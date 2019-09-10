Копирайт изображения Mikhail Tereshchenko Getty Images Image caption Фільм знято у похмурих тонах, пише про "Атлантиду" Hollywood Reporter. На фото - місто Зайцеве на Донбасі, листопад 2018 року

Світові ЗМІ пишуть про український фільм "Атлантида", який отримав приз на Венеційському кінофестивалі, хронічну втому, а також про те, як американським шпигунам загрожує Трамп.

"Атлантида" - "визначний фільм"

"Визначний доробок кіномистецтва" з "амбіціями, що значно перевершують його екранні масштаби" - так описало український фільм "Атлантида" профільне видання кіноіндустрії Screendaily.

Стрічка українського режисера Валентина Васяновича здобула перемогу на 76-му Венеційському міжнародному кінофестивалі у програмі "Горизонти". У фільмі йдеться про майбутню перемогу України у конфлікті з проросійськими силами на Донбасі.

"Одна з головних сильних сторін "Атлантиди" - у жорсткому контролі Васяновича над всім - від сценарію до виконання і візуальному ряді та темпі, так як він виступає і кінематографістом і редактором", - йдеться у статті.

Копирайт изображения Daniele Venturelli Getty Images Image caption Screendaily хвалить творчий стиль Валентина Васяновича і називай фільм "Атлантида" визначним

Видання підкреслює, що завдяки майстерній роботі режисера глядач не просто споглядає за подіями, що відбуваються на екрані, а переживає їх.

The Hollywood Reporter пише, що стрічка знята у похмурих тонах і акцентує увагу на тому, що події відбуваться в Україні, що "здобула перемогу у своїй війні з Росією, але вийшла з неї економічно, морально і екологічно спустошеною".

Видання зазначило, що перемога стрічки на кінофестивалі збіглася у часі з поверненням українського режисера Олега Сенцова до України з російської в'язниці, у якій він провів п'ять років за звинуваченням у тероризмі.

NYT про "ключовий актив" ЦРУ з Росії

Про шпигуна, завербованого в Росії ЦРУ, який допомагав Вашингтону у розслідуванні втручання у президентські вибори у США 2016 року та хакерства бази даних Національного комітету Демократичної партії, розповідає New York Times.

Видання повідомляє, що агента завербували "десятки років тому", коли він був чиновником середньої ланки і весь цей час "обережно обробляли". Згодом його призначили на впливову посаду з доступом до високопосадовців Кремля.

Копирайт изображения Artyom Geodakyan Getty Images Image caption New York Times пише, що в Кремлі у Вашингтона була своя людина

За словами джерел видання, він не входив до близького оточення російського президента Володимира Путіна, але регулярно мав з ним зустрічі.

"В той час, як американці почали усвідомлювати, що Росія намагалася саботувати президентські вибори 2016 року, інформатор став одним з ключових активів ЦРУ, якому забезпечили найвищий рівень захисту", - пише New York Times.

Інформація, яку він передавав до Вашингтона, була настільки чутливою, що тодішньому президенту Бараку Обамі її надсилали в окремих конвертах, скріплених мокрою печаткою.

Наприкінці 2016 року інформація про джерела американської розвідки в Росії з'явилася у ЗМІ. Тоді Вашингтон почав перейматися безпекою свого агента і згодом ухвалив рішення про необхідність вивезти його до США. Спершу інформатор відмовився, посилаючись на сімейні обставини, що змусило ЦРУ запідозрити його в тому, що він може бути подвійним агентом.

В 2017 році шпигуна вивезли з Росії. Наразі він живе у США.

Видання пише, що опікуватися агентами розвідки у Москві надзвичайно складно через потужний захист контррозвідки Путіна. За операцію з вивезення агента до США ЦРУ "заплатило велику ціну", залишившись без доступу до інформації про те, що відбувається у найвищих ешелонах влади Росії.

Насамкінець, New York Times цитує колишнього Директора національної розвідки США Джеймса Клеппера, який каже, що поява подробиць операції у ЗМІ "ще більше ускладнить процес вербування агентів в Росії".

Президент, який "не вміє тримати язика за зубами"

"Шокуюча" новина про операцію з вивезення агента ЦРУ з Росії свідчить про те, що американські посадовці захищають свою країну від президента Дональда Трампа, пише оглядач Washington Post Пол Волдмен.

Автор зазначає, що Трампу складно тримати секрети в таємниці, у тому числі і рівня державного значення. Він згадує один з останніх твітів американського президента, в якому той оприлюднив зображення іранської установки для запуску ракет Safir, яке, скоріше за все, було засекречене, що дало не тільки Ірану, а і решті світу, нову інформації про можливості американської розвідки.

Копирайт изображения NICHOLAS KAMM Getty Images Image caption ЗМІ пишуть, що Трампу складно тримати секрети в таємниці

"Ще на початку його президентства розвід-спільнота відчула, що немає іншого вибору, окрім як ухвалювати рішення, виходячи з усвідомлення імовірності того, що людина з практично необмеженим доступом до американських секретів, мабуть, не вміє тримати язика за зубами, особливо, коли справа стосується Росії", - пише оглядач видання.

Повертаючись до історії з агентом в Росії, автор пише, що американська розвідка не могла дозволити, щоб ця інформація стала відома Москві.

"Вона була змушена захищати США, уряд країни і її інтереси від самого президента. Як ми вже дізналися, це надскладне завдання; в даному випадку йшлося про загрозу національній безпеці та навіть людським життям", - пише оглядач видання.

"І все заради чого? Щоб задовольнити захоплення Трампа Путіним, що викликає сором", - продовжує він.

Насамкінець, автор зазначає, що незалежно від того, вважає хтось Трампа агентом Кремля чи ні, складно заперечувати реальність - посадовцям у всій країні довелося скоригувати свої очікування та дії через те, що "президенту США не можна довірити збереження національних інтересів".

Як подолати хронічну втому?

Про можливі причини хронічної втоми і способи її подолати пише Times.

За словами медиків, симптом став дуже поширеним останнім часом.

"Існує стільки причин, чому це може статися. Найбільш очевидною проблемою може бути наш графік сну", - цитує видання доктора Аруна Тіягараджана.

Якщо втома не минає протягом тижня-двох, тоді краще звернутися до лікаря, радить він.

Копирайт изображения Richard Baker Getty Images Image caption Треба гарно спати і пити більше води, радять у Times

Серед інших причин експерти виділяють зневоднення. Стандартна порада у цьому випадку - вживати в середньому два літри рідини на день. Якщо надворі жарко чи ви займаєтесь спортом, цю дозу потрібно збільшити.

Ще одна причина - надмірна вага. За словами доктора Тіягараджана, із зайвими кілограмами організм витрачає більше енергії на звичайні дії протягом дня, через що людина швидше втомлюється.

Іншим важливим фактором є рівень вітамінів групи В.

Вони забезпечують організм енергією. Для того, щоб підтримувати його на належному рівні, необхідно вживати достатню кількість м'яса та риби, цільнозернових, овочів і горіхів.

Ще однією причиною може бути низький вміст заліза. Згідно з даними Світової Організації Здоров'я (WHO), ця проблема набула глобальних масштабів і стала найбільш поширеним у світі розладом, що пов'язаний з харчуванням, пише видання.

Серед інших проблем, що можуть призводити до хронічної втоми, експерти називають підвищену тривожність, вживання їжі високого ступеня переробки, гормональні збої та нездорове середовище в офісах.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС