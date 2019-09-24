Катастрофа, шістки Росії і помста - ЗМІ про розмову Трампа і Зеленського

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Іноземні ЗМІ попереджають: скандал через липневу телефонну розмову між українським президентом Володимиром Зеленським та його американським колегою Дональдом Трампом може стати для Києва справжньою дипломатичною катастрофою.

Водночас, вони зауважують, що наслідки скандалу вплинуть і на президентські перегони в США наступного року.

"Дипломатична катастрофа"

Newsweek пише про те, що телефонна розмова Трампа з Зеленським є "дипломатичною катастрофою", якою може скористатися Росія.

Український експерт Альона Гетьманчук зазначає, що український президент зараз "у складній ситуації".

"Якщо Зеленський підтвердить факт розмови та тиску, він зіпсує свої першу зустріч та відносини з Трампом", - каже Гетьманчук. Водночас, заперечивши факт тиску Зеленський ризикує втратити підтримку України з боку Демократичної партії.

На думку Гетьманчук, Україна вже стала "суб'єктом" в американській політиці та президентській кампанії, і "все, що скаже Зеленський у Нью-Йорку під час зустрічі з Трампом, може бути використано проти нього та України".

"Це дипломатична катастрофа. Зрозуміло, що Путін є єдиним переможцем у цій історії", - додає експерт.

Втім, на думку деяких експертів, липнева розмова Трампа за Зеленським може мати негативні наслідки ­­й для господаря Білого дому.

"Не можу сказати, що Палата представників відразу перемкнеться на режим імпічменту, але останні події дійсно збільшують шанси", - цитує депутата від Демократичної партії Джима Гаймза Newsweek.

"Серйозні наслідки"

Financial Times вважає, що "складна сага, що захопила Вашингтон, може мати серйозні наслідки" для президентських виборів 2020 у США.

"Складна сага простягається від Білого дому до Києва та до виборчої кампанії 2020 року. Вона поновила заклики з боку демократів розпочати процедуру імпічменту президента США", - зауважує видання.

Водночас, пан Трамп та його прихильники намагаються перекласти відповідальність на колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Хантера.

Копирайт изображения Unian Image caption Дональд Трамп нібито просив Володимира Зеленського розпочати розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена або його сина

"Якби республіканець коли-небудь зробив те, що зробив Джо Байден, або сказав те, що сказав Джо Байден, він би вже зараз сидів на електричному стільці", - заявив пан Трамп в будівлі ООН вчора.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, захищаючи Трампа, запропонував Міністерству юстиції розпочати власне розслідування діяльності Байденів в Україні.

Чи не єдиним республіканцем, який виступив проти партійної лінії, був Мітт Ромні. Колишній кандидат в президенти заявив, що якщо Трамп чинив таки тиск на Зеленського, це було б "надзвичайно тривожно". Ромні також закликав Білий дім оприлюднити факти розмови.

Financial Times зауважує, що в скандалі можуть з'явитись нові деталі, адже в Нью-Йорку запланована зустріч Трампа з Зеленським, а у Вашингтоні перед конгресменами свідчитиме директор Національного розвідуправління Джозеф Магваєр.

"Зрада"

Huffington Post зауважує, що республіканцям не було що сказати про скандал.

Лідер більшості у Сенаті Мітч МакКоннелл та його однопартійці "цілеспрямовано уникали" критики Трампа, зауважуючи, що "їм потрібно більше фактів", щоб давати коментарі.

Дехто, як-от сенатор Джо Баррассо, повністю применшував значення історії та звинувачував політичних опонентів у "помсті". А сенатор Джош Холі у відповідь на питання, чи є нормальною практикою для президента "просити іноземну державу допомогти йому виграти вибори", відповів: "Він попросив їх допомогти йому виграти вибори? Можете надіслати мені підтвердження цього?".

Чи не найдалі у критиці Трампа пішов сенатор Марко Рубіо.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Трамп вважає, що його опоненти навмисно роздмухують скандал

"Не думаю, що йому [Трампу] слід було це робити, але саме по собі це не є порушенням, через яке можна оголосити імпічмент", - вважає Рубіо.

А ось дехто з не наближених до владних кабінетів республіканців не підбирав висловів, коментуючи дії Трампа.

Колишній губернатор штату Массачусетс Білл Уелд, який намагається скласти конкуренцію чинному президенту щоб виграти номінацію від партії на наступних президентських виборах, звинуватив Трампа у "зраді" через розмову з Зеленьским.

"Це не просто підрив демократичних інституцій. Це зрада. Це ніщо інше, як зрада, і покаранням за зраду за американським кодексом є смерть", - цитує пана Уелда Huffington Post.

"Шістки Росії"

Washington Post пише про те, союзниками Трампа та його адвоката Руді Джуліані в Україні є "корумповані олігархи та шістки Росії".

На думку видання, пан Джуліані має погану репутацію ведення бізнесу з "українцями, близькими до Росії та колишнього президента Віктора Януковича, шістками російського президента Володимира Путіна".

На думку видання, пан Джуліані "покладався" на колишніх генеральних прокурорів Віктора Шокіна та Юрія Луценка, які були "ворогами реформістського руху та звинувачувались західними чиновниками в блокуванні антикорупційних розслідувань".

Washington Post стверджує, що пан Луценко "згодував пану Джуліані фальшиву історію" про начебто змову Демократичної партії проти тоді ще кандидата в президенти Трампа.

Тим часом, веде далі видання, пан Джуліані "розпочав кампанію" проти реформаторів в Україні. Зокрема, начебто через втручання американського адвоката президент Зеленський "був змушений розірвати стосунки" з журналістом і колишнім депутатом Сергієм Лещенком, який першим написав про нелегальні платежі Партії регіонів колишньому голові передвиборчого штабу Трампа, Полу Манафорту.

Підсумовуючи, Washington Post пише, що вимагаючи від Зеленського розслідування начебто корупційних дій Байденів та Лещенка, Трамп та Джуліані намагаються "у нечесний спосіб завдати шкоди" потенційному конкуренту чинного президента в президентській кампанії наступного року.

"Але в процесі вони також просувають порядок денний тих в Україні, хто намагається захистити корумпованих олігархів і заблокувати справжні реформи", - попереджає видання.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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