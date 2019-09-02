"Брехня Росії не припиняється". Західні ЗМІ про відзначення річниці Другої світової

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На вихідних у Варшаві пройшли урочисті заходи з нагоди 80-ї річниці Другої світової війни: президента Росії Володимира Путіна на них не запросили.

Західні ЗМІ міркують про те, чому Росія відмовляється визнавати провину СРСР у розв'язанні війни, і як позиція російського лідера змінилася за останні десять років.

"Історична брехня" Росії

Брехня Росії не припиняється і через 80 років після початку Другої світової війни, пише польська Rzeczpospolita: на відміну від Німеччини, керівники якої визнали провину за початок війни, Росія і надалі вважає себе визволителькою.

"Я прошу пробачення за історичну провину Німеччини. Я визнаю нашу цілковиту відповідальність," - наводить Rzeczpospolita слова із виступу на урочистостях президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Ці слова, на думку газети, є найкращим свідченням польсько-німецького порозуміння. Тим часом Росія, яка у 1939 році також напала на Польщу, ні за що вибачатися не планує.

"Вільний світ не має жодних сумнівів, що відповідальність за трагедію Польщі у 1939 році і за початок найкривавішого конфлікту в історії несе не тільки Гітлер, але і Сталін. Власне, тому представники 40 країн світу вирішили взяти участь в урочистостях, на які не запросили Росію", - пише газета.

Однак Росія не збирається визнавати цієї правди, веде далі Rzeczpospolita і цитує спікера російського посла у Польщі Сергія Андрєєва: "Усілякі урочистості з нагоди початку Другої світової війни без участі Росії не можуть бути повноцінними".

Саме за "фальшування історії" Кремль платить ціну міжнародної ізоляції, зазначає видання.

"Ті часи дають нам урок: не можна дозволити змінювати кордони. Санкції треба продовжувати", - цитує газета слова польського президента Дуди, сказані у контексті російської агресії в Україні.

Зупинити війну в Україні

Копирайт изображения Getty Images Image caption На заходи із відзначення річниці Другої світової запросили лідерів близько 40 країн. Володимира Путіна - ні

На урочистостях з приводу початку Другої світової війни президент Польщі Анджей Дуда наголосив на спільній відповідальності країн Європи за мир у час, коли триває окупація Росією частини Грузії, анексія українського Криму та війна на Донбасі, зазначає інше польське видання Gazeta Wyborcza.

"Окупація, полонені, збройні провокації. Ми несемо відповідальність за те, щоб справа більше ніколи не дійшла до збройної агресії, щоб драма Другої світової більше ніколи не повторилася", - сказав Дуда під аплодисменти присутніх.

У своїй промові Дуда робив доволі прозорі натяки на теперішню політику Росії і на неприпустимість намагань змінювати кордони у Європи.

Консолідована позиція країн Європи може зупинити агресора, і саме через відсутність такої позиції у 1939 році і стала можливою війна, яка забрала 50 мільйонів людських життів.

Тоді поляки також марно чекали на допомогу від союзників, які не зробили нічого більшого за дипломатичні заяви, пише Gazeta Wyborcza.

Що змінилося за 10 років

Риторика урочистостей у Варшаві разюче відрізняється від 70-х роковин початку війни, на яких був присутній Володимир Путін, пише The New York Times.

"Усе це дуже відрізнялося від аналогічних урочистостей десятирічної давності, коли європейські чиновники намагалися задобрити пана Путіна, аби наблизити Росію до Заходу. Тоді російський керівник прийняв запрошення і приїхав до Польщі для відзначення 70-ї річниці початку війни і разом із канцлером Ангелою Меркель поїхав на Вестерплатте, де німецькі війська вперше відкрито атакували польські сили," - пригадує газета.

Тоді Путін визнав, що підписання СРСР пакту про ненапад з гітлерівською Німеччиною було помилкою.

"Із точки зору моралі це було неприпустимим, а з практичної точки зору - безглуздим, шкідливим і небезпечним", - цитує Путіна New York Times.

Однак минув час, і Росія почала робити цілком протилежне: це призвело до запровадження санкцій та замороження відносин між нею та Заходом.

"Вона анексувала Крим, вторглася до України, втручається у вибори в різних країнах - від Естонії до США, - посилає агентів труїти дисидентів у країнах Європи," - пише газета.

Огляд підготував Ярослав Карпюк, Служба моніторингу BBC

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