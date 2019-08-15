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18-20 серпня Україну відвідає прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Це буде перший офіційний візит до Києва очільника ізраїльського уряду за останні 20 років.

Небагатослівна заява прес-служби Нетаньяху про плани відвідати столицю України миттєво породила хвилю коментарів в українських та ізраїльських ЗМІ, адже він відбудеться на тлі серйозного загострення ситуації на Близькому Сході та ще й у розпал надзвичайно напруженої перевиборчої кампанії в Ізраїлі, яка цілком може стати вирішальною в політичній кар'єрі прем'єр-міністра Ізраїлю.

То ж чому пан Нетаньяху їде до Києва саме зараз? З ким він буде зустрічатися, а для кого не знайде часу? Кому вигідний цей візит і на що не варто сподіватися по його завершенні?

Ось що про це пишуть ізраїльські та українські ЗМІ.

"Рахунок 13:0"

Перше, на що звертають увагу оглядачі в Ізраїлі, - це те, що "Київ випадав з географії візитів ізраїльського прем'єра" протягом двох десятиліть.

В інтерв'ю тамтешньому громадському радіо КАН Река журналіст Шимон Бріман зазначив: "Якщо ми подивимося на кількість візитів Нетаньяху до Москви і Києва, то рахунок буде 13:0, тобто 13 візитів у Росію для зустрічей з Путіним за останні чотири роки і нуль візитів в Україну за останні 20. Тобто востаннє Бібі (так називають пана Нетаньяху в Ізраїлі - авт.) був у Києві наприкінці 90-х років і зустрічався він з президентом України Леонідом Кучмою. Відтоді в Україні змінилися чотири президенти".

Копирайт изображения Getty Images Image caption На початку 2019 року президент України Петро Порошенко відвідав Ізраїль, де зустрічався з Нетаньяху. До України ізраїльський прем'єр вже не приїжджав 20 років.

На переконання пана Брімана, поштовхом до візиту прем'єра Ізраїлю до Києва стало обрання "нового президента - такого молодого і симпатичного, єврейського походження, який, як нам відомо, симпатизує Ізраїлю".

"Одна з головних причин - це бажання збалансувати явний перекіс у бік Москви, - наголосив він. - Також візит в Україну має на меті особисте знайомство".

Без Гройсмана

Впадає у вічі той факт, що у плані візиту відсутня зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю із топ-чиновником його рівня - не менш "молодим і симпатичним" головою уряду України Володимиром Гройсманом.

Адже, як зазначила газета Times of Israel, "Україна - єдина країна, крім Ізраїлю, де і президент, і прем'єр-міністр - євреї".

Копирайт изображения 9 канал Image caption Нетаньяху на борту літака МАУ, який тиждень тому привіз чергову велику групу імігрантів з України. Нетаньяху тоді особисто піднявся на борт і потис руки всім 122 "новоприбільцям". Це показував ізраїльський 9 Канал.

Очевидно, пан Нетаньяху, відомий як прихильник жорсткої лінії у переговорах з палестинцями, так і не забув про голосування делегації України на підтримку резолюції ООН 2016 року, що засуджувала будівництво єврейських поселень на Західному Березі ріки Йордан.

Як повідомляв тоді один з провідних телеканалів Ізраїлю, 9 Канал, прем'єр був настільки розлючений, що особисто розпорядився скасувати офіційний візит Володимира Гройсмана в Єрусалим за кілька годин до його початку, звинувативши Україну в "антиізраїльському" кроці.

Свій до свого по своє

І все ж більшість оглядачів пов'язують дводенний вояж пана Нетаньяху на береги Дніпра із достроковими парламентськими виборами, що відбудуться в Ізраїлі 17 вересня.

Вперше в історії держави її мешканці підуть голосувати вже вдруге за цей рік через неспроможність партії Лікуд, яку й очолює ізраїльський прем'єр, сформувати коаліцію і уряд після квітневих виборів.

І завадила цьому невелика, але уперта політична сила Наш Дім Ізраїль (НДІ), яку ще називають "партією радянських іммігрантів". Саме голоси вихідців з колишнього СРСР можуть стати вирішальними й під час вересневих виборів. І тому запеклу боротьбу за них ведуть і Нетаньяху, і лідер НДІ Авігдор Ліберман.

До речі, нещодавно Єврейська Агенція Сохнут оприлюднила статистику імміграції до Ізраїлю за перші шість місяців 2019 року. Виявляється, Україна залишається другим найбільшим постачальником репатріантів на Землю Обітовану після Росії. З січня по липень цього року туди на постійне проживання виїхали понад 3 тисячі українських громадян.

За оцінками газети Jerusalem Post , зараз в Ізраїлі проживає "понад 200 тисяч вихідців з України". Тому пріоритетом для Нетаньяху є "відтягти їх від НДІ Авігдора Лібермана" і "показати, що він опікується проблемами іммігрантів" з України. Саме в цьому, пише Jerusalem Post, й полягає "політична цінність візиту Нетаньяху" до Києва.

Нетаньяху - посередник?

На тлі повідомлення про візит ізраїльського прем'єра в Україну і в Ізраїлі, і в Україні почали ширитися чутки про можливу посередницьку місію Беньяміна Нетаньяху в конфлікті Києва і Москви.

Підґрунтям для таких розмов чуток стала дещо вільна інтерпретація відповіді ізраїльського прем'єра на питання журналіста, вихідця з України, про те, чи міг би пан Нетаньяху долучитися до процесу з огляду на його добрі стосунки із президентом Росії Володимиром Путіним.

Прем'єр розповів, що вже отримував подібні пропозиції від країн Африки і Латинської Америки, проте проблеми самого Ізраїлю і побоювання не виправдати сподівання змушували його відмовлятися від таких пропозицій. "Але якщо ти запитав, то я перевірю таку опцію ще раз", - сказав він.

Український тижневик "Деловая столица" назвав розмови про Нетаньяху-посередника "спекуляціями", а відповідь на питання журналіста "ввічливою відмовою".

"З точки зору міжнародного права, Ізраїль залишається країною-окупантом Голанських висот і палестинських територій. Враховуючи цей факт, важко уявити, що Нетаньяху раптом почне жорстко лобіювати деокупацію Криму чи вигідний для України варіант припинення війни на Донбасі", - наголошує часопис.

"Найголовніше те, що Ізраїль зацікавлений у збереженні прийнятних відносин з Кремлем, оскільки саме від цих відносин залежить, скажімо, можливість ізраїльських ВПС спокійно бомбити іранські спецпідрозділи в Сирії", - переконує "Деловая столица".

"Сподіватися, що Нетаньяху пристане на бік України, остаточно посварившись з Путіним і завдавши шкоди національним інтересам власної країни, наївно", - робить висновок тижневик.

Скептично ставиться до припущень про посередницькі зусилля ізраїльського прем'єра й український політолог Олеся Яхно. В інтерв'ю ізраїльському радіо КАН Река вона пояснила: "Не варто перебільшувати можливості будь-якого посередника, хто б не запропонував свої послуги. Якщо є протиріччя непоборної сили з обох сторін, то це не питання посередників.» «Ніхто цьому не вірить», - наголосила вона.

Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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