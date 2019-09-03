Чому затримується обмін - версія "Комерсанта"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулого тижня декілька джерел, а потім частина українських та російських ЗМІ розповсюдили інформацію, що обмін вже відбувається. Потім цю інформацію спростували

У вівторок, 3 вересня, закордонна преса пише про таке:

Можлива схема обміну в'язнів між Україною та Росією

За що змагаються США та Китай в Україні

Як захід реагує на можливе скасування мораторію на продаж землі

Як за китайськими уйгурами стежили за допомогою айфонів

Новий формат обміну?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулого тижня декілька джерел, а потім частина українських та російських ЗМІ розповсюдили інформацію, що обмін вже відбувається. Потім цю інформацію спростували

Російській газеті "Комерсант" стало відомо про зміни в схемі обміну українських в'язнів на російських. Згідно з новою схемою, засуджених відправлять в Україну не з матеріалами розслідування, а з завіреною нотаріусом копією, через що правоохоронним органам в Україні не доведеться закривати справу, а Росія зможе засудити їх заочно.

За інформацією видання, обмін у форматі "30 на 30", який потім збільшили до 35 людей з кожного боку, мав відбутися 1 вересня. Проблеми виникли через те, що сторони не змогли домовитися про юридичні засади звільнення та передачі в'язнів одна одній, вважає джерело "Коммерсанта", близьке до переговорів.

Спочатку планувалося відправити 24 українських моряка разом з матеріалами розслідування до України. Але потім це вирішили змінити, пише видання, щоб моряки залишили "Лефортово" не зі своєю справою, а з її копією, завіреною нотаріусом. Таким чином правоохоронним органам України не доведеться, як це передбачалося в першому варіанті, припиняти кримінальне переслідування своїх громадян.

Відправивши моряків на батьківщину, ФСБ Росії, що розслідує справу, збереже документи в оригіналі. З матеріалами справи ознайомлять адвокатів, після чого вони надійдуть до Генпрокуратури, а з неї - до суду, який розгляне справи заочно. Вирок, який набуде чинності, можуть використати як доказ законності переслідування моряків, які після повернення до України можуть звернутися зі скаргами на дії Росії до Європейського суду з прав людини, пише "Коммерсант".

Поле битви - Україна

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США та Китай змагаються за вплив в Україні, яка стала останнім місцем для геополітичної боротьби між Вашингтоном та Пекіном, пише споріднене з FT видання Nikkei Asian Review.

Нашвидкоруч організована поїздка до Києва радника президента США з національної безпеки Джона Болтона мала на меті довести підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України. Втім, головною метою було заблокувати спроби Китаю придбати компанію "Мотор Січ", що постачає двигуни для військових гелікоптерів, вважає видання.

За інформацією Nikkei Asian Review, проти цього виступають США та Японія. "Придбання "Мотор Січ" допоможе посилити китайські військові технології і стане загрозою", - цитує видання джерело серед японських дипломатів.

Китай вже деякий час намагається отримати доступ до українських військових технологій, пише видання. Перший збудований в Китаї авіаносець "Ляонін" базується на українському авіаносці "Варяг", який Пекін придбав в України. Китайська компанія Skyrizon, що хоче купити 50% "Мотор Січ", вже купувала технології у ДП "Антонов".

Копирайт изображения MARK RALSTON Getty Images Image caption США і Китай давно змагаються за вплив у світі

Україна стає все важливішою для Пекіна, зважаючи на посилення торгівельної війни між Китаєм та США, зазначає Nikkei Asian Review. Китай, який тривалий час покладався на США в експорті зерна та сої, зараз розглядає Україну як альтернативного постачальника. Вже зараз Україна постачає близько 80% китайського імпорту кукурудзи, а також збільшує виробництво соєвих бобів, пише видання.

Земля на продаж

Наміри президента Зеленського скасувати мораторій на продаж землі, ймовірно, добре сприймуть західні партнери України, зокрема МВФ, від якого Київ сподівається отримати чергову багатомільярдну кредитну програму вже восени, пише Financial Times.

Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші міжнародні фінансові установи вже давно закликали Україну створити відкритий ринок землі. На їхню думку, це може принести Україні мільярди доларів у прямих інвестиціях і може сприяти економічному зростанню на 1-2 відсотки на рік, пише видання.

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Заборону на продаж землі неодноразово продовжували депутати-популісти, аби уникнути купівлі землі закордонними покупцями, зазначає FT. Через мораторій землевласники не могли використати землю у якості застави для отримання кредиту, чимало великих ділянок сільськогосподарських земель у державній власності не використовуються, а також важко встановити справжню ринкову вартість землі, пише видання.

Міжнародні фінансові організації також очікують на початок масштабної приватизації в Україні, яку Зеленський обіцяє розпочати до квітня наступного року. Це має допомогти залучити додаткові кошти та привабити інвестиції у підприємства, управління якими було неефективним, зазначає видання.

Уйгури під хакерським прицілом

Китайські уйгури майже два роки були мішенями для хакерської атаки на операційну систему iOS, як з'ясувалося минулого тижня, пише Guardian. Втручання зазнавали також пристрої на Android та Windows.

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Хакери отримували майже повний доступ до пристроїв користувачів. Для того, щоб вірус потрапив на айфон, користувачу достатньо було зайти на заражений сайт. Зловмисники використовували для цієї мети найпопулярніші сайти, перебираючи над ними контроль, або ж спрямовували їхніх відвідувачів на сайти-клони.

Видання TechCrunch першим повідомило, що атака проводилася за підтримки певної держави, ймовірно Китаю, і була спрямована проти уйгурів.

Цю атаку вважають першим масштабним зловживанням вразливих місць iOS в історії айфонів. Виявили її фахівці Google, які повідомили про це Apple, після чого виробник айфонів випустив оновлення, що закрило "діру".

Ще до появи повідомлень про зв'язок з Китаєм, фахівці підозрювали, що за атакою може стояти певна держава. За даними Forbes, хакери з часом підлаштовувалися під різні операційні системи, зважаючи на зміни пристроїв, якими користувалися уйгури.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС

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