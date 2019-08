Культогляд: як серцевий напад об'єднав кінозірок

Копирайт изображения Getty Images Image caption У фільмі "Біль і слава" Педро Альмодовара зіграли його улюблені актори - Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас

Цього тижня в нашому культогляді розповідаємо про таке:

Чому фільм "Біль і слава" об'єднав Альмодовара і Бандераса

Чому серіал про футбол обійшов "Гру престолів"

Чи їли римляни фаршированих мишей

Що видно на рентгені картини Леонардо

Скільки заплатила Тейлор Свіфт за навчання фанатки

Що надихнуло Антоніо Бандераса на новий фільм

Копирайт изображения Getty Images Image caption Знову разом - після років прохолодних відносин Педро Альмодовар та Антоніо Бандерас створили фільм "Біль і слава". Звичайно, не обійшлося без Пенелопи Крус

На гру у фільмі "Біль і слава", який вийшов у березні цього року, Антоніо Бандераса надихнув серцевий напад три роки тому.

"Це - одна з найкращих подій мого життя, - зізнався актор в інтерв'ю з Independent. - Я думав, що помру, і це змусило мене зрозуміти життя у глибшому, складнішому сенсі. Я відволікся від речей, які для мене вже не важливі - машина, те й інше, - і зосередив увагу на родині, друзях і одужанні".

"Біль і слава" - фільм про старіння, хворобу та смерть, пише газета. Але це також історія про зближення, яке змушує Сальвадора вибачитися перед Альберто, з яким він посварився 30 років тому.

Паралелі між їхніми стосунками та відносинами між Бандерасом та режисером Педро Альмодоваром "більш ніж очевидні". Адже, здобувши славу у ранніх стрічках Адьмодовара, Бандерас поїхав до Голлівуду. Альмодовар почувався після цього "як мати, яка втратила дитину", адже саме в його фільмах Бандерас вперше розкрив свій акторський талант.

Робота над фільмом після непорозумінь у попередніх проєктах - зокрема, у трилері "Шкіра, в якій живу" - була "одним із найпрекрасніших часів мого життя", каже актор. "Це була вправа на скромність, на вміння сказати "добре, я буду робити те, що ти хочеш", зізнається Бандерас.

Щодо нової стрічки Тарантіно, Бандерас вважає, що митець мусить мати свободу. Якщо комусь не подобається, як режисер виражає себе, він може не ходити на його фільми, каже він.

Серіал про футбол обійшов "Гру престолів"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серіал "Візьміть нас додому" розповідає про злет і падіння легендарної англійської команди Leeds United

Документальний серіал про футбол обійшов в англійському рейтингу "Гру престолів", пише Guardian.

"Візьміть нас додому" розповідає про злет і падіння легендарної англійської команди Leeds United. Загадковий тренер-гуру перетворює гравців-любителів на майстрів, однак цей "ренесанс" виявляється хитким і короткотривалим.

Серіал, який створив Amazon, "сповнений кліше", а його розв'язка - одна з "найдешевших" драматичних засобів, пише видання. Однак це не завадило фанатам сповна насолодитися історією.

Раніше подібним успіхом скористалися спортивні серіали All or Nothing (Amazon), Losers (Netflix), Sunderland 'Til I Die (Netflix).

Чи їли римляни фаршированих мишей?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Давні римляни таки споживали деякі дивні для наших часів страви, наприклад фаршированих мишей

Про кулінарні звички давніх римлян існує багато міфів. Римським сибаритам закидають делікатеси з папуг, фламінго та живих птахів у свинячому череві.

Як свідчить нова виставка в одному з музеїв Оксфордського університету, про яку написав Telegraph, деякі з тверджень таки правдиві. Зокрема, дані римляни насправді їли фаршированих мишей.

Експозиція під назвою "Остання вечеря в Помпеї" налічує близько 400 експонатів. Серед них - теракотовий глірарій - посудина, де тримали й відгодовували мишей.

Та найбільше римляни любили рибний соус під назвою "гарум", який вони додавали до всього, навіть пудингу. На цьому соусі вони також чимало заробляли, адже на нього був великий попит у середземноморських державах. Один із торговців "гарумом", Аулус Скаурус на прізвисько "кетчуповий король Кампанії", володів великою віллою на захід від Помпеїв.

Відбитки Леонардо

Копирайт изображения Getty Images

У лондонській галереї можна буде побачити ранні ескізи картини "Мадонна в скелях" Леонардо да Вінчі, пише Telegraph.

У Національній галереї відкриється виставка з ранніми ескізами картини, а також можна буде побачити загадкові відбитки пальців у фарбі. Попередні малюнки зробили з матеріалу, який містив цинк, тому їх видно за допомогою макрорентгенової флуоресценції, інфрачервоного випромінювання та гіперспектрального зображення.

Досі не зрозуміло, чому Да Вінчі залишив перші варіанти картини, зазначає газета.

Відбитки пальців вірогідно належать асистенту митця, а може й самому Леонардо.

Благодійність Тейлор Свіфт

Копирайт изображения Getty Images

Тейлор Свіфт відправила майже 5 000 доларів канадській студентці Аїші Керем на оплату її навчання, пише Independent.

Керем поділилася труднощами з коштами на навчання та проживання на Tumblr та Instagram, де залишила свої електронну адресу та PayPal. А через дві години отримала електронного листа. В ньому повідомлялося, що вона на PayPal отримала 4,800 доларів від Taylor Nation, LLC. Також там було повідомлення від Свіфт: "Аїшо, продовжуй вчитися. Люблю тебе! Тейлор".

На Instagram Керем поділилася емоціями: "У мене немає слів. Не можу перестати плакати". А також: "Я не заслуговую на Тейлор".

Свіфт не вперше надає фанатам фінансову допомогу, додає видання.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Моніторинг BBC

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!