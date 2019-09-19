Світові ЗМІ: Україні загрожують "олігархи-демони"

Копирайт изображения unian Image caption Financial Times про Україну: "Впливові олігархи використовують союзників в уряді та правоохоронних органах у власних інтересах"

У четвер, 19 вересня, іноземна преса пише вплив олігархів у новій українські владі, про те, що Дональд Трамп хоче від України за військову допомогу, і про захист в Інтернеті.

Олігархи-"демони"

Одразу кілька світових видань написали про вплив олігархів на українську владу.

Надії міжнародних організацій та інвесторів на те, що Україна нарешті позбудеться корупції із приходом до влади Зеленського, не справджуються, пише Financial Times.

"Навпаки, впливові олігархи використовують союзників в уряді та правоохоронних органах у власних інтересах, - пише газета, - Крок назад у справі Приватбанку може поставити під загрозу кредити МВФ, надані Україні, що призупинить її економічне відродження, і, можливо, президенство Зеленського".

Колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева мала всі підстави сумніватися, що наїзд машини на неї був випадковим явищем, додає видання. Гонтарєва здобула багатьох ворогів, очищуючи фінансовий сектор чотири роки тому.

"Молодій Україні заважають старі демони, і ім'я їм - олігархи" - такий заголовок вийшов у французькій Le Monde.

"Все так прекрасно починалося" - так авторка, членкиня редакції Сільві Кофман, описує форум YES у Києві. Чудова погода, нова влада, повернення політв'язнів - відчувався "подих новизни".

Однак над цією картиною-ідилією, пише газета, нависла "чорна хмара" в особі "їдкого" персонажу, Ігоря Коломойського.

Твердження прем'єр-міністра Олексія Гончарука про можливий компроміс із колишнім головою "Приватбанку", про який писала Financial Times, може сильно не сподобатися МВФ, для якого ця справа є "показовим прикладом поганого впливу олігархів".

"Якби не поспішав Зеленський, доки олігархи смикатимуть за ниточки у Києві, у Кремлі можуть спати спокійно", - підсумовує авторка.

Україна в американських виборах

Адміністрація Дональда Трампа затримувала надання військової допомоги Україні, вимагаючи переслідування колишнього віце-президента Джо Байдена, якого Демократична партія може висунути кандидатом у президенти на виборах 2020 року, пише Independent.

Члени адміністрації стверджують, що Джо Байден домагався від української влади зупинити розслідування проти енергетичної компанії Burismo, де працює його син Гантер.

Українські та європейські чиновники заперечили звинувачення проти Байдена.

Копирайт изображения unian Image caption Президент Володимир Зеленський хвалився "дуже добрими" відносинами з США

Президент Володимир Зеленський хвалився "дуже добрими" відносинами зі США на саміті YES. Однак є інформація, що Трамп відмовився зустрітися з українським президентом після його обрання, а деякі американські посадовці попередили, що така зустріч відбудеться лише за умови відкриття справи проти Burismo.

Три комітети нижньої палати американського парламенту досліджуватимуть цю інформацію.

Зокрема вони перевірять телефонну розмову, яка сталася між лідерами 25 липня, у якій Трамп начебто наказав Зеленському знову відкрити справу проти Байдена. Вони також дослідять можливе втручання у справу спецпредставника США Курта Волкера та адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.

Джуліані просив Зеленського одразу після обрання президентом розглянути справу Байдена, однак той начебто відмовився, заявивши, що не хоче втручатися у внутрішні справи США. Начебто через це Джуліані скасував візит до Києва.

ВІЧ/СНІД та гомофобія

Причиною високого зараження ВІЧ у Східній Європі є гомофобія та пострадянське "похмілля", пише Independent, цитуючи активіста та чоловіка Елтона Джона, Девіда Ферніша.

Тоді як інфікування ВІЧ в середньому у світі падає, воно зростає у Східній Європі та центральній Азії, пише видання.

Ферніш нещодавно побував в Арменії разом із Елтоном Джоном. Він розповідає, що побачив на власні очі, як упереджене ставлення до ЛГБТ спільноти, що залишилося з радянських часів, впливає на зростання захворювання на ВІЧ/СНІД.

Копирайт изображения unian Image caption Independent: Дуже прикро, що гомофобія не дозволяє скористатися здобутками медицини

Коли ці люди відчувають осуд з боку суспільства, вони з меншою вірогідністю пройдуть тестування на вірус та лікування, пояснює Ферніш.

Натомість сучасні технології дозволяють достатньо подавити вірус, щоб людина, яка знає про свій позитивний статус, не могла передати його. Тож дуже прикро, що гомофобія не дозволяє скористатися здобутками медицини, пише активіст.

Однак він бачить позитивні зміни в Києві порівняно з ситуацією 20 років тому. Тоді в місті був притулок для ВІЧ-позитивних сиріт, який нині закритий, а його колишні вихованці інтегровані в суспільство та отримують ліки.

Ферніш сподівається, що український сценарій стане прикладом для всього регіону.

За вами шпигують

Преса чудово викриває порушення конфіденційності великими компаніями, на кшталт Facebook, однак, вона також винна у цих порушеннях, пише професор університету Карнегі Мелон, Тімоті Лібер, у New York Times.

Навіть статті, які розповідали про скандал із Facebook і Cambridge Analytica, містили трекінг-код Facebook, який дозволяв фіксувати читацькі уподобання.

Новини, які ви читаєте, викривають ваші політичні погляди та інформацію про ваше здоров'я.

Це можна проілюструвати нещодавньою статтею у The Times під назвою "Чи може аборт вплинути на фертильність?". Авторка відкрила цю статтю десять разів у браузері Chrome у США. Спеціальна програма фіксувала, яким компаніям надсилалися дані під час її завантаження. Таких компаній виявилося близько 50 - і це лише вершина айсбергу.

Нещодавнє дослідження, яке провела авторка, порівняло 4 000 американських новинних сайтів із такою ж кількістю сайтів, які не містять новин. Виявилося, що новинні сайти набагато більше покладаються на зовнішні компанії для підтримки функцій сайту, наприклад, реклами. А ці компанії мають бази даних персональних звичок веб-браузингу.

Як уберегти свою приватність? Розроблена у Європі Загальна Регуляція з Захисту Даних (General Data Protection Regulation) може бути ключем до проблеми. Якщо відкрити цю саму статтю про аборт у ЄС, компаній, яким надсилаються дані, лише 16. При цьому, представник The Times сказав, що попри захист даних прибуток газети зростає.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова , BBC Моніторинг