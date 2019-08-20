Навіщо Ілон Маск хоче бомбити Марс. Огляд ЗМІ

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У вівторок, 20 серпня, іноземна преса пише про таке:

Для чого бомбити Марс

Зустріч Путіна і Макрона як "операція зі спокуси" французького президента

Як яблука і чай можуть допомогти в попередженні раку

Навіщо Mercedes стежив за водіями

Бомби для Марса

Підприємець-мільярдер Ілон Маск, відомий своїми інноваційними проєктами, знов запропонував закидати Марс ядерними бомбами, пише Independent.

Таким чином, як вважає Маск, можна було б "підігріти" льодовики на планеті й зробити її придатною для комфортного життя людей.

"Це така планета, яка потребує реконструкції. Згодом можливо перетворити Марс на планету на кшталт Землі. Шляхом нагрівання", - заявив він на одному з американських телешоу.

За його словами, є швидкий і повільний методи. "Швидкий метод - це скинути термоядерну зброю на полюси", - пояснив він.

Втім, результати нещодавнього дослідження, які були опубліковані в Nature Astronomy, свідчать про те, що "це неможливо зробити за допомогою наявних технологій".

До того ж, є побоювання, що вибух вивільнить хмари, які заблокують сонячне світло і ще більше остудять планету.

"Обережний оптимізм" про Україну

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Французька преса пише про зустріч президента Франції Еманюеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна, називаючи її "новим зізнанням у коханні" та "операцією зі спокуси" Макрона, але відзначає незгоду лідерів з низки питань.

"Глава держави приймав свого російського колегу Володимира Путіна у теплій атмосфері. Але між країнами залишаються численні точки напруги, від Сирії до України", - зазначає Le Monde.

"Завершення конфлікту на сході України допомогло б Росії повернутися до Великої сімки, звідки її виключили у 2014 року через незаконну анексію Криму", пише видання.

"Перше питання, яке очевидно буксує, - Україна, де Москва продовжує підтримувати проросійський сепаратистський рух. Париж розглядає прихід до влади українського президента Володимира Зеленського як можливість припинити збройний конфлікт, відповідно до Мінських угод 2015 року", - пише L'Express.

Французький президент пообіцяв провести чотиристоронній саміт (Росія, Україна, Німеччина, Франція) "найближчими тижнями", зазначивши, що спостерігаються "справжні зміни" у відносинах між Києвом та Москвою, додає видання.

Російський президент сказав, що на зустрічі з Макроном вони будуть говорити "про Україну, про Донбас". "Є речі, які варто обговорити і які викликають обережний оптимізм", цитує видання Путіна. "Водночас щодо можливості проведення саміту він застеріг: "Будь-яка зустріч має привести до конкретних результатів", - додає L'Express.

Путін підтвердив регулярне спілкування зі своїм колегою з Києва і пообіцяв поінформувати про це французького президента, повідомляє Liberation.

Флавоноїди проти раку

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Як відомо, споживання великої кількості фруктів та овочів сприяє доброму здоров'ю, але як пише німецьке видання Focus, для тих, хто палить і вживає алкоголь, особливо корисно їсти яблука і запивати їх чаєм.

Річ у тім, що вони багаті на флавоноїди, що корисно для попередження рака і захворювань серця, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications.

Австралійські та данські вчені проаналізували харчові навички 56 000 тисяч учасників дослідження віком від 52 до 60 років та випадки смерті серед них протягом 23 років. Виявилося, що ймовірність смерті від раку чи сердечного захворювання серед тих, хто вживав їжу багату на флавоноїди, була меншою.

"Особливо виразним цей захисний ефект був серед тих людей, які палять чи вживають алкоголь, а тому знаходяться в групі підвищеного ризику", - зауважує видання.

Найменший ризик захворюваності спостерігався серед тих, хто вживав біля 500 мг флавоноїдів на день. "Чашка чаю, яблуко, апельсин, 100 грамів чорниць і 100 грамів броколі забезпечать вас широким спектром флавоноїдних сполук і разом складуть 500 мг", - пояснюють вчені.

Втім, додають вони, ще краще - не зловживати алкоголем і кинути палити.

"Великий брат стежить за вами"

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Як повідомляє The Sun, компанія Mercedes визнала, що таємно обладнувала автівки трекерами, які стежили за водіями.

"Приховані сенсори, встановлені у всіх нових та вживаних автомобілях, які продаються дилерами компанії, визначають точне місцеперебування машини", - пише газета.

Компанія відмовляється відкрити інформацію про те, як довго вони використовують подібну практику. Вона наполягає, що датчики активуються лише "в разі крайньої потреби", коли клієнти порушують графік платежів.

Однак компанія визнає, що ділилася інформацією про власників машин і місцеперебування автомобілів зі сторонніми виконавчими й колекторськими службами.

Новина викликала обурення у Британії. Колишній міністр Девід Дейвіс закликав уряд провести розслідування. Правозахисна група Liberty також заявила, що дії Mercedes викликають занепокоєння і свідчать про "повзуче поширення стеження".

Огляд підготували Марія Кондрачук і Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС.

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