Українські заробітчани масово вкладають гроші в нерухомість - огляд ЗМІ

У понеділок, 26 серпня, західні ЗМІ висвітлюють такі теми:

Чому українські трудові мігранти масово купують житло

Які поради дав українцям президент Світового банку після візиту до України

Що робити Празі з напливом п'яних туристів

Заробітчани масово купують житло

Українські заробітчани активно вкладають гроші в нерухомість, пише британська Financial Times.

За даними газети, минулого року такі трудові мігранти - а їх щонайменше 5 мільйонів - надіслали або привезли в країну рекордні 14,4 мільярда доларів.

Українським банкам заробітчани переважно не довіряють, а тому дедалі частіше витрачають збереження на купівлю житла.

Зокрема, 27-річний Сергій, який три роки працював у польському ресторані із зарплатою 1,500 доларів на місяць, заплатив 42 000 доларів готівкою за квартиру у Львові. Місцеві будівельні компанії кажуть, що заробітчани - серед основних покупців житла в міських багатоповерхівках.

"З українською зарплатою я би не зміг купити власну квартиру для дружини та дитини", - цитує пана Сергія газета. "Зараз я повертаюся до Польщі після двох тижнів вдома, бо потрібні гроші не ремонт. Але зрештою я хочу жити та працювати в Україні, можливо відкрию власний ресторан".

За словами видання, йдеться не тільки про квартири, але й про більш "розкішні" приватні помешкання у сільській місцевості. Деякі з власників, які заробили на таке житло за кордоном, побоюються спілкуватися з журналістами, бо не хочуть привертати увагу податківців, додає газета.

Розширюється і географія регіонів, з яких походять трудові мігранти. Як зазначає Financial Times, якщо раніше на роботу за кордон їхали переважно мешканці західної України, то тепер заробітчан чимало і зі сходу.

Та якщо для таких працівників робота за кордоном - це можливість добре заробити, то для української економіки це справжня загроза, вважає видання.

"Виробники, що побудували заводи в Україні через дешеву робочу силу, не можуть знайти достатньої кількості працівників", - констатує Financial Times.

Шанс для України

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Світового банку Девід Малпасс після візиту до України налаштований оптимістично. Він закликає українців боротися з монополіями, залучати інвестиції та краще використовувати потенціал АПК

Україна готова скористатися шансом на проведення реформ. Про це у статті для Financial Times пише президент Світового банку Девід Малпасс за підсумками нещодавнього візиту в Україну і зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Головним завданням для Києва він називає рух до швидшого економічного зростання, і керівництво країни вже робить чимало для досягнення цієї мети.

"Але виклики, що стоять на шляху, величезні - монополії у ключових секторах; державні банки, які не хочуть конкуренції; застаріла інфраструктура; конфлікт на сході України, який серйозно заважає комерційній діяльності та інвестиціям", - наголошує пан Малпасс.

Президент Світового банку вважає, що наразі Україні треба сконцентруватися на кількох важливих кроках: залучати інвестиції, в тому числі за допомогою посередників, а також краще використовувати потенціал сільського господарства.

"Мандат від громадян дає владі можливість швидко рухатися вперед, і Світовий банк готовий надавати підтримку на вкрай важливому шляху до вільнішої та сильної України", - резюмує пан Малпасс.

Туристи напідпитку - загроза для Праги

Копирайт изображения Getty Images Image caption столиця Чехії потерпає від надмірного туризму

Прага страждає від напливу п'яних відпочивальників.

Як розповідає Guardian, столиця Чехії потерпає від надмірного туризму - разом із Барселоною, Амстердамом, Венецією та Единбургом. Очікується, що цього року місто відвідають майже 9 мільйонів туристів. Це вчетверо більше, ніж 20 років тому.

Основна проблема полягає у тому, що мандрівників у Празі приваблює не тільки середньовічна архітектура, але й дешеве пиво. Як результат - центр міста, який завжди був житловим районом, перетворюється на "мертву зону" із шаленими натовпами та нескінченним галасом, попереджає газета.

Особливе занепокоєння у місцевої влади та мешканців викликають так звані pub crawls - організовані тури, на яких групи туристів пересуваються між барами протягом ночі, випиваючи у кожному щонайменше один бокал. Ще одне джерело роздратування - "пивні велосипеди", які пропонують велопрогулянку та необмежену кількість пива групам до 12 людей, пише Guardian.

За словами газети, справа не тільки у галасі, який заважає спати містянам, але й у непристойній поведінці туристів напідпитку - гості міста лізуть на пам'ятники, мочаться у публічних місцях, пишуть нецензурні слова на знаменитій Стіні Леннона та навіть псують малюнками легендарний Карлів міст.

Щоб виправити ситуацію, місцева влада обіцяє проводити роз'яснювальну роботу серед туристів у соцмережах, посилити контроль за барами та штрафувати туристів, які галасують вночі в центрі міста, додає Guardian.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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