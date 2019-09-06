"Це поступки Кремлю" - світові ЗМІ про звільнення Цемаха

Копирайт изображения VK Image caption "Один з небагатьох людей, хто міг би довести участь Росії у збитті літака", - газета Kurier

Звільнення з-під арешту фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха привернуло увагу європейських ЗМІ.

Чимало з них називають його "ключовим свідком" у справі MH17 і повідомляють про занепокоєння європейських політиків та слідчих щодо можливої передачі Цемаха Росії.

ЗМІ також відзначають, що звільнення Цемаха та його можлива видача РФ викликали неоднозначну реакцію в Україні.

"Ключовий свідок"

Більшість ЗМІ називають Цемаха "ключовим свідком", навіть "основним підозрюваним" у справі про збиття Боїнга.

Відтоді як Цемаха затримали, йому висунули стандартне для бойовиків обвинувачення в "участі у терористичній організації". Але, як видається, причиною для арешту стала саме його роль у катастрофі Боїнга Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року, пише французька Le Monde.

Цемах - "один з небагатьох людей, хто міг би довести участь Росії у збитті літака", - зазначає австрійська газета Kurier. Слідчі припускають, що він володіє інформацією про перевезення системи протиповітряної оборони "Бук" з Росії в Україну навесні 2014 року, або навіть і більше, пише видання.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пасажирський літак "Малазійських авіаліній" був збитий 17 липня 2014 року

Його звільнення може розсердити українців, які виступають проти поступок Кремлю, і зробити більш напруженими стосунки Києва з західними партнерами, які вимагають справедливості для жертв рейсу MH17, пише ірландська Irish Times. "Також незрозуміло, як Цемах може бути частиною будь-якого офіційного обміну в'язнів з Росією, якщо він більше не перебуває під вартою", - зазначає видання.

Кандидат на обмін?

Ані Росія, ані Україна офіційно не підтвердили і не спростували те, що ім'я Цемаха є в списках на обмін в'язнями, однак це широко обговорюється в українських та російських ЗМІ, відзначають світові медіа.

Обмін полоненими може допомогти покращити відносини між Москвою та Києвом, які погіршилися після 2014 року. Але такий крок викликав побоювання на заході про те, що будь-яка домовленість може негативно вплинути на міжнародне розслідування щодо збиття рейсу MH17, пише британська Financial Times.

Копирайт изображения VK Image caption Якщо Цемаха відправлять до Росії, він стане недосяжним для міжнародних слідчих, зазначає Telegraph

"Для покращення напружених відносин з Росією новий президент України Володимир Зеленський, здається, готовий до кардинальних кроків: голова держави в рамках масштабного обміну полоненими збирається здати Кремлю "основного підозрюваного" у збитті рейсу MH17, в якому в 2014 році загинуло 298 пасажирів", - пише австрійський таблоїд Kronen Zeitung.

Обмін полоненими стане не лише рідкісним позитивним знаком у затяжному конфлікті між Росією та Україною, але й успіхом французької дипломатії, яка особливо активізувалася останніми тижнями, вважає Le Monde, відзначаючи спроби президента Франції Емманюеля Макрона сприяти вирішенню ситуації ще під час голодування Олега Сенцова.

Як повідомляє британська Telegraph, посилаючись на російські ЗМІ, Москва вимагає Цемаха саме в обмін на кримського режисера. "Якщо це так, то це незвичайний рівень зацікавленості з боку Москви щодо долі іноземного громадянина, оскільки Цемах - громадянин України, тож здається, Росія не хоче, щоб його допитали", - пише видання.

Якщо Цемаха відправлять до Росії, він стане недосяжним для міжнародних слідчих, оскільки Росія зазвичай не видає своїх громадян, зазначає Telegraph.

"Кепські новини"

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке в листі до свого українського колеги минулого тижня повідомив, що Цемах має статут "підозрюваного" в розслідуванні в Нідерландах, зазначивши, що через це "його доступність для подальшого допиту об'єднаною слідчою групою має надзвичайно важливе значення", - пише Telegraph.

Новини по звільнення Цемаха занепокоїли голландських слідчих та депутатів, які побоюються, що Росія чинитиме тиск на Україну, щоб та віддала одного з кількох підозрюваних у справі. пише Guardian.

Сорок депутатів Європейського парламенту цього тижня звернулися до українського президента з проханням не допустити звільнення Цемаха. В коментарі Guardian одна з авторок звернення, депутатка Європарламенту з Нідерландів Каті Пірі зазначила: "Здається, що йде підготовка до його обміну. Звісно, ми поки що не знаємо цього на 100%, але я сприймаю сигнали саме так."

"Це дуже, дуже поганий момент не лише для Нідерландів, але й для Євросоюзу та всіх родичів жертв MH17… Я розумію ситуацію, але не по MH17, щодо не просто свідка, але й можливого підозрюваного. На нашу думку, це заходить надто далеко", - цитує Guardian пані Пірі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Родичі загиблих на меморіалі MH17 в Нідерландах

Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус назвав звільнення Цемаха "кепськими новинами" і закликав українську владу змінити рішення. Він розповів, що голландській владі повідомили про це рішення незадовго до звільнення, повідомляє Financial Times. "Я досі не втратив надію", - цитує видання пана Грапперхауса.

"Це звільнення - неприйнятне!" - заявив Піт Плоег, член нідерландського фонду допомоги родичам жертв катастрофи MH17, повідомляє Le Monde. "Людину, яку підозрюють у відповідальності за загибель майже 300 невинних людей, мають судити", - сказав пан Плоег.

Неоднозначна реакція в Україні

Звільнення Цемаха та можливість його передачі Росії розділили українську громадську думку, пише польська Gazeta Wyborcza. "Деякі вважають, що це приклад співпраці нового уряду з Кремлем та очевидних поступок. Інші зазначають, що досі не відомо, хто стоїть за падінням літака, і повернення українців, затриманих у російських в'язницях додому, не варте такої ціни", - зазначає видання.

Суспільство, звичайно, дуже очікує на повернення полонених або принаймні деяких з них, але чимало українців побоюються того, що Київ піде на поступки у такому стратегічно важливому питанні як MH17, пише Le Monde.

"З точки зору Києва українці, ув'язнені в Росії, є політичними в'язнями, але Цемах є принаймні ключовим свідком, якщо не головним підозрюваним, у справі про масове вбивство", зазначає австрійська Kurier.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС

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