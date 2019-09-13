Чому Трамп погодився на військову допомогу Україні. Огляд ЗМІ

Копирайт изображения The Washington Post Getty Images Image caption Демократи побоюються, що адміністрація Трампа може завадити українській боротьбі проти Росії

У п'ятницю, 13 вересня, західна преса пише про те, як Трамп схвалив військову допомогу Україні, а також як Зеленський змінює відносини з Росією.

Допомога від Вашингтона

Білий дім послабив спротив і схвалив пакет військової допомоги Україні в умовах тиску з боку конгресменів та розслідування, яке з'ясовує, чи не використовував Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані програми закордонної допомоги США як інструмент для власного політичного зиску, пише New York Times.

Cенатор Ліндсі Греем і сенатор Річард Дурбін повідомили, посилаючись на адміністрацію президента Трампа, що Білий дім зрештою виділить 250 мільйонів доларів, які призначені для тренування та обладнання української армії, що захищається від російського втручання, пише видання.

Затримка у наданні допомоги викликала невдоволення як з боку республіканців, так і з боку демократів у конгресі, "де обидві партії давно підтримують намагання України боротися з російською агресією", пише NYT.

"Затримка пакету допомоги поставила Зеленського та його новий уряд у складне становище. США є важливим союзником у боротьбі України проти подальшого наступу Росії, але Вашингтон давно заохочував Київ подолати корупцію. У зовнішньополітичних колах США існує оптимізм щодо того, що Зеленський міг би досягти прогресу в обох царинах за умови збереження підтримки з боку США та Європи", - зазначає видання.

"В Україні сьогодні - майже паніка щодо підтримки США", - розповів сенатор-демократ Кріс Мерфі, який нещодавно повернувся з України, пише Washington Post. "Вони відчайдушно прагнуть отримати сигнал від обох партій США про те, що ми залишимося з ними", - цитує видання пана Мерфі.

Аби змусити Білий дім надати виділену Україні допомогу, законодавці були готові на рішучі кроки. Посадовці знали, що конгресмени планували заморозити частину оборонного бюджету США на наступний рік, поки допомога Україні не буде надана, пише Washington Post.

Кошти Україні було виділено з федерального бюджету на 2019 рік, хоча тепер існують побоювання, що їх не встигнуть витратити до кінця цього фінансового року, який закінчується вже 30 вересня. Втім, конгресмени хочуть виділити Україні ще 250 мільйонів доларів наступного фінансового року, повідомляє Washington Post.

Демократи побоюються, що адміністрація Трампа може завадити українській боротьбі проти Росії, зважаючи на її ухиляння від виділення допомоги новій українській владі, пише видання. Втім, більшість республіканців із цим не погоджуються. Сенатор-республіканець Джеймс Ланкфорд заявив, що коли Конгрес розподіляв кошти на 2019 рік, Зеленського з американських законодавців ніхто не знав. "Цілком логічно, що США витратили кілька місяців, вивчаючи його краще і з'ясовуючи, чи він проросійський чи прозахідний," - цитує сенатора Washington Post.

Нове мислення

Коли український комік Володимир Зеленський пішов в політику, він обіцяв великі зміни у своїй країні, але його вплив уже відчувається і за її межами, пише The Irish Times у редакційній статті. "Його амбітна внутрішня програма здобула схвалення західних союзників, але справді відзначилася його взаємодія з російським президентом Путіним", - зазначає видання.

Обмін полонених відбувся після низки телефонних розмов Зеленського з Путіним. "Взявши на себе ініціативу, Зеленський показав, що готовий особисто вести переговори і брати на себе ризик", - пише Irish Times.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Президент Зеленський на зустрічі з моряками, яких звільнили з полону

Кремль випробував українського президента вимогою видати Володимира Цемаха, який міг би надати важливі свідчення щодо збиття рейсу MH17.

Проте, хоч такий крок і викликав незадоволення голландських слідчих, для Путіна це засвідчило, що Зеленський готовий на компроміси і критику заради результатів, зазначає видання.

Західні держави схвально ставляться до Зеленського, сподіваючись, що його сміливість і прагматизм можуть допомогти відновити мир в Україні і відкрити двері до відновлення хороших відносин з Росією, пише Irish Times.

Найбільше хоче добитися прогресу французький президент Емманюель Макрон, зазначає видання. Щойно він обговорив можливість проведення саміту з Україною з Путіним, як наступного дня французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан заявив про "новий образ мислення" щодо відносин з Росією - "свіжий погляд, якому сприяв новий український президент", підсумовує Irish Times.

Кібератака не вдалася?

Кібератака на українську енергомережу в грудні 2016 року мала спричинити набагато більшу шкоду, пише видання Wired. До такого висновку дійшли дослідники компанії Dragos, що працює в галузі промислової кібербезпеки.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption ЗМІ: російські хакери мали намір не просто відключити українську енергомережу на кілька годин, а спричинити пошкодження, які б призвели до відключення електрики на місяці

Співробітники компанії відтворили хід проведення кібератаки, яка спричинила масштабне відключення електрики у грудні 2016 року. Для цього фахівці вивчили код зловмисної програми та мережеві журнали, отримані з систем "Укренерго".

Дослідники стверджують, що російські хакери мали намір не відключити українську енергомережу на кілька годин, а прагнули спричинити пошкодження, які б призвели до відключення електрики на тижні або навіть місяці.

За задумкою хакерів, пошкодження мало статися не в момент відключення електромережі, а тоді, коли оператори вмикали її знову. Зловмисне програмне забезпечення могло спричинити фізичні пошкодження і завдати ушкоджень співробітникам енергетичної компанії, стверджують фахівці.

Але план не спрацював. Спеціалісти з Dragos не можуть пояснити, чому саме. Можливо, хакери помилилися з конфігурацією мереж і відправили зловмисні пакети даних на інші IP-адреси. Або ж інженери "Укренерго" швидше відновили електропостачання, ніж очікували зловмисники, зазначає Wired.

Ліси в небезпеці

Щороку у світі гине ділянка лісу розміром з Велику Британію, що має згубний вплив на клімат та дику природу, пише Guardian з посиланням на звіт, над яким спільно працювали 25 організацій.

Щорічні втрати лісів сягнули 26 мільйонів гектарів на рік. Ця цифра значно зросла за останні п'ять років, попри те, що у 2014 році країни уклали декларацію з обіцянкою вдвічі зменшити втрату лісів до 2020 року, йдеться у звіті.

Копирайт изображения Reuters Image caption Все більше лісів знищують пожежі

Найбільше втрат зазнали тропічні ліси Латинської Америки, південно-західної Азії та Африки. Збереження та відновлення лісів вважається одним з найдешевших способів боротьби з кліматичною кризою, пише видання.

Чимало лісів вирубують заради сільськогосподарських угідь. Все більше лісів знищують пожежі. Останніми роками через глобальне потепління тропічні ліси стали значно сухішими, що є однією з причин спустошливих пожеж, зазначають науковці.

Звіт про стан лісів наразі презентують на заходах у Нью-Йорку, присвячених проведенню саміту ООН, що відбудеться наприкінці вересня. На ньому світові лідери мають запропонувати нові заходи для боротьби з кліматичною кризою, пише Guardian.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС