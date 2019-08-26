Українські заробітчани масово вкладають гроші в нерухомість - огляд ЗМІ
У понеділок, 26 серпня, західні ЗМІ висвітлюють такі теми:
- Чому українські трудові мігранти масово купують житло
- Які поради дав українцям президент Світового банку після візиту до України
- Що робити Празі з напливом п'яних туристів
Заробітчани масово купують житло
Українські заробітчани активно вкладають гроші в нерухомість, пише британська Financial Times.
За даними газети, минулого року такі трудові мігранти - а їх щонайменше 5 мільйонів - надіслали або привезли в країну рекордні 14,4 мільярда доларів.
Українським банкам заробітчани переважно не довіряють, а тому дедалі частіше витрачають збереження на купівлю житла.
Зокрема, 27-річний Сергій, який три роки працював у польському ресторані із зарплатою 1,500 доларів на місяць, заплатив 42 000 доларів готівкою за квартиру у Львові. Місцеві будівельні компанії кажуть, що заробітчани - серед основних покупців житла в міських багатоповерхівках.
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"З українською зарплатою я би не зміг купити власну квартиру для дружини та дитини", - цитує пана Сергія газета. "Зараз я повертаюся до Польщі після двох тижнів вдома, бо потрібні гроші не ремонт. Але зрештою я хочу жити та працювати в Україні, можливо відкрию власний ресторан".
За словами видання, йдеться не тільки про квартири, але й про більш "розкішні" приватні помешкання у сільській місцевості. Деякі з власників, які заробили на таке житло за кордоном, побоюються спілкуватися з журналістами, бо не хочуть привертати увагу податківців, додає газета.
Розширюється і географія регіонів, з яких походять трудові мігранти. Як зазначає Financial Times, якщо раніше на роботу за кордон їхали переважно мешканці західної України, то тепер заробітчан чимало і зі сходу.
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Та якщо для таких працівників робота за кордоном - це можливість добре заробити, то для української економіки це справжня загроза, вважає видання.
"Виробники, що побудували заводи в Україні через дешеву робочу силу, не можуть знайти достатньої кількості працівників", - констатує Financial Times.
Шанс для України
Україна готова скористатися шансом на проведення реформ. Про це у статті для Financial Times пише президент Світового банку Девід Малпасс за підсумками нещодавнього візиту в Україну і зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Головним завданням для Києва він називає рух до швидшого економічного зростання, і керівництво країни вже робить чимало для досягнення цієї мети.
"Але виклики, що стоять на шляху, величезні - монополії у ключових секторах; державні банки, які не хочуть конкуренції; застаріла інфраструктура; конфлікт на сході України, який серйозно заважає комерційній діяльності та інвестиціям", - наголошує пан Малпасс.
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Президент Світового банку вважає, що наразі Україні треба сконцентруватися на кількох важливих кроках: залучати інвестиції, в тому числі за допомогою посередників, а також краще використовувати потенціал сільського господарства.
"Мандат від громадян дає владі можливість швидко рухатися вперед, і Світовий банк готовий надавати підтримку на вкрай важливому шляху до вільнішої та сильної України", - резюмує пан Малпасс.
Туристи напідпитку - загроза для Праги
Прага страждає від напливу п'яних відпочивальників.
Як розповідає Guardian, столиця Чехії потерпає від надмірного туризму - разом із Барселоною, Амстердамом, Венецією та Единбургом. Очікується, що цього року місто відвідають майже 9 мільйонів туристів. Це вчетверо більше, ніж 20 років тому.
Основна проблема полягає у тому, що мандрівників у Празі приваблює не тільки середньовічна архітектура, але й дешеве пиво. Як результат - центр міста, який завжди був житловим районом, перетворюється на "мертву зону" із шаленими натовпами та нескінченним галасом, попереджає газета.
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Особливе занепокоєння у місцевої влади та мешканців викликають так звані pub crawls - організовані тури, на яких групи туристів пересуваються між барами протягом ночі, випиваючи у кожному щонайменше один бокал. Ще одне джерело роздратування - "пивні велосипеди", які пропонують велопрогулянку та необмежену кількість пива групам до 12 людей, пише Guardian.
За словами газети, справа не тільки у галасі, який заважає спати містянам, але й у непристойній поведінці туристів напідпитку - гості міста лізуть на пам'ятники, мочаться у публічних місцях, пишуть нецензурні слова на знаменитій Стіні Леннона та навіть псують малюнками легендарний Карлів міст.
Щоб виправити ситуацію, місцева влада обіцяє проводити роз'яснювальну роботу серед туристів у соцмережах, посилити контроль за барами та штрафувати туристів, які галасують вночі в центрі міста, додає Guardian.
Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC
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