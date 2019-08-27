Як співачка Alyona Alyona змінює українську музику - Independent

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У вівторок, 27 серпня, західна преса пише про таке:

Як Alyona Alyona змінює українську музику

Що може врятувати Великий Бар'єрний риф

Як допомогти дитині на початку навчального року

Як BBC конкуруватиме з Amazon

Alyona Alyona і нові стандарти української музики

Реперка Alyona Alyona змінює уявлення про те, якою має бути виконавиця в Україні, пише The Independent. "До цього очікувалося, що жінки мають бути не більш ніж "співочими трусами", - розповіла співачка виданню.

Alyona Alyona, чиє справжнє ім'я - Альона Савраненко, раніше працювала вихователькою в дитсадку, а тепер її впізнають куди б вона не пішла, пише видання.

Але в її піснях є місце і для педагогіки. Її тексти часто серйозні і торкаються тем фемінізму, боді-позитиву, соціальної справедливості та війни, пише Independent.

Alyona Alyona спочатку писала пісні російською. Але перед початком Майдану перейшла на українську, пише Independent. За її словами, "красива, м'яка, ніжна, більш поетична мова" більше підходить для репу.

Приклад Савраненко демонструє тренд серед українських музикантів. Вперше в сучасній історії українська музика шукає натхнення не наслідуючи Москву, а встановлюючи власний новий стандарт, пише видання.

Обмеження на російську музику в радіоефірі створили безпрецедентні можливості для місцевих музикантів, зазначає Independent.

"Порожнечу заповнили такі унікальні українські виконавці, як Dakh Daughters, Latexfauna, 5 Vymir, Panivalkova, Yuko та Alina Pash", - пише видання.

Надія для Великого Бар'єрного рифу

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Масив плавучої вулканічної породи розміром з Мангеттен може принести нове життя до сильно пошкодженого Великого Бар'єрного рифу, пише Times.

На шляху до узбережжя Австралії легка і пориста пемза має назбирати на себе морські організми на кшталт водоростей, коралів та крабів. Це допоможе відновити пошкодження, спричинене підвищенням температури води в океані, вважають експерти.

Плаваючий масив, який помітили моряки в Тихому океані два тижні тому, ймовірно сформувався після виверження підводного вулкану поблизу острівної держави Тонга, пише видання.

За останні роки підвищення температури води в океані значно вплинуло на Великий Бар'єрний риф. У 2016 році дві третини коралів у північній частині рифу загинули, оскільки підвищення температури води пошкодило мікроскопічні водорості, які живуть у коралах, відбіливши їх.

У таких випадках, якщо температура води не падає, корали помирають, зазначає видання.

Школа - не проблема

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До початку навчального року можна допомогти своїм дітям налаштуватися на навчання і полегшити їм цей процес, пише Telegraph.

Розпочати варто з покращення фізичного здоров'я дитини, радить видання. Для цього дитині треба висипатися (жодних гаджетів у спальні вночі), їсти здорову їжу (побільше фруктів та корисних цільнозернових продуктів і поменше солодощів), пити вдосталь води та займатися фізичною активністю, зазначає Telegraph.

Потурбуйтеся, щоб у дитини було спокійне місце з хорошим освітленням, де вона робитиме домашні завдання.

Екран має розташовуватися на зручній висоті, адже коли дитина горбиться, це може зашкодити потраплянню крові до мозку, нагадує видання. Краще, якщо дитина вчитиме уроки у визначений час і робитиме невеликі перерви кожні 50 хвилин, радить Telegraph.

Починати вчити уроки краще з найважливіших предметів чи тем. Якщо ж таких кілька, то нехай школяр спершу виконає завдання з того предмету, який любить найбільше, далі переходить до найскладнішого, щоб впоратися з цим, поки не втомився, а вже потім робить все інше, рекомендує видання.

Конкурент для Alexa

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Британськіа телерадіомовна корпорація збирається випустити конкурента для голосового помічника Alexa компанії Amazon, повідомляє The Guardian.

За даними газети, винахід BBC розумітиме британські регіональні акценти. Для цього, як пише видання, для розробки програмного забезпечення використовують голоси співробітників BBC з усієї Британії.

Помічник від ВВС має з'явитися наступного року. Він буде допомагати людям знаходити їхні улюблені телепрограми та взаємодіяти з онлайн-сервісами.

Активуватися голосовий помічник буде словом "Beeb" ("Біб" ), як іноді неформально називають BBC. Так само називатиметься і сам винахід, стверджує Guardian.

Планів на створення фізичного продукту у вигляді колонки, як от Amazon Echo чи Google Home, у британської корпорації наразі немає, зазначає видання. Натомість Beeb буде вбудований у сайт BBC та додаток iPlayer на смарт-телевізорах.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC

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