії вдаватимуться у крайньому випадку.

1 жовтня Китай відзначатиме 70-ту річницю Комуністичної партії у владі, і навряд чи Пекін зацікавлений в тому, щоб силовий сценарій розвитку подій зіпсував свято. Але якщо протестні настрої до цього часу не підуть на спад, можливо, Пекін вирішить застосувати силу.

"Протестувальники не можуть дозволити Пекіну вдатися до силового сценарію", - підсумовує видання і закликає Британію та інші країни нагадати про політичні і економічні наслідки силового розгону протесту.

Штучний інтелект vs людський

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Під'єднання штучного інтелекту до людського мозку призведе до загибелі останнього, пише оглядач Financial Times Сьюзан Шнайдер.

"Може настати такий момент, коли роль мозку зменшиться настільки, що його просто буде зруйновано", - припускає автор.

Оглядач видання згадує заяву Ілона Маска про плани об'єднати штучний інтелект з людським і пише, що ідея практично висить у повітрі. Але на шляху до її реалізації можуть стати "філософські перешкоди".

Так, автор цитує одну з робіт австралійського письменника-фантаста Грега Ігана, в якій він описує вживлення в людський мозок спеціального коштовного камінчика, який згодом переймає функції мозку і заміщає його.

"Можна доповнювати свій інтелект чіпами, але настане момент, в який вони заберуть ваше життя", - пише Сьюзан Шнайдер.

Передбачити, в який саме момент це станеться - складно.

"Суть - зрозуміла. До пропозицій об'єднати людей зі штучним інтелектом варто ставитися зі скепсисом", - підсумовує автор.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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