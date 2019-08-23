Times: чи є шанси на повернення Росії до G8?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після анексії Криму у березні 2014 року Росію виключили з "Великої вісімки", з того часу учасники збираються у форматі "Велика сімка". На фото акція протесту під час саміту G8 влітку 2013 року щодо Сирії.

У п'ятницю, 23 серпня, західна преса пише про таке:

Чи повернеться Росія у "Велику вісімку"?

Який прорив зробили вчені в діагностиці раку

Чому власники собак здоровіші

Як вчені шукають позаземне життя

Саміт G7 - надія для Росії?

Семеро світових лідерів зустрінуться у французькому Біарриці найближчими вихідними, щоб обговорити важливі проблеми. Ще п'ять років тому в саміті брали участь восьмеро лідерів. Але членство Росії у "Великій вісімці" призупинили після анексії Криму, пише Times.

Президент США Дональд Трамп вже сказав, що хотів би, аби Росія знову долучилася до G8. Чи є на це шанси?

Президент Франції Еммануель Макрон, гадає, що так, зазначає видання.

"Вирішення конфлікту в Україні може стати "чарівною паличкою", що відкриє двері для повернення Росії", - пише Times.

Макрон дуже хоче бути тим, хто вирішить конфлікт, зауважує видання. Французький президент багато говорив про розв'язання кризи в Україні, залишивши відкритим питання, чи приймуть лідери "Великої сімки" анексію Криму як ціну за мир на решті території, пише Times.

Однак французи визнають, що Путіна буде важко вмовити на компроміс, навіть за допомогою "пряника" у вигляді відновлення "Великої вісімки".

Втомившись від призупинення членства у G8, але не бажаючи поступитися в Україні, Москва залишила групу у 2017 році, зазначає видання. Відтоді Путін насміхався з саміту, стверджуючи, що всі важливі міжнародні рішення приймає "Велика двадцятка", членом якої Росія залишається.

До того ж, лідери Британії та Німеччини скептично налаштовані щодо повернення Росії у G8, пише Times.

Відкриття у діагностиці раку

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Аналіз крові може виявити рак яєчників на два роки раніше, ніж його діагностують зараз. Це може врятувати тисячі життів, пише Daily Mail.

Під час аналізу крові вчені досліджували чотири види білка, які виділяє у кров найпоширеніший тип раку яєчників.

Науковці вивчали кров 49 жінок за рік до діагнозу і змогли виявити понад дві третини з тих, у кого згодом діагностували рак яєчників. У понад чверті жінок вчені розгледіли ознаки хвороби за два роки до діагнозу.

Раннє виявлення раку яєчників є питанням життя і смерті, пише видання. Більшість жінок звертаються до лікаря, коли відчувають симптоми, тобто коли хвороба вже поширилася. У разі ж раннього виявлення раку яєчників, 92% жінок можуть прожити 5 років і більше.

"Більшість випадків раку яєчників виявляють на пізній стадії, тож ми сподіваємося розробити аналіз, який допоможе виявляти його раніше", - розповів керівник дослідження Роберт Грем з Королівського університету Белфаста.

Надалі такий аналіз може лягти в основу масштабної скринінгової програми для жінок для раннього виявлення хвороби.

Собака для здоров'я і гаманця

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Власники собак мають нижчий тиск і менш схильні до надмірної ваги ніж ті, хто мають інших тварин або не мають тварин взагалі, як свідчать результати дослідження клініки Мейо та італійських вчених, пише Telegraph.

Як з'ясували науковці, власники собак також більше заробляють, більше займаються спортом і мають меншу схильність до діабету.

Загалом, як виявили вчені, власники будь-яких тварин ведуть здоровіший спосіб життя, ніж ті, у кого тварин немає, але власники собак виявилися найздоровішими, незалежно від їхнього віку, статі або рівня освіти, розповіла керівниця дослідження Андреа Маугері з Катанійського університету.

Це перше дослідження, що виявило зв'язок між наявністю домашніх тварин та зменшенням ризику виникнення проблем із серцем, пише Telegraph. Дослідниця радить завести собаку тим, хто бажає покращити стан своєї серцево-судинної системи, якщо це допоможе вести активніший спосіб життя.

"Наявність собаки також пов'язують із кращим психічним здоров'ям і меншим відчуттям соціальної ізоляції, що також є факторами ризику виникнення інфарктів", - цитує видання кардіолога Франциска Лопеса-Хіменеса з клініки Мейо.

Життя поза Землею

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На інших планетах може бути розмаїтіше життя, ніж на Землі, пише Independent. Нове дослідження може значно вплинути на те, яким чином ми шукаємо позаземне життя.

"Результати дослідження свідчать, що умови на деяких екзопланетах зі сприятливою системою океанічної циркуляції можуть більше підходити для існування різноманітнішого чи активнішого життя, ніж на Землі", - розповіла Стефані Олсон, керівниця дослідження, результати якого представили на конгресі в Барселоні.

Виявлені екзопланети, тобто планети, які обертаються навколо іншої зорі, розташовані надто далеко від Землі, щоб відправляти туди космічні апарати, але науковці працюють над способами, як їх можна дослідити, пише видання.

За допомогою технологій НАСА вчені збудували моделі планет, відтворивши кліматичні умови та океани, які можуть на них існувати. Науковці виявили, що на інших планетах умови можуть бути кращими, ніж на Землі, зазначає Independent.

Дослідження може допомогти у створенні нових телескопів для виявлення позаземного життя на екзопланетах, адже тепер вчені знають, на яких саме видах планет краще його шукати.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, BBC Моніторинг