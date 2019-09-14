Куріння як привід для еміграції і секрет рукавичок Лагерфельда. Культогляд
У свіжому культогляді читайте про таке:
- Чому Карл Лагерфельд носив рукавички, але не капелюхи
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Рукавички Лагерфельда
The Independent згадує легендарного кутюр'є Карла Лагерфельда та його унікальний образ: волосся, зачесане у хвіст, біла сорочка з високим коміром, чорні окуляри та рукавички з обрізаними пальцями.
Виявляється, у майстра були свої причини зробити цей аксесуар невід'ємним елементом своєї публічної персони.
"Рукавички подовжують руку. А ви ж знаєте, що у французькій мові значить "довга рука"? Це значить, що ви впливова людина", - якось розтлумачив Лагерфельд.
А ще додав, що обирає напіврукавички, адже може, не знімаючи їх, малювати ескізи.
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Але це не єдина причина, чому Лагерфельд носив цей предмет одягу, веде далі видання. Якось він пригадував, що коли був підлітком, почав курити, аби виглядати дорослішим. А його мати відверто сказала, що йому не варто цього робити, бо у нього, на її думку, були некрасиві руки. "А це ж видно, коли ти куриш", - заявила вона без церемоній.
Зі схожої причини дизайнер не надягав капелюхи - бо мати не менш прямолінійно сказала йому, ще дитині, що в них він виглядає, як "стара лесбійка".
"Чи можна таке казати дітям? Але вона була з гумором, чи не так?" - прокоментував майстер.
Independent нагадує, що Лагерфельда, багаторічного очільника дому моди Chanel, не стало в лютому цього року. Його наступницею стала Вірджін Віар, яку за життя модельєра називали його "правою рукою".
Художник, курець, емігрант
Один з найвидатніших художників сучасності вирішив змінити прописку через свою шкідливу звичку, повідомляє The Daily Telegraph.
Британець Девід Гокні, який більшу частину життя прожив у Лос-Анджелесі, переїхав до Нормандії, де можна "курити та їсти одночасно".
У місті, яке він покинув, аж занадто суворі закони для курців - і з цим митець не хотів миритися.
"Я курю більше шістдесяти років, але, гадаю, я доволі здоровий. Мені 82. Скільки мені ще залишилось? Я помру або від хвороби, що пов'язана з курінням, або від іншої хвороби", - каже він.
Будинок у Франції він придбав "на імпульсі", під час канікул, і насолоджується своїм новим життям: зустрічає схід сонця, малює до обіду, потім йде у місцевий ресторан поїсти, іноді спить вдень, а потім знову малює.
До своєї слави - зокрема, захмарних сум, які пропонують за його роботи, - Гокні ставиться з певним здивуванням. Втім, йому приємно, що його творчість, найдорожчого з нині живих митців, високо цінують.
Але публічності він не прагне - "хочу, аби мої роботи бачили, але мене бачити не обов'язково".
До речі, десь третину картин із власного доробку Гокні так і не продав - так вони йому подобаються. Планує передати їх до музеїв після смерті.
Дженніфер Лопес на жердині
За кілька днів до виходу на екрани стрічки "Стриптизерки" виконавиця однієї з головних ролей, співачка Дженніфер Лопес, дала відверте інтерв'ю, а якому розповіла, як готувалася до зйомок.
Виявляється, розповідає The Daily Mail, їй, в минулому - професійній танцівниці, було надзвичайно важко навчитися рухатися на пілоні - Лопес назвала це "чи не найважчим випробуванням" у житті.
Під час тренувань і репетицій відчувала себе ніяково і незграбно, а коли розпочалися зйомки, надзвичайно нервувала - а таке з нею трапляється рідко.
Щоправда, під кінець роботи над стрічкою Дженніфер виробляла такі кульбіти на жердині, наче все життя займалася саме цим своєрідним ремеслом.
Цікава деталь: зрозуміти специфіку образу стриптизерки їй допоміг наречений Алекс Родрігес - в минулому, гравець у бейсбол. В молоді роки він часто відвідував стрипклуби, тому надав коханій "безцінну інформацію", додає таблоїд.
Музейна нерівність
Віднедавна в постійній колекції Манчестерської галереї мистецтв з'явилися два жіночих автопортрети - пензля впливової південноафриканської мисткині Бьорні Сьорл.
The Guardian пише, що подарунок зробила колекціонер Валерія Наполеон, яка збирає предмети мистецтва, створені виключно жінками.
Разом з Суспільством сучасного мистецтва вони здійснюють проект, мета якого - хоча б мінімально скоригувати гендерний дисбаланс колекцій британських музеїв. Приміром, у тій самій манчестерській галереї є лише менш як 10% витворів жіночого авторства.
І це при тому, що багато картин і скульптур в колекції зображують представниць прекрасної статі. До того ж часто оголеними.
Каролін Дуглас, директор Суспільства сучасного мистецтва, висловила сподівання, що вони допоможуть "розширити дискурс щодо репрезентативності та ідентичності".
А от пані Наполеон зауважила, що роботи, які були подаровані, не лише піднімають теми гендерної рівності, а й розповідають про трагічне колоніальне минуле Південної Африки.
Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС
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