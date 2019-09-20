Чи тиснув Трамп на Зеленського? Що пише західна преса

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У США набирає обертів скандал після того, як американський розвідник написав скаргу щодо обіцянки президента Дональда Трампа іноземному лідеру, ім'я якого точно не називають, пишуть американські ЗМІ.

У скарзі йшла мова про Україну, твердять Washington Post та New York Times.

Скаргу подали через кілька тижнів після того, як відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, зазначають журналісти.

Раніше розмовою двох президентів вже зацікавилися конгресмени в рамках розслідування щодо того, чи не намагалися Трамп та його адвокат Рудольф Джуліані тиснути на Україну з метою посприяти виборчій кампанії Трампа у 2020 році.

Президент Трамп заперечує, що робив щось недоречне, як нібито йдеться у скарзі.

Зустріч між Трампом та Зеленським запланована на 25 вересня в рамках Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джуліані: заперечити не можна підтвердити

Спекуляцій на тему України додав адвокат американського президента Рудольф Джуліані.

В інтерв'ю телеканалу CNN у четвер, 19 вересня, він не дав однозначної відповіді на питання, чи просив він Україну розглянути справу щодо Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США та потенційно - прямого конкурента Трампа на виборах у 2020 році.

Спочатку Джуліані назвав таке припущення "безглуздим", заявивши, що просив Україну лише розслідувати звинувачення щодо втручання українців у вибори 2016 року на користь Гілларі Клінтон.

Але вже за півхвилини Джуліані заявив: "Звісно, я це робив".

Журналіст Кріс Куомо, який вів інтерв'ю, підсумував у своєму Twitter: "Адвокат президента Трампа каже, що спілкувався з українським посадовцем щодо можливої ролі Джо Байдена у звільненні урядом прокурора, який розслідував справу щодо сина Байдена".

Як раніше писала New York Times, у 2016 році Байден начебто погрожував утримати 1 млрд доларів кредитних коштів, якщо Україна не звільнить головного прокурора, якого згодом таки звільнили за звинуваченнями в корупції. В той час генпрокурором України був Віктор Шокін.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Руді Джуліані, колишній мер Нью-Йорка і нинішній юрист президента Дональда Трампа

За даними видання, молодший син колишнього віцепрезидента США Гантер Байден був членом ради директорів української енергетичної компанії, діяльність якої розслідував прокурор.

Про що скарга?

Як пише Washington Post, у скарзі йде мова про розмову та "обіцянку", яку Трамп дав неназваному іноземному лідеру.

Це так занепокоїло розвідника, який працював у Білому домі, що він надіслав скаргу генеральному інспектору відділу, як розповіли виданню два поінформовані джерела.

Скарга отримала статус "невідкладного питання".

Щонайменше частина скарги стосується України, пише New York Times з посиланням на два поінформовані джерела. За даними видання, скарга стосується не однієї розмови, а й інших випадків із Трампом.

Скаргу подали 12 серпня - через два з половиною тижні після розмови Трампа з Зеленським, зазначають американські ЗМІ.

Згідно із законом, змістом такої скарги мали б поділитися із конгресом, але цього не сталося.

Про існування скарги тиждень тому повідомив голова комітету з розвідки, конгресмен-демократ Адам Шифф. Він також заявив, що надати зміст конгресменам генеральному інспектору завадив виконуючий обов'язки директора національної розвідки Джозеф Магуайр, пише NYT.

Демократи звинуватили Магуайра в тому, що своїми діями він порушує закон, ймовірно, аби захистити Трампа або іншого високопосадовця, пише NYT.

У розвідці ж стверджують, що керувалися законом, а не політикою. На думку директора Нацрозвідки, скарга не відповідала визначенню "невідкладного питання", тому і не підлягала розголошенню.

Головний інспектор розвідки Майкл Аткінсон із цим не погодився. У четвер, 19 вересня, він дав свідчення перед комітетом з розвідки Палати представників США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джо Байден - колишній віцепрезидент США

Втім, про зміст скарги він говорити відмовився, навіть не сказав, чи йшлося там про Трампа, як розповіли виданню члени комітету. Натомість обговорювали процедуру подання скарги і чи справді ця скарга потребує невідкладної уваги.

Розслідування конгресменів

Літня телефонна розмова Трампа та Зеленського у вересні стала предметом розслідування конгресменів-демократів, які намагаються з'ясувати, чи намагалися Трамп і його адвокат Джуліані маніпулювати українською владою, аби допомогти кампанії Трампа на виборах у 2020 році.

Голови трьох комітетів Палати представників минулого тижня відправили запит з вимогою надати їм повну стенограму і список учасників розмови, пише видання.

Як зазначила група голів комітетів, з'являється все більше свідчень про те, що близько двох років Трамп та його адвокат Руді Джуліані, ймовірно, діяли поза законними дипломатичними каналами, щоб "умовити українську владу зайнятися двома політично-вмотивованими розслідуваннями під прикриттям антикорупційної діяльності".

Частково розслідування стосується того, чи просили Трамп та Джуліані Україну зайнятися справою сина Джо Байдена. Зокрема, голови комітетів розглядають і припущення щодо того, чи міг Трамп погрожувати затримати 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні, пише Washington Post.

В короткому офіційному повідомленні прес-служби президента Зеленського про розмову з Трампом, що відбулася 25 липня, зазначалося: "Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США".

Що каже Трамп?

Трамп заперечує неправомірні дії, про які начебто йдеться у скарзі.

У дописі у Twitter президент США назвав цю історію "фейковими новинами".

Він також заявив, що в курсі того, що його розмови з лідерами інших країн слухають спецслужби.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський невдовзі має зустрітись з Дональдом Трампом

"Чи хтось настільки дурний, що вірить у те, що я міг би сказати щось недоречне іноземному лідеру? У будь-якому разі я б зробив лише те, що правильно, і лише те, що добре для США!" - заявив президент США.

З ким ще говорив Трамп?

За пару місяців, що передували скарзі, Трамп говорив із низкою іноземних лідерів, зазначає Washington Post.

Окрім Зеленського, впродовж червня-липня він говорив із президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, прем'єром Пакистану Імраном Ханом, президентом Монголії Халтмаагійном Баттулгою та іншими.

Крім того, Трамп мав чимало особистих зустрічей на високому рівні, зокрема саміт "Великої Двадцятки" та зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

І це лише те, про що повідомлялося офіційно, зазначає видання, розмірковуючи, чи може у скарзі йти мова про Росію, Україну чи Північну Корею.

Втім, поки що це лише припущення.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС.

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