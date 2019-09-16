Захід має остерігатися Путіна - FT

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У понеділок, 16 вересня, іноземна преса пише про таке:

Чому західним країнам треба бути обережними з Росією

Як економічне майбутнє України залежить від долі "ПриватБанку"

В чому головна проблема нового iPhone

Чому вживання парацетамолу під час вагітності може бути небезпечним

Обережне примирення

Британська Financial Times закликає західні країни не закривати очі на "агресію" Володимира Путіна та бути обережними в намаганнях покращити стосунки з Москвою.

Цей заклик газета, зокрема, адресує Емманюелю Макрону, який останнім часом активізував свою роль посередника в переговорах щодо миру на сході України.

На думку видання, "потепління стосунків" між Заходом та Росією вигідно всім сторонам.

Зокрема, Путін прагне повернути популярність, яка значно зменшилася після падіння прибутків росіян, підвищення пенсійного віку та відносної невдачі партії "Єдина Росія" на нещодавніх місцевих виборах. Президенту України Володимиру Зеленському також вигідно досягти миру на Донбасі, щоб довести свою спроможність виконувати гучні передвиборні обіцянки, вважає газета.

"Небезпека полягає в тому, що французький президент, який дуже хоче допомогти сторонам досягти угоди, може змусити недосвідченого українського президента піти на поспішні компроміси", - попереджає Financial Times.

Такий сценарій, вважає газета, завдасть серйозної шкоди Зеленському, якого співвітчизники звинувачуватимуть у здачі інтересів Росії.

Якщо ж сторонам все ж таки вдасться укласти прийнятну для Києва угоду, Захід може дещо послабити санкції проти Москви, але говорити про повну нормалізацію відносин не варто навіть тоді, пише видання.

"Діалог з Росією важливий для європейської безпеки, а також для співробітництва у таких питаннях, як Венесуела та ядерна угода щодо Ірану. Але поки Крим лишається анексованим, повертати її у G7, про що заявляли Макрон та президент США Дональд Трамп, означає прийняти результат агресії Росії проти європейського сусіда", - констатує Financial Times.

Доля "ПриватБанку"

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Ігор Коломойський став справжньою зіркою форуму YES, який завершився цими вихідними в Києві, вважає Bloomberg.

На конференції Віктора Пінчука олігарх з'явився вперше за 16 років її існування, наголошує видання.

На думку сайту, про Коломойського в Києві зараз говорять навіть більше, ніж про Володимира Зеленського, і розмови щодо їхніх зв'язків не вщухають, хоча "важко знайти конкретні докази впливу Коломойського на політичний курс".

Головне питання - чи намагатиметься олігарх повернути собі контроль над націоналізованим "ПриватБанком". Якщо це йому вдасться, на кону опиниться економічне відродження України.

"Такий крок означатиме, що олігархи, які гальмували попередні спроби впровадження реформ, можуть зберегти свою широку владу в новій Україні. Це також загрожуватиме фінансовій стабільності, кажуть у Нацбанку, та може підірвати нову кредитну програму МВФ", - вважає сайт.

І Зеленський, і Коломойський неодноразово заявляли, що не мають особливих стосунків, але останні події щодо "ПриватБанку" викликають деякі побоювання, пише видання.

"10 вересня Зеленський вперше зустрівся з Коломойським у своєму кабінеті. Наступного дня поліція прийшла з обшуками в головний офіс "ПриватБанку", - зауважує Bloomberg.

Головна проблема з iPhone 11

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Новий iPhone XI не справив належного враження на британську Daily Telegraph, яка порівнює компанію Apple з рок-зіркою, що старіє.

"Новий iPhone - це аналог класичного альбому, спеціальне видання, яке перевипустили з об'ємним звуком та постером для колекціонерів. Він, мабуть, не гірший за попередні альбоми, але все це ви вже чули, а прикраси вам не надто й потрібні", - пояснює свою думку газета.

За її словами, це цілком прийнятна стратегія, адже Apple має чимало шанувальників, які в будь-якому разі щороку купують собі найновіший та найдорожчий гаджет. Але нова модель стане "поганою інвестицією", попереджає видання, зокрема через відсутність підтримки 5G.

Поки що ця технологія не надто розповсюджена, але ситуація зміниться за рік, коли компанії вже точно доведеться відпускати модель, що підтримуватиме 5G.

"Ті, кому не пощастило купити нинішню модель - більшість з яких платитиме за неї за дворічними контрактами - залишаться з гаджетом, який швидко прямуватиме до моральної застарілості", - наголошує Daily Telegraph.

Чи безпечний парацетамол

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Вживання парацетамолу під час вагітності може призвести до серйозних проблем у дитини, серед яких гіперактивність та синдром дефіциту уваги, попереджає Daily Mail з посиланням на дослідження вчених з Університету Бристоля.

Дискусії щодо впливу парацетамолу на плід підіймаються регулярно, хоча і досі цей препарат вважається єдиним знеболювальним, що є достатньо безпечним для прийому під час вагітності.

В рамках нового дослідження вчені проаналізували дані 14 000 дітей віком від шести місяців до 11 років і звернули увагу на такі показники, як пам'ять, IQ, темперамент та поведінкові тести. Потім цю інформацію зіставили з даними щодо частоти вживання парацетамолу їхніми матерями між 18 та 32 тижнями вагітності, пояснює газета.

Деякі лікарі вже радять вагітним уникати препарату, або вживати якомога меншу дозу протягом якомога коротшого часу.

"Але як додають вчені, є докази того, що інфекції та запалення в організмі матері можуть погано впливати на мозок дитини. Це означає, що проблеми з поведінкою дитини можуть бути викликані не самим парацетамолом, а причиною, що спонукала жінку його вживати", - резюмує Daily Mail.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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