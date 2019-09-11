Трамп "має зуб" на Україну? Іноземна преса

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Українське питання як фактор у міжнародній політиці Європи та США - в огляді іноземних видань від 11 вересня.

Зокрема західні медіа писали про:

Сенцов вийшов, кримські татари залишилися

Яку стратегію обере Росія в суді по Криму?

Французьке зближення з Росією

Образи Трампа на Україну

"Десятки у тюрмах"

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Поки американський уряд "прибирає тему прав людини із порядку денного своєї закордонної політики", історія звільненого Росією українського режисера Олега Сенцова показує, що спільні міжнародні зусилля заради однієї людини все ще можуть бути результативними, пише Маша Гессен у статті для The New Yorker.

Втім, додає вона, ця історія також показує і обмеженість цих зусиль, оскільки ще десятки українців, засуджених за аналогічними сумнівними звинуваченнями, залишаються в російських тюрмах.

Зокрема мова йде про кримських татар, десятки яких були засуджені за членство у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір" - "міжнародній радикальній організації, яка засуджує насильство, і яку американський уряд не вважає терористичною". Цілком легальною її вважає і Україна.

"Ці люди не тільки були засуджені лише за членство в організації, а не за будь-який вчинок, але й, на думку "ОВД-Інфо" (російська правозахисна організація. - Ред.), стосовно багатьох з них не було навіть доказів їхнього членства", - обурюється Гессен.

"Брудні звинувачення у тероризмі не пристали до Сенцова, але вони пристали до кримських татар через те, що вони є мусульманами", - вважає вона.

"Співпрацюватиме, але не виконуватиме"?

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Росія та Україна зустрінуться сьогодні у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ), який слухатиме справу щодо звинувачень у катуванні та вбивстві українських правоохоронців та цивільних з боку контрольованих Москвою сил під час анексії Криму п'ять років тому, пише Bloomberg.

Як зауважує видання, це буде перше публічне слухання в ЄСПЛ, відколи Україна подала позов у 2014 році - незабаром після того, Росія окупувала і взяла під свій контроль Кримський півострів.

На думку Орисі Луцевич, яка керує українською програмою Британського королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House), нещодавнє повернення Росії до ПАРЄ та зусилля Франції не допустити ізоляції Росії від Європи грає на руку стратегії Володимира Путіна.

"Путін намагається створити враження, що "ми змінюємося і співпрацюємо", тому Росія братиме участь в слуханнях, але це не означає, що вона виконає рішення суду", - вважає Орися Луцевич.

Bloomberg нагадує, що Росія "досі виявляла мало поваги до інших міжнародних судів, де проти неї позивалися через анексію Криму", не визнаючи їхню юрисдикцію з цього питання.

"Гонитва за химерами"

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Guardian пише про готовність президента США Дональда Трампа приєднатися до дипломатичних зусиль Франції з вирішення конфлікту в Україні і взяти участь в Нормандському форматі.

Як зауважує видання, контакти Парижа з Путіним виходять за межі українського питання і вже викликали гарячі дебати в самій Франції.

Так, Франсуа Хейсбур, спеціальний радник французького Фонду стратегічних досліджень (FRS), попередив, що президент Франсуа Макрон ставить перед собою нереальні цілі, якщо вважає, що може "відділити Росію від Китаю".

"Відносини між Росією і Китаєм не є результатом злісних дій Заходу, які змусили Москву зробити розворот в бік Пекіна. Обидві держави мають спільне авторитарне бачення світу, в якому держави мають всю повноту влади над своїми внутрішніми справами, особливо в області прав людини", - вважає він.

Ще один представник Фонду Бруно Тертре також звинуватив Макрона у "гонитві за химерами".

Як зауважує Guardian, зближення Франції з Росією також "може залишити Британію з носом як найбільшого європейського опонента Росії, зокрема через незакрите питання використання Росією біологічної зброї проти Сергія Скрипаля у Солсбері".

Трамп і Україна

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The New York Times розмірковує про політику уряду Дональда Трампа щодо України, зокрема про нещодавнє рішення відкласти пакет військової допомоги новій українській владі, а також відкликання попереднього американського посла з Києва.

Як стверджує видання, "за лаштунками Трамп заявив помічникам, що вважає Україну корумпованою і припустив, що має зуб на неї через те, що, на його думку, ця країна підтримувала Гілларі Клінтон у 2016 році".

The New York Times пише: "У той час, коли, на думку експертів з міжнародної політики та помічників Трампа, тверда підтримка США є особливо важливою для України, яка намагається побороти корупцію і зупинити подальші зазіхання Росії, Трамп позбавив Україну і декого з власних соратників впевненості щодо рівня зобов'язаності [американського] уряду щодо новообраного президента Зеленського."

До того ж, додає видання, дипломатична напруга накладається на занепокоєння щодо намагань особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані тиснути на уряд Зеленського, аби той розслідував два питання, що можуть бути корисними для Трампа.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.

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