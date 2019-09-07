Культогляд: чим Голлівуд загрожує Сан-Себастьяну?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протести в Сан-Себастьяні через зйомки нового фільму Вуді Аллена. 23 липня 2019 рік

В культогляді цього тижня про таке:

Джей Ло: мені було дійсно страшно

Чому іспанське місто Сан-Себастьян під загрозою?

Коли чекати продовження "Розповіді служниці"

Джей Ло: мені було дійсно страшно

"Мені було дійсно страшно зробити це", - зізналася Дженніфер Лопес Evening Standard, розповідаючи про свою роль екзотичної танцівниці у стрічці "Стриптизерки".

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Співачка і акторка, якій у липні виповнилося 50, виконала головну роль у фільмі про стриптизерок, які грабують фінансистів з Волл-Стріт. В інтерв'ю виданню вона поділилася своїм досвідом і розповіла про виснажливі тренування в процесі підготовки до зйомок.

"Це абсолютно нове відчуття - вийти практично оголеною до всіх цих чоловіків - їх там було десь 300, і всі вони горлають і свистять. Є в цьому щось таке, що звільняє тебе і надає сили, але ти весь як на долоні - фізично, емоційно і психологічно", - розповіла Джей Ло.

До ролі акторка готувалася два місяці: виконувати акробатичні елементи на пілоні на високих підборах її вчила хореограф "Цирку дю Солей" Джоанна Сапакі.

Світова прем'єра стрічки "Стриптизерки" відбудеться 13 вересня.

Сан-Себастьян під загрозою від туристів?

Про масовий наплив туристів до іспанського міста Сан-Себастьян через зйомки там нової стрічки Вуді Аллена попереджає у статті для Guardian активіст Мікель Агірре-Маскарьяно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американський режисер Вуді Аллен знімає новий фільм в іспанському місті Сан-Себастьян

За словами автора, місто вже страждає від великої кількості мандрівників, а після виходу на екрани нового фільму американського режисера, воно може стати "жертвою власного успіху".

Стрічка "Фестиваль Ріфкін" (Rifkin's Festival) розповідає історію знайомства пари під час кінофестивалю у Сан-Себастьяні, що цього року стартує 20 вересня.

"Фільм відповідає бренд-стратегії, на меті якої перетворити Сан-Себастьян у привабливу локацію для повнометражних кіно- та аудіовізуальних проєктів", - пише активіст.

"Стрічка Аллена - двогодинна реклама, яка пожвавить приїзд нових туристів та інвесторів", - додає він.

Автор статті занепокоєний тим, що кінороботу використають у якості зброї, яка романтизуватиме атмосферу міста і його мальовничі пейзажі, що згодом притягне організаторів великих міжнародних заходів на кшталт різноманітних фестивалів.

Туризм вже становить левову частку ВВП міста, додає пан Агірре-Маскарьяно.

"Маркетингова стратегія, яку застосовує Сан-Себастьян, може створити порочне коло надмірного туризму та економічного спаду. Чим більше робиться для того, щоб збільшити кількість туристів, тим більше це загрожує автентичності місця і погіршує туристичний досвід", - підсумовує автор.

"Розповідь служниці" - продовження

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Безпрецедентні заходи безпеки вжили для того, щоб доставити членам журі літературного конкурсу Booker рукопис нового роману Маргарет Етвуд "Заповіти" (The Testaments - англійською), повідомляє Times.

Сиквел роману "Розповідь служниці" опинився серед фіналістів цьогорічної британської премії.

Члени журі отримали п'ять примірників рукопису з попередженням про притягнення до відповідальності за розголошення сюжету чи втрату примірнику.

За словами одного з членів журі, кур'єр приїздив до неї додому у Лондон тричі, аби переконатися, що вона отримала рукопис.

Старт продажів книги запланований на 10 вересня. Видання пише, що книжкові магазини очікують на черги напередодні.

Голова цьогорічного журі конкурсу Пітер Флоренс назвав роман "диким і красивим" і додав, що він показав, на що здатна "суперзірка світового масштабу у розквіті сил".

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг.

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