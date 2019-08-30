"Нарешті президентство Зеленського запрацює всерйоз" - огляд ЗМІ

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Початок роботи нової Ради та призначення уряду опинилися цього дня у фокусі західних ЗМІ.

Чого чекають від нового прем'єр-міністра України

Що не так з дипломатією Зеленського

Чому президенту варто продовжити політику Порошенка

І чому Трамп затримує військову допомогу Україні.

Новий прем'єр: чого чекати?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Гончарука обрали зі списку більш досвідчених кандидатів після того, як він зміг показати себе "командним гравцем" вважає джерело FT

Президент Володимир Зеленський підсилив свої позиції, обравши прем'єр-міністром 35-річного юриста Олексія Гончарука, пише Financial Times.

Гончарука обрали зі списку більш досвідчених кандидатів після того, як він зміг показати себе "командним гравцем", зосередженим на досягненні результатів, цитує видання джерело з оточення президента.

Раніше в інтерв'ю FT Гончарук казав, що пріоритетами для адміністрації Зеленського будуть економічне зростання та збільшення інвестицій шляхом прискорення приватизації, скасування мораторію на продаж землі, глибшої дерегуляції та посилення верховенства права завдяки реформуванню судів.

"За наступні п'ять років нам потрібно перетворити Україну на східноєвропейського економічного тигра", - сказав Гончарук виданню.

Оглядач Bloomberg Леонід Бершидський вважає, що вибір Зеленського на посаду прем'єр-міністра "одночасно і вселяє надію, і викликає занепокоєння".

Олексій Гончарук, як юрист, спеціалізується на правах інвесторів, що є корисною кваліфікацією для прем'єр-міністра країни, яка намагається привабити іноземні інвестиції, зазначає видання. Проте кандидатуру Гончарука, який має небагато управлінського досвіду, запропонував голова офісу президента Андрій Богдан, якого пов'язують з Ігорем Коломойським, зауважує оглядач Bloomberg.

Не маючи досвіду на такому рівні як незалежна постать, Гончарук може стати зручним фасадом для потенційних донорів, кредиторів та інвесторів, в той час як його уряд допомагатиме бізнес-інтересам Коломойського, пише оглядач. "Підозра, яку викликає рекомендація Богдана, залишатиметься, поки Гончарук не доведе, що його показний реформаторський запал є справжнім", - зазначає видання.

Після призначення нового уряду та здобуття більшості в парламенті, президентство Зеленського нарешті запрацює всерйоз, пише Bloomberg.

"Провал" дипломатії Зеленського

Копирайт изображения УНІАН Image caption Український журналіст Максим Еріставі у Washington Post пише, що особиста дипломатія Зеленського не змогла зробити Макрона його союзником

Спроба Зеленського перезапустити українську закордонну політику стала катастрофою і допомагає намаганням Путіна реабілітуватися в світі, пише журналіст Максим Еріставі у Washington Post.

Спершу офіс президента опинився втягнутим у кампанію близького до Трампа Рудольфа Джуліані, "що не призвело ні до чого, окрім хаосу у зв'язках з громадськістю", зазначає оглядач.

Особиста дипломатія Зеленського не змогла зробити Макрона своїм союзником, зважаючи на заяви французького президента про тісні зв'язки Європи та Росії і те, що він обговорював долю України з Путіним без присутності жодного українського посадовця, зазначає видання. А на зустрічі з канцлером Ангелою Меркель Зеленський не зміг відмовити Німеччину від просування ініціативи повернути Росію до ПАРЄ, пише видання.

Не принесли результатів і його спроби встановити "стратегію прямої телефонної дипломатії з Путіним", хоча західні союзники України застерігали його від таких кроків, зазначає Еріставі.

"За останні п'ять років Україна провела чудову роботу на міжнародному рівні. Але зараз Зеленський відтісняє на узбіччя найталановитіших дипломатів, вважаючи, що замість цього він може покластися на свою сильну харизму", - пише видання.

Якщо вашим сусідом є Росія, не можна дозволити собі слабку закордонну політику. Якщо виживання країни залежить від міжнародної солідарності, навіть одного неправильного кроку може бути забагато, зазначає оглядач Washington Post.

"Розчарувань не уникнути"

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Якщо Зеленський зможе продовжити політику свого попередника, він зможе посилити економічне зростання в Україні і наблизити її ще ближче до Заходу, пише Foreign Policy.

Демократія в Україні працює як треба і все більше цінується в суспільстві, пише видання.

Зважаючи на те, що демократичні та ринкові інституції в Україні вже існують, Зеленський може зосередитися на реформуванні того, що вже є, замість того, щоб витрачати зусилля на їхню побудову з нуля, зазначає видання.

Зеленський може піти на зустріч бажанням суспільства щодо глибоких інституційних та економічних реформ. Водночас він зв'язаний риторикою власної кампанії, що обіцяла негайні позитивні зміни та боротьбу з корупцією. Зважаючи на високі сподівання, певних розчарувань не уникнути, пише видання.

Українське суспільство, яке вже двічі успішно продемонструвало, що здатне скинути владу, яка їх не задовольняє, уважно стежить за партією "Слуга народу", яка отримала більшість у парламенті. Щоб запобігти розчаруванню, Зеленському та його партії слід залучити громадянське суспільство до проведення реформ, зазначає Foreign Policy.

Допомога від США під питанням?

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Пентагон завершив перегляд військової допомоги для України, проведений на прохання Білого дому, і вирішив, що її потрібно продовжувати, повідомляє Politico з посиланням на джерело у владі.

Раніше видання повідомило, що адміністрація Дональда Трампа затримує допомогу Україні у розмірі 250 мільйонів доларів, яку раніше схвалив Конгрес на 2019 рік.

Через це Трамп наказав провести перегляд програми допомоги, аби переконатися, що кошти використовують у найкращих інтересах США, пише видання з посиланням на свої джерела.

Затримка коштів, спричинена переглядом, відбувається на тлі заяв Трампа про Росію, зокрема пропозицій повернути Росію до складу "Великої сімки".

"Військову допомогу Україні тривалий час розглядають як лакмусовий папірець щодо того, наскільки сильно американський уряд протистоїть Москві", - зазначає видання. Через зменшення допомоги Трампа можуть звинуватити в тому, що його політика є прихильною до Москви, пише Politico.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС.

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