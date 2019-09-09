Копирайт изображения Getty Images Image caption Український літак привіз 35 в'язнів, які перебували за ґратами в Росії. 7 вересня, аеропорт "Бориспіль".

Чи стане обмін полоненими між Києвом та Москвою першим кроком до завершення війни на сході України? Думки західної преси з цього питання розділилися.

Звільнення в'язнів з обох боків європейські та американські газети називають довгоочікуваною та навіть історичною подією.

Деякі британські та німецькі видання вже пишуть про можливе "потепління" відносин між Україною та Росією або ж, щонайменше, про новий імпульс переговорам щодо миру на Донбасі.

Інші ж зауважують, що говорити про серйозний прогрес зарано, адже Володимир Путін навряд чи відмовиться від підтримки сепаратистів і точно не піде на поступки щодо анексованого Криму.

Окремі газети розмірковують, чи не занадто поступливим виявився український президент, коли погодився, зокрема, віддати Москві фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха.

Особливий жаль його передача викликала у голландських видань, які попереджають, що притягнути колишнього бойовика "ДНР" до відповідальності тепер майже неможливо.

Крок до завершення війни?

"Довгоочікуваний обмін, який може сприяти потеплінню відносин між двома країнами" - так звільнення полонених оцінює британська Independent.

Подібними сподіваннями рясніють сторінки і інших європейських газет.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після п'яти років ув'язнення в Росії додому нарешті повернувся український режисер Олег Сенцов

Німецька Die Welt припускає, що обмін може покращити стосунки між Києвом та Москвою вперше з часів анексії Криму в 2014 році.

А британська Financial Times оптимістично оцінює перспективи нового діалогу щодо припинення конфлікту на Донбасі. На думку газети, звільнення бранців було важливою передумовою поновлення переговорів в Нормандському форматі.

Але американська New York Times більш обережна в своїх прогнозах.

За словами видання, немає жодних підстав очікувати, що Володимир Путін припинить підтримку сепаратистів на Донбасі або поверне Крим.

Втім, як заявив газеті український політолог Володимир Фесенко, російський президент все ж таки намагається продемонструвати певну гнучкість у відносинах із Заходом.

Щоправда, за словами політолога, звільнення полонених також може бути лише "тактичним кроком", спрямованим на те, щоб схилити українського колегу Володимира Зеленського до компромісів, які Київ досі вважав неприпустимими - зокрема, щодо автономії непідконтрольних територій та прямих переговорів з сепаратистами.

Чи не забагато Україна віддала?

Деякі європейські газети переймаються тим, що під час обміну президент Путін "мало віддав та багато отримав" - про це, зокрема, пише німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газета нагадує, що захоплених біля Керченської протоки моряків Росія мала звільнити без жодних умов за рішенням міжнародного трибуналу.

Копирайт изображения УНІАН Image caption 24 українські моряки, яких у листопаді росіяни затримали в Керченській протоці. теж повернулися додому

Видання називає звільнення бранців "великим політичним і гуманітарним успіхом" президента Зеленського, але має питання щодо поступок, на які пішов Київ.

"Питання в тому, наскільки високою була ціна, яку була змушена заплатити Україна. Конкретніше, чи виправданим було рішення українського керівництва звільнити важливого свідка та підозрюваного у збитті пасажирського літака рейсу МН17 в липні 2014 року?" - розмірковує видання.

Питання щодо умов обміну у коментарі для Financial Times ставить і український політичний експерт Олексій Гарань.

"Звісно, повернення людей, яких роками утримували у російських тюрмах, - це перемога. Але ми не знаємо, чому Путін змінив свою позицію. Або що Зеленський йому запропонував", - цитує його газета.

"Перемога" Зеленського

Якими б не були поступки, після успішного обміну український президент "утверджується на дипломатичній арені і, схоже, готовий до діалогу з Путіним", вважає французька Le Figaro.

За словами газети, до звільнення полонених Зеленський був "іноді трохи наївний і не в своїй тарілці під час публічних виступів", але зустрічаючи в аеропорту 35 визволених українців, він, "можливо, вперше реально призвичаївся до ролі президента".

Копирайт изображения Уніан Image caption Володимир Зеленський зустрічав українців, які повернулися з російського ув'язнення

New York Times погоджується із тим, що повернення ув'язнених українців стало дипломатичною перемогою та першою виконаною передвиборною обіцянкою Зеленського.

Але це не означає, що тепер президент зможе розслабитися.

"На відміну від авторитарного лідера Путіна, якому не загрожує серйозна опозиція всередині країні, пану Зеленському доведеться рахуватися із галасливою демократичною спільнотою та захищатися від обвинувачень щодо здачі інтересів Росії", - попереджає американська газета.

Чи уникне Цемах відповідальності?

Видача Україною ключового фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха викликало окрему дискусію в європейських ЗМІ.

Особливо помітне розчарування його передача Росії викликала у голландської преси.

"Наша країна побоюється, що із Росії підозрюваного ніколи не вдасться притягти до відповідальності", - констатує популярна газета De Telegraaf.

Провідне видання NRC Handelsblad погоджується з побоюваннями колег і попереджає, що на екстрадицію Цемаха до Нідерландів не варто й сподіватися.

"Росія заперечує висновки Міжнародної слідчої групи (JIT) та відкидає відповідальність за катастрофу літака. Вимога Кремля видати Цемаха свідчить про бажання Путіна зробити так, щоб Цемах перебував поза межами досяжності слідства", - зазначає видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Свідка у справі МН17 Володимира Цемаха Україна передала Росії.

У популярної газети De Volkskrant вимога Москви включити Цемаха у список обміну викликала відчутне обурення.

"Ще ніколи Кремль не вдавався до настільки явних кроків, щоб перешкодити судовому процесу щодо MH17. Формально у Цемаха немає нічого спільного з Росією - він український громадянин і проживає на сході країни. Єдине, що пов'язує його з Росією, - це його можлива роль у збитті MH17", - констатує видання.

В інших країнах газети також шкодують про передачу Цемаха Росії.

Зокрема, британська Times наводить слова Піта Плога, який у катастрофі малайзійського Боїнга втратив брата, невістку та племінника: "Це перешкоджання з боку Росії. Він є підозрюваним. Вони намагаються ізолювати його від слідчих".

А Financial Times попереджає про геополітичні наслідки видачі колишнього зенітника "ДНР".

"Розчарування щодо повернення Цемаха може підлити масла у вогонь суперечок всередині ЄС між країнами, які хочуть більшого співробітництва з паном Путіним, та тими державами - зокрема Польщею та країнами Балтії , які виступають за жорсткішу позицію", - вважає газета.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.

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