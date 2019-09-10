"Атлантида" - фільм, у якому Україна перемогла Росію. Огляд ЗМІ
Світові ЗМІ пишуть про український фільм "Атлантида", який отримав приз на Венеційському кінофестивалі, хронічну втому, а також про те, як американським шпигунам загрожує Трамп.
"Атлантида" - "визначний фільм"
"Визначний доробок кіномистецтва" з "амбіціями, що значно перевершують його екранні масштаби" - так описало український фільм "Атлантида" профільне видання кіноіндустрії Screendaily.
Стрічка українського режисера Валентина Васяновича здобула перемогу на 76-му Венеційському міжнародному кінофестивалі у програмі "Горизонти". У фільмі йдеться про майбутню перемогу України у конфлікті з проросійськими силами на Донбасі.
"Одна з головних сильних сторін "Атлантиди" - у жорсткому контролі Васяновича над всім - від сценарію до виконання і візуальному ряді та темпі, так як він виступає і кінематографістом і редактором", - йдеться у статті.
Видання підкреслює, що завдяки майстерній роботі режисера глядач не просто споглядає за подіями, що відбуваються на екрані, а переживає їх.
The Hollywood Reporter пише, що стрічка знята у похмурих тонах і акцентує увагу на тому, що події відбуваться в Україні, що "здобула перемогу у своїй війні з Росією, але вийшла з неї економічно, морально і екологічно спустошеною".
Видання зазначило, що перемога стрічки на кінофестивалі збіглася у часі з поверненням українського режисера Олега Сенцова до України з російської в'язниці, у якій він провів п'ять років за звинуваченням у тероризмі.
NYT про "ключовий актив" ЦРУ з Росії
Про шпигуна, завербованого в Росії ЦРУ, який допомагав Вашингтону у розслідуванні втручання у президентські вибори у США 2016 року та хакерства бази даних Національного комітету Демократичної партії, розповідає New York Times.
Видання повідомляє, що агента завербували "десятки років тому", коли він був чиновником середньої ланки і весь цей час "обережно обробляли". Згодом його призначили на впливову посаду з доступом до високопосадовців Кремля.
За словами джерел видання, він не входив до близького оточення російського президента Володимира Путіна, але регулярно мав з ним зустрічі.
"В той час, як американці почали усвідомлювати, що Росія намагалася саботувати президентські вибори 2016 року, інформатор став одним з ключових активів ЦРУ, якому забезпечили найвищий рівень захисту", - пише New York Times.
Інформація, яку він передавав до Вашингтона, була настільки чутливою, що тодішньому президенту Бараку Обамі її надсилали в окремих конвертах, скріплених мокрою печаткою.
Наприкінці 2016 року інформація про джерела американської розвідки в Росії з'явилася у ЗМІ. Тоді Вашингтон почав перейматися безпекою свого агента і згодом ухвалив рішення про необхідність вивезти його до США. Спершу інформатор відмовився, посилаючись на сімейні обставини, що змусило ЦРУ запідозрити його в тому, що він може бути подвійним агентом.
В 2017 році шпигуна вивезли з Росії. Наразі він живе у США.
Видання пише, що опікуватися агентами розвідки у Москві надзвичайно складно через потужний захист контррозвідки Путіна. За операцію з вивезення агента до США ЦРУ "заплатило велику ціну", залишившись без доступу до інформації про те, що відбувається у найвищих ешелонах влади Росії.
Насамкінець, New York Times цитує колишнього Директора національної розвідки США Джеймса Клеппера, який каже, що поява подробиць операції у ЗМІ "ще більше ускладнить процес вербування агентів в Росії".
Президент, який "не вміє тримати язика за зубами"
"Шокуюча" новина про операцію з вивезення агента ЦРУ з Росії свідчить про те, що американські посадовці захищають свою країну від президента Дональда Трампа, пише оглядач Washington Post Пол Волдмен.
Автор зазначає, що Трампу складно тримати секрети в таємниці, у тому числі і рівня державного значення. Він згадує один з останніх твітів американського президента, в якому той оприлюднив зображення іранської установки для запуску ракет Safir, яке, скоріше за все, було засекречене, що дало не тільки Ірану, а і решті світу, нову інформації про можливості американської розвідки.
"Ще на початку його президентства розвід-спільнота відчула, що немає іншого вибору, окрім як ухвалювати рішення, виходячи з усвідомлення імовірності того, що людина з практично необмеженим доступом до американських секретів, мабуть, не вміє тримати язика за зубами, особливо, коли справа стосується Росії", - пише оглядач видання.
Повертаючись до історії з агентом в Росії, автор пише, що американська розвідка не могла дозволити, щоб ця інформація стала відома Москві.
"Вона була змушена захищати США, уряд країни і її інтереси від самого президента. Як ми вже дізналися, це надскладне завдання; в даному випадку йшлося про загрозу національній безпеці та навіть людським життям", - пише оглядач видання.
"І все заради чого? Щоб задовольнити захоплення Трампа Путіним, що викликає сором", - продовжує він.
Насамкінець, автор зазначає, що незалежно від того, вважає хтось Трампа агентом Кремля чи ні, складно заперечувати реальність - посадовцям у всій країні довелося скоригувати свої очікування та дії через те, що "президенту США не можна довірити збереження національних інтересів".
Як подолати хронічну втому?
Про можливі причини хронічної втоми і способи її подолати пише Times.
За словами медиків, симптом став дуже поширеним останнім часом.
"Існує стільки причин, чому це може статися. Найбільш очевидною проблемою може бути наш графік сну", - цитує видання доктора Аруна Тіягараджана.
Якщо втома не минає протягом тижня-двох, тоді краще звернутися до лікаря, радить він.
Серед інших причин експерти виділяють зневоднення. Стандартна порада у цьому випадку - вживати в середньому два літри рідини на день. Якщо надворі жарко чи ви займаєтесь спортом, цю дозу потрібно збільшити.
Ще одна причина - надмірна вага. За словами доктора Тіягараджана, із зайвими кілограмами організм витрачає більше енергії на звичайні дії протягом дня, через що людина швидше втомлюється.
Іншим важливим фактором є рівень вітамінів групи В.
Вони забезпечують організм енергією. Для того, щоб підтримувати його на належному рівні, необхідно вживати достатню кількість м'яса та риби, цільнозернових, овочів і горіхів.
Ще однією причиною може бути низький вміст заліза. Згідно з даними Світової Організації Здоров'я (WHO), ця проблема набула глобальних масштабів і стала найбільш поширеним у світі розладом, що пов'язаний з харчуванням, пише видання.
Серед інших проблем, що можуть призводити до хронічної втоми, експерти називають підвищену тривожність, вживання їжі високого ступеня переробки, гормональні збої та нездорове середовище в офісах.
Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС