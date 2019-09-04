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4 вересня 2019 року іноземна преса пише про "втілення в життя головної обіцянки передвиборчої кампанії колишнього коміка" - зняття депутатської недоторканості, про "геополітичне провалля", куди прямує Британія з наближенням брекзиту, та про культурні розбіжності між США та Британією, з якими доводиться мати справу герцогині Сассекській.

"Перемога президента-популіста"

"Перемогою президента-популіста" називає зняття недоторканності з українських депутатів Daily Telegraph.

Напередодні Верховна Рада України 373 голосами ухвалила закон, який виключає зі статті 80 Конституції положення, що гарантує парламентарям депутатську недоторканність. Закон набуває чинності 1 січня 2020 року.

"Цей крок додає ваги обіцянкам пана Зеленського відновити реформи та подолати корупцію, що глибоко вкоренилася в Україні", - пише видання.

Дев'ять з десяти українців вважають, що політичні партії задіяні в корупції, додає Daily Telegraph.

Газета нагадує, що законодавча ініціатива була внесена на розгляд парламенту попередником Володимира Зеленського Петром Порошенко, "але зелене світло змогла отримати" тільки після перемоги партії новообраного президента "Слуга народу" на виборах у липні.

"Зняття недоторканості втілило в життя головну обіцянку передвиборчої кампанії колишнього коміка", - пише видання.

"Потужний удар" у боротьбі з корупцією

Копирайт изображения UNIAN Image caption За зняття депутатської недоторканості проголосували 373 депутати

"Потужного удару" у боротьбі з корупцією і безкарністю завдала команда Володимира Зеленського законом про зняття депутатської недоторканності, пише The Irish Times.

"Протягом двох десятиліть українські депутати обговорювали і відкладали скасування юридичного захисту, який публіка сприймає як прикриття тіньових оборудок, а парламенту політичних новачків вдалося здійснити довгоочікувану зміну вже під час другої сесії", - пише видання.

Перед голосуванням Володимир Зеленський виступив з "потужною мотиваційною промовою", пише газета.

Видання додає, що новий український уряд, який очолив наймолодший в історії країни прем'єр-міністр Олексій Гончарук, пообіцяв провести масштабну боротьбу з корупцією і ревізію судової системи, яка себе дискредитувала.

Британія на межі "геополітичного провалля"

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон інтуїтивно розуміє, що "хаос", в який порине країна після жорсткого брекзиту, допоможе йому довше втриматися на посаді, пише Guardian.

Видання присвячує редакційну статтю поразці, яку вчора зазнав уряд Джонсона під час голосування у парламенті. Палата громад вирішила відібрати в уряду право визначати порядок денний роботи парламенту, що відкриває шлях до ухвалення закону, який виключає можливість жорсткого брекзиту.

Британський прем'єр вимагає від ЄС поступок, на які Брюссель ніколи не погодиться, і це підвищує шанси надзвичайно деструктивного брекзиту. За такого сценарію, Джонсон зможе звинувачувати у всьому Брюссель. Тому він вже називає тих, хто виступає проти жорсткого брекзиту "колабораціоністами".

"Така вибухова суміш політичного опортунізму і помилкової ідеології штовхає Британію до геополітичного провалля", - йдеться у статті.

PR для Меган

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Американські радники Меган Маркл з PR не розуміються на королівському протоколі, пише оглядач Times Ліббі Первс.

Автор коментує останнє кадрове рішення герцогині Сассекської. Напередодні вона підписала контракт з американською компанією Sunshine Sachs, що надавала послуги з PR-брендам від Снуп Дога до Майкрософт.

"Букінгемський палац має власних PR-професіоналів, які почуваються так, наче їх проігнорували", - йдеться у статті.

Проблема у культурних розбіжностях, пише автор.

"Американські смаки відрізняються від британських, і якщо для нас не має значення, що центральна Америка думає про Меган, думка Британії тісно пов'язана з нашою конституцією", - пише оглядач видання.

У США люблять багатіїв, бо це для американців свідчення того, що по соціальній драбині може піднятися кожен. У Британії ж все інакше. Тут люблять применшувати власну значущість, а коли Кейт Міддлтон з'являється на публіці в одній і тій самій сукні третій раз поспіль, їй аплодують.

"Мені складно уявити, як американські PR-професіонали можуть це збагнути", - підсумовує автор.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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