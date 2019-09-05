Про перших леді Франції та США покажуть п'єсу - Guardian

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У четвер, 5 вересня, іноземна преса пише про таке:

П'єса про перших леді Франції та США

Чому бюст Гітлера досі зберігається у французькому сенаті

Шкільний екзамен, який обурив англійців

Як сприйме Путін жест Макрона?

П'єса про перших леді

У Лондоні покажуть п'єсу про дружин французького та американського президентів, пише Guardian.

Щоправда, там фігурують уявні перші леді уявних лідерів. Причому дружина французького президента - англійка, а американського - має хорватське походження (тоді як Меланія Трамп родом зі Словенії).

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Авторку твору під назвою "Дві Леді", британську драматургиню Ненсі Гарріс, надихнула фотографія Бріжит Макрон та Меланії Трамп від 2017 року, коли вони брали участь в урочистостях з нагоди Дня взяття Бастилії.

"Що вони тоді відчували? - цікавилася Гарріс. - Сором? Радість? Нудьгу? Ці тихі жінки, які на таких подіях спілкуються лише одягом, що вони одна одній кажуть, коли закриваються двері та немає камер? І як це - бути так близько до влади, але не мати владу самій?"

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На такі питання авторка намагалася відповісти у п'єсі. Вона також провела паралелі з міфічними героїнями, зокрема Оленою Прекрасною з Трої, чия краса стала каталізатором Троянської війни, а також Іфігенією, яку приніс у жертву власний батько.

"Чи нема якоїсь міфічності у цих жінках, яких ми бачимо на світовій сцені, але ніколи не знаємо насправді?", - питає авторка.

Бюст Гітлера у французькому Сенаті

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У французькому сенаті знайшли бюст Гітлера та нацистський прапор, пише Telegraph.

У часи Другої Світової війни головнокомандувач Люфтваффе Герман Герінг використовував будівлю французького сенату як штаб-квартиру повітряних сил нацистів.

Газета Le Monde розпочала розслідування через чутки, що у палаці досі зберігаються сліди німецької окупації. За сприяння газети був створений інвентар предметів, що їх залишили нацисти.

Серед них - бюст фюрера заввишки 35 сантиметрів, який зберігався у коморі, та прапор 3 на 2 метри, який знайшли в архівній кімнаті. Також з'ясувалося, що деякі сенатори досі працювали за столами, на яких була емблема орла, якого полюбляли нацисти.

Чиновники припустили, що ці предмети просто залишили у підземній частині приміщення під час звільнення будівлі сенату, бо не знали, що з ними робити.

Сенатор Жан-Марк Пастор каже, що не знав про бюст Гітлера. "Я не знаю, чому нікому не прийшло в голову позбутися його [бюсту Гітлера]. Я не думаю, що цим варто пишатися".

Екзамен "майбутнього беркутівця"

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У престижному англійському коледжі Ітон, який закінчив прем'єр-міністр Борис Джонсон, виявили екзаменаційний лист 2011 року, де вимагають виправдати вбивство протестувальників армією у гіпотетичному сценарії.

Це питання поставлене 13 та 14-річним школярам, згідно з сайтом коледжу. Газета Independent наводить його дослівно:

"Іде 2040 рік. На вулицях Лондона почалися протести після того, як у Британії закінчився бензин через нафтову кризу на Близькому Сході. Протестувальники атакували громадські будівлі. Деякі поліцейські загинули. Після цього уряд залучив армію до приборкання пікетів. За два дні протести закінчилися, але двадцять п'ять протестувальників були вбиті армією.

Ви - прем'єр-міністр. Напишіть текст промови до нації, де ви пояснюєте, чому використання армії проти насильства протестувальників було єдиним вибором, який був одночасно необхідним та моральним".

Ця знахідка викликала хвилю обурення в соцмережах. Журналіст Ендрю Строляйн пише у Твіттері: "Еліта, яку тренують уникати відповідальності за вбивство?"

Росія між Китаєм і Європою

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Французький президент Емануель Макрон розпочав новий напрямок у відносинах із Росією, Рено Жірар пише у французькій Le Figaro.

На відміну від "впливової групи" у міністерстві закордонних справ Франції, Макрон вважає, що з Росією варто вести діалог, а не ізолювати її, пише автор. Так само думає Трамп, однак його спиняють Конгрес та медіа, деякі представники вже бачать його агентом Кремля.

"Обидва лідери розуміють, що було би серйозною стратегічною помилкою кинути росіян у руки Китаю", - пише Жірар.

Однак питання в тому, чи готовий Путін потиснути руку, яку йому простяг французький президент.

Перший саміт міністерств закордонних справ та оборони Франції та Росії із часів анексії Криму відбудеться у Москві 9 вересня. Там буде нагода побачити реакцію Путіна на жест Макрона.

"Росія ніколи не віддасть Крим, не будемо будувати ілюзії", - вважає автор.

Однак обрання Зеленського президентом він вважає "можливістю врегулювати конфлікт на Донбасі".

"Назвавши мир на Донбасі пріоритетом свого політичного порядку денного, Зеленський має достатню владу, аби досягти поступок", - підсумовує Жірар.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, BBC Моніторинг

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