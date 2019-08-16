Той, хто "запам'ятається кривавими війнами" - огляд ЗМІ

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16 серпня міжнародна преса пише про таке:

Як складаються стосунки Зеленського з Путіним

Як змінили Росію і світ 20 років Путіна при владі

Дональд Трамп як "збирач земель" і що про це думає преса

Коли Porsche випустить "молодого коня"?

20 років путінської Росії

У статті "Володимир Великий: як 20 років Путіна змінили Росію і світ" Олівер Керол з Independent нагадує, що "коли 19 серпня 1999 року Путін став прем'єр-міністром, він був політичним ніким із одновідсотковим рейтингом".

І, хоч багато хто вважав, що він дуже швидко зникне, як це було із іншими протеже Єльцина, "20 років по тому Путін все ще тут".

Автор Independent нагадує, як Путін повернув спецслужби у центр життя в Росії, як колишні товариші по службі у Пітері стали "новою російською аристократією", як Путін із "молодого сірого бюрократа від КДБ", який явно не пасував до "великого екрана", став буквально культовою фігурою.

Видання також нагадує про долі Олександра Литвиненка, Бориса Березовського, Михайла Ходорковського, Сергія Скрипаля.

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А ще одне, за чим пам'ятатимуть перебування Путіна при владі, пише Independent, - це конфлікти.

"Путінська Росія запам'ятається своїми кривавими війнами - в Чечні, Грузії, Україні, Сирії, - і зневажливим ставленням до цивільних, які живуть там, а також іноді пролітають у небі над ними. Запам'ятається потужним збільшенням військових витрат, які зростали від 4,9% до 16% кожного року від 2010 до 2016, перш, ніж трохи уповільнилися".

Путін і Зеленський - дуель чи гра?

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Про те, як складаються стосунки президентів України і Росії, пише одне з провідних видань Польщі Gazeta Wyborcza.

"Дуель" і "гра" - так визначає газета відносини між двома лідерами.

"Від початку стосунки двох лідерів були прохолодними - Путін навіть офіційно не вітав нового президента України з перемогою", - зазначає Wyborcza.

Попри це, розповідає польське видання, з часу прийняття присяги Зеленський вже двічі спілкувався зі своїм російським колегою, і підстави для цього були доволі серйозні - як от загибель чотирьох українських вояків на Донбасі. Розмова закінчилася нічим.

"Зеленський тиснув на Путіна, щоб той зупинив сепаратистів і зажадав дотримання припинення вогню, - пише Wyborcza. - Президент Росії вимагав виконання Мінських домовленостей 2015 року, згідно з якими Донецька та Луганська області мають стати напівавтономними. Зеленський, як і його попередник Петро Порошенко, на це не погодився".

Gazeta Wyborcza також звертає увагу, що Президент України навчився давати "дзеркальну" відсіч своєму російському візаві.

Видання пригадує, як Путін видав наказ про прискорену процедуру отримання російського громадянства для мешканців Донецької та Луганської.

"Це рішення було ухвалене за тиждень до парламентських виборів в Україні і, як вважають, мало на меті стримати зростання підтримки антиросійських партій та послабити шанси пропрезидентської сили "Слуга Народу". Зрештою, план не спрацював - партія Зеленського здобула більшість у парламенті", - пише газета.

У відповідь на це український президент запровадив прискорений порядок отримання громадянства України іноземцям та особами без громадянства, які воювали на боці Києва, або потерпали від "політичних репресій" вдома.

"Отже, гра триває", - підсумовує Gazeta Wyborcza.

Купити Гренландію

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Президент США загорівся бажанням купити найбільший у світі острів - Гренландію, повідомляє американське видання Wall Street Journal.

Газета пише, що Дональд Трамп вже кілька разів цілком серйозно обговорював таку можливість із своїми радниками в Білому Домі.

"Деякі з них підтримали такий крок, - веде далі Wall Street Journal. - Інші відкинули це як швидкоплинне захоплення, яке ніколи не здійсниться".

Вперше про купівлю острова, який належить Данії, в оточенні президента заговорили минулої весни, після того, як один з гостей на обіді розповів йому про фінансові проблеми данців. Відтоді ця ідея не полишає "уяву колишнього девелопера нерухомості", зазначає американське видання.

Копирайт изображения Joe Raedle Image caption Після хмарочосів Нью-Йорка Трамп вирішив взятися за вкритий кригою острів?

Світові ЗМІ не забарилися із реакцією.

"Дональд Трамп полюбляє вихвалятися своїми статками і купівельною спроможністю, наліплюючи своє ім'я над будинки і вкриваючи золотом ліфти у Trump Tower. Але в екстравагантності свого нового бажання - купити в Данії Гренландію - він перевершив сам себе", - зауважує британська Guardian.

Поважний американський часопис Vanity Fair застерігає: "Ви вже, напевне, зрозуміли, що Дональд Трамп існує в іншій реальності, ніж більшість людей".

Варто зазначити, однак, що пан Трамп не перший президент США, який захотів приєднати до своєї країни вкритий кригою острів. Після Другої світової війни адміністрація президента Трумена пропонувала Данії 100 мільйонів за Гренландію, але королівство відкинуло таку пропозицію.

Згодом, з огляду на близкість Радянського Союзу, американці розташували в Гренландії елементи своєї протиракетної оборони.

"Молодий кінь" від Porsche

Копирайт изображения Getty Images Image caption На класичній емблемі Porshe - той самий "молодий кінь"?

Стала відома дата презентації електричного спортивного авто Porsche Taycan, пише газета Daily Express. Німецький автовиробник запланував міжнародну акцію, яка одночасно відбудеться у трьох країнах світу - Німеччині, Китаї та Канаді - на 4 вересня. Всі охочі побачити нове творіння Porsche зможуть спостерігати за подією онлайн на сайті компанії.

Слово taycan перекладається із східних мов як "молодий непокірний кінь", що цілком відповідає технічним характеристикам нового електрокара.

Два синхронних двигуни із зарядом від постійних магнітів сумарної потужності більше 660 кінських сил розганяють авто до 100 км на годину менш ніж за 3 з половиною секунди, а до 200 км - за 12 секунд. Також,

Taycan матиме рису, недоступну більшості інших електрокарів, - він здатний на неодноразові прискорення без втрати потужності.

Ціни на автомобіль, як повідомляється, стартують від 80 000 доларів.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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