Чому розпадається сьомий шлюб Ларрі Кінга - огляд ЗМІ

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У середу іноземна преса пише про таке?

Чим закінчився сьомий шлюб Ларрі Кінга?

Які хвороби можна вилікувати чистим повітрям?

Сир, яйця і жирне молоко більше не загроза здоров'ю

Про що розкаже найстаріший стегозавр?

Сьоме розлучення Ларрі Кінга

На 85-му році життя відомий американський ведучий Ларрі Кінг вирішив розірвати шлюб із сьомою дружиною, 59-річною Шон Саутвік, повідомляє газета Daily Mirror.

Кінг і Саутвік одружилися у 1997-му і відтоді прожили разом 22 роки. У подружжя є два сини.

Ініціатором розлучення став сам Кінг. Як водиться, причину він вказав доволі розпливчасту - "непереборні розбіжності".

Втім, пише газета, це вже друга спроба: у 2010-му він намагався розпрощатися із жінкою на тлі "чуток" про її зраду. Але чаша терпіння переповнилася, коли подібні розмови знову стали ширитися в 2016 році.

Найкращі ліки від депресії

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Забруднене повітря впливає на психічний стан людей і призводить до важких нервово-психічних розладів, повідомляє британська Daily Telegraph, посилаючись на широкомасштабне дослідження, проведене в США і Данії.

Газета пише, що вчені з університету Чикаго зробили такий висновок, проаналізувавши медичні картки 151 мільйона клієнтів страхових компаній. Це, зазначає Daily Telegraph, було "найширше дослідження, що ставило на меті вивчити зв'язок між викидами у повітря і психічними захворюваннями" у людей. На додаток, науковці провели аналогічне дослідження в Данії серед 1,4 мільйона громадян цієї країни.

Вчені встановили, що у мешканців районів із високим рівнем забруднення повітря констатували біполярний розлад на 27%, а важку форму депресії на 6% частіше, ніж в тих, хто живе у місцевості із чистим повітрям.

Доктор Атік Хан, керівник дослідження, зазначив: "Наші дослідження в США та Данії показують, що життя в забруднених районах, особливо на початку життя, призводить до психічних розладів".

Daily Telegraph нагадує, що інші дослідження вже довели зв'язок між забрудненим повітрям і захворюваннями легенів та інфарктами. А у 2016 році дослідники університету Ланкастера, що у Великій Британії, виявили мікрочасточки металу з викидів автомобільних двигунів у мізках людей, які потерпають від хвороби Альцгеймера.

Відтак, підсумовує газета, аби покращити психічне здоров'я і заощадити чималі кошти на лікування нервово-психічних розладів, треба скорочувати викиди у повітря.

Більше сиру і яєць, менше м'яса

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Хочете довше жити, їжте сир, яйця та пийте жирне молоко, але суттєво обмежуйте червоне м'ясо, радить британська Guardian.

Газета пише, що урядова агенція в Австралії, яка щороку видає рекомендації щодо здорового харчування, переглянула власні поради щодо продуктів, які призводять до серцевих захворювань, зокрема, інсультів.

З огляду на останні дослідження, молочні продукти із високим вмістом жиру більше не вважаються такими, що становлять загрозу здоров'ю людей, а от червоне м'ясо краще вживати не частіше трьох разів на тиждень, зазначає Guardian.

Чиновники в Австралії застерігають, що споживання яловичини, баранини, свинини та телятини необхідно обмежити до 350 г на тиждень, що дорівнює приблизно трьом пісним стравам з червоного м'яса.

На додаток, в Австралії скасували обмеження щодо яєць, але ті, хто мають діабет другого типу, не повинні з'їдати більше семи штук на тиждень.

Водночас дієтологи країни наголошують, що в раціоні повинна бути велика кількість рослинних продуктів: овочів, фруктів і цільних зерен, а також рослинних білків, які є у квасолі, сочевиці та тофу. Не варто забувати про рибу і морепродукти.

Нова знахідка палеозоологів

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Рештки найстарішого у світі стегозавра знайшли у Марокко, розповідає Guardian в іншій статті. Вчені вважають, що вік знахідки - 168 мільйонів років, тобто це "найстаріший динозавр цього виду" з-поміж тих, що знаходили будь-коли.

Guardian додає, що стегозавр - це найбільш впізнаваний вид динозаврів через його пластинчасті кістки, що виступають з хребта, та шипи на хвості.

Важливість знахідки полягає в тому, що її датують середнім Юрським періодом. Досі вважалося, що стегозаври існували набагато пізніше.

Крім того, місце перебування решток проливає світло на розвиток флори і фауни на планеті після того, як земна кора розділилася на два так званих суперконтиненти - Лавразію та Гондвану.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС