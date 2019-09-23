"Ласкаво просимо в українське болото" - преса США про Трампа і Зеленського

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В США не вщухають пристрасті навколо можливого тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

Скандал став головною темою в американській пресі, яка розмірковує про можливість початку імпічменту господаря Білого дому, хоча й визнає, що така перспектива наразі є малоймовірною.

Деякі газети також прогнозують непрості часи для України, яка на тлі цієї історії ризикує опинитися без підтримки США.

Минулого тижня одразу кілька провідних американських видань повідомили з посиланням на власні джерела, що американський президент під час телефонної розмови минулого літа закликав свого українського колегу почати розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена або його сина Хантера.

Про це начебто йшлося у скарзі, яку подав представник однієї з американських спецслужб, після чого розмова двох президентів стала предметом розслідування.

Саме Байден може стати конкурентом Трампа від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.

Наслідки для Трампа

Чи загрожує Дональду Трампу імпічмент? Цим питанням переймається New York Times, яка наголошує, що президент визнав, що згадував Джо Байдена та тему корупції під час розмови з Зеленським.

Газета пише з посиланням на деяких представників Демократичної партії у Конгресі, що нових обвинувачень на адресу президента може вистачити для початку процедури імпічменту.

"Вони зазначають, що, згідно з обвинуваченнями, Трамп міг використовувати свою владу для отримання політичного зиску від іншої країни, і що його адміністрація знов намагається завадити Конгресу з'ясувати, що сталося", - описує ситуацію New York Times.

Газета наголошує, що перспективи ініціативи поки що незрозумілі, адже спікер Палати представників Ненсі Пелосі та інші провідні Демократи поки що обережні у своїх прогнозах.

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На думку Wall Street Journal, без серйозних доказів порушення закону з боку Трампа справа навряд чи матиме значні наслідки для американського президента.

Видання наголошує у редакційній статті, що скандал викрив найбільший недолік Трампа, яким є "політичний нарцисизм". Але у цій історії не можна заплющувати очі на "подвійні стандарти" опонентів американського президента, вважають автори.

Питання газета ставить і самому Байдену, який запевняв, що його вимога звільнити українського генпрокурора Віктора Шокіна не була пов'язана з розслідуванням діяльності нафтової компанії, з якою працював його син.

"Може, це і правда, але чи не виглядає це як такий саме конфлікт інтересів, в якому Демократи постійно звинувачують Трампа навіть із меншою кількістю доказів?" - запитує видання.

Особливе занепокоєння у видання викликала вимога опонентів Трампа оприлюднити текст розмови з Зеленським. На думку Wall Street Journal, це може стати небезпечним прецедентом.

"Чи справді ми хочемо, щоб особисті розмови президента зі світовими лідерами розкривалися для всіх?" - запитує газета.

"Уявіть собі, якби це сталося із дзвінками, які робив Джон Кеннеді під час Карибської кризи або Річард Ніксон під час арабо-ізраїльської війни у 1973 року".

Втім, інші провідна газета USA Today наполягає у редакційній статті, що американські громадяни мають право дізнатися зміст розмови, якщо президент зловживає владою.

Але за словами видання, через систему стримувань та противаг, яка є центральним елементом американської демократії, поки що "немає швидкого або визначеного процесу, який би допоміг суспільству дізнатися про зміст розмови".

Дипломатична катастрофа?

"Американці, ласкаво просимо в українське болото", - такий висновок із кризи робить відома оглядачка Енн Епплбаум у статті для Washington Post.

За її словами, західні лідери традиційно вимагають від Києва ефективної боротьби з корупцією та виконання законів. Але Трамп, імовірно, пішов геть іншим шляхом, сподіваючись, що Україна повернеться до своєї "старої звички" політизувати систему правосуддя та тим самим допоможе американського президенту знешкодити опонента, зазначає Епплбаум.

"Тепер це історія про американську корупцію - або, можливо, про українізацію американської політики", - каже публіцистка.

Але що робити самій Україні? На думку експертів, опитаних Washington Post, адміністрації Зеленського у цій ситуації не позаздриш - країна опинилася у "пастці".

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Якщо Київ виконає вимогу Трампа та почне розслідувати діяльність Хантера Байдена в Україні, то стикнеться з обвинуваченнями з боку демократів - мовляв, це втручання в американські вибори. Якщо ж відмовиться, то розгніває американського президента, який раніше вже заморожував надання Києву військової допомоги.

"Це дипломатична катастрофа для наших стосунків з США, - цитує газета українську експертку Альону Гетьманчук. - Я не знаю, яким може бути вихід з цієї історії".

За словами газети, Зеленський мусить діяти обережно, адже будь-який необережний крок може коштувати Україні підтримки як демократів, так і республіканців.

Тим часом про готовність дати свідчення перед Конгресом заявив український журналіст Сергій Лещенко. У власній статті для Washington Post він зазначив, що може розказати про те, що відбувалося в "сірій зоні українсько-американських відносин в останні шість місяців".

Лещенко звинуватив адвоката Трампа Рудольфа Джуліані у спробах втягнути Зеленського у конфлікт між двома американськими партіями та "реабілітувати" ув'язненого Пола Манафорта, колишнього керівника передвиборчого штабу Трампа, який активно працював з Партією регіонів в Україні.

Три роки тому саме Лещенко оприлюднив "чорну бухгалтерію" партії, яка зокрема містила дані про значні виплати Манафорту. Джуліані називав цей крок втручанням в американські вибори-2016 на боці Демократів.

"Повторюючи цю брехню, Джуліані не тільки вводить в оману американських громадян. Він не тільки втручається в українську політику та обмовляє депутатів та посадовців з Офісу президента. Він також намагається втягнути нового українського президента в американські вибори, що є абсолютно неприпустимим", - наголошує Лещенко.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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