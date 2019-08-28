Подолати "загадкового" Ломаченка неможливо? Британські ЗМІ про бій у Лондоні

Копирайт изображения Getty Images

Пізно ввечері 31 серпня чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко вийде на ринг лондонської О2 Арени, аби у двобої з британцем Люком Кемпбелом захистити свої титули WBA (Super) і WBO, а також поборотися за нині вакантний пояс WBC.

Поєдинок відбудеться при аншлазі - квитки на нього були розпродані ще місяць тому.

І це не дивно. Українця наразі вважають найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії.

Цим фактом можна пояснити й чималу увагу британських ЗМІ до суботнього бою: вони жваво обговорюють поєдинок їхнього співвітчизника із "загадковим українцем", намагаючись зрозуміти секрет його техніки, і роблять висновок - Кемпбелу буде важко.

"Він - той, ким хочу стати я"

Попри прогнози букмекерів, які віддають перевагу "Ломі" - саме так українського боксера називають прихильники боксу - Люк Кемпбел хоче не лише позбавити свого суперника всіх поясів, але й посунути Василя з першого місця у рейтингу найкращих боксерів світу, пише The Independent.

На питання газети, як саме він збирається перемогти "найкращого боксера планети", британець відповів: "Ми можемо зробити все, на що здатні. В глибині душі я просто думаю: "Я збираюся добре тебе відлупцювати і зробити тобі боляче". Це все, про що я думаю".

Independent визнає, аби сподівання Кемпбела справдилися, йому доведеться показати "найкращий бій британського боксера в історії".

Очевидно, розуміє це й сам спортсмен. "Він небезпідставно вважається номером 1, незалежно від вагової категорії. Я думаю, наразі він є кращим з найкращих. Але це те, ким я також хочу стати", - цитує газета Люка Кемпбела.

Подолати українця "майже неможливо"?

Копирайт изображения Getty Images

"Обдарованим" і "видатним хай-тек боксером" називає українця газета The Evening Standard.

"Уславлений і надзвичайно досвідчений, він провів майже 400 поєдинків як аматор. Ломаченко може похвалитися 13 перемогами у своїх перших 14 боях в якості професіонала", - зазначає видання.

Evening Standard також наголошує, шо Ломаченко став першим в історії боксером, який найшвидше за всіх здобув світові чемпіонські титули у трьох вагових категоріях.

"Щоб отримати бодай якийсь шанс на приголомшливу перемогу над своїм суперником, Кемпбелу потрібно буде скористатися своїми перевагами - вищим зростом і довшими руками", - веде далі газета.

"Найкращий шанс для Кемпбелла - це травмування опонента в певний момент поєдинку, що обмежить його ефективність. Іншого способу зупинити короля рейтингу на шляху до комфортної перемоги майже неможливо", - вважає Evening Standard.

"Швидкість, техніка та робота ніг Ломаченко просто зачаровують, і все це може виявитись для Кемпбела чимось занадто важким", - підсумовує британська газета.

Українські народні танці та секрет успіху

Газета The Daily Mail оприлюднила велику статтю, в якій намагається розгадати секрет "найбільш неординарного маестро у світі боксу".

Видання відзначає "унікальний стиль" Василя, його "ментальні здібності і фізичні властивості, що вирізняють його з-поміж простих смертних" на боксерському рингу.

"На даний момент Ломаченко - найкращий боксера на планеті Земля, незалежно від вагової категорії. Вже зараз він вважається феноменом. Недарма його першим прізвиськом була Матриця", - пише газета.

Одним із секретів Ломаченка є спарингові тренування з трьома партнерами одночасно, розповідає Daily Mail.

Копирайт изображения Getty Images

"Зазвичай це один спаринг-партнер. Іноді два. Іноді три. Я відкрию вам секрет. Якщо чесно, то проти трьох боксувати легше, ніж двох. Троє більше перешкоджають одне одному, ніж двоє. Тому якщо правильно обрати позиціонування, розібратися з ними легше", - цитує газета українського боксера.

А що ж стосується швидкості роботи ніг, то Ломаченко жартома "поскаржився" на свого батька, який є його тренером. Виявляється, аби навчити сина володіти власними ногами, він ще в дитинстві примусив його займатися народними танцями.

"Це мені не подобалось, - каже боксер. - То були українські народні танці у костюмах. Але мій батько наполягав. Оглядаючись назад, можу сказати - воно того варте".

Крім того, батько змушував його займатися хокеєм, верховою їздою, веслуванням, боротьбою, жонглюванням, баскетболом і плаванням, а також навчав утримувати дихання під водою, аби таким чином змусити мозок працювати краще.

Що відрізняє Ломаченка від його уславлених співвітчизників, братів Кличко? "Шахи - це не моє, - пояснює він у розмові з Daily Mail. - Мені важко довго всидіти на місці".

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!