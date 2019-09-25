Тінь України над Вашингтоном, або чи буде імпічмент Трампа. Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images

Про скандал навколо телефонних розмов між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, який швидко набирає обертів і вже призвів до початку процедури імпічменту, в огляді іноземних видань від 25 вересня.

"Україногейт"

Після місяців "провокування" з боку американського президента Дональда Трампа Демократична партія таки розпочала процедуру усунення його від влади, пише Financial Times.

"Залишається лише здогадуватися, чи Трамп спокушав долю, чи справді вважає, що імпічмент допоможе йому переобратися наступного року", - розмірковує видання.

На думку поважної газети, існує дві причини, чому процедуру було розпочато саме зараз, а не після квітневої публікації доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в американські вибори.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський та Дональд Трамп 25 вересня зустрінуться на ГА ООН. До цих переговорів прикута увага всього світу.

По-перше, Трамп, як вважається, тиснув на Володимир Зеленського, коли вже сам перебував на посаді президента. Мюллер теж згадував випадки перешкоджання правосуддю, але основна частина його доповіді стосувалася підозри у змові з Росією з боку Трампа ще до того, як він обійняв посаду.

"В одному, щоправда, "україногейт" і звіт Мюллера тісно пов'язані: в обох випадках замішана Росія", - пише видання і нагадує, що військова допомога США, яку Трамп заморозив, мала допомогти Україні боротися проти російського вторгнення на Сході.

А друга причина полягає в тому, що підозрювані корупційні дії, пов'язані із "україногейтом", набагато простіше зрозуміти.

"Якщо пан Трамп погрожував заморозити допомогу прозахідній державі, якщо та не зіграє у брудну гру, щоб допомогти йому переобратися, то це дійде навіть до неуважних виборців, які ще не визначилися", - вважає Financial Times.

Підкилимна боротьба в Білому домі

Намаганням Трампа натиснути на президента України передували "місяці боротьби" всередині адміністрації американського президента, результатом якої стали несподіване відкликання посла з Києва, ухвала рішень в обхід керівників Ради нацбезпеки та замороження допомоги Україні, пише The Washington Post.

Копирайт изображения Уніан Image caption Конгресмени-демократи та деякі американські експерти з пострадянського простору засудили адміністрацію Трампа за дострокове припинення повноважень посла США в Україні Марі Йованович

Водночас лояльні до нього політики, зокрема його особистий юрист Рудольф Джуліані, намагалися "скористатися з американських відносин з Києвом", повідомляє видання з посиланням на колишніх і чинних чиновників.

Декілька з них розповіли виданню, що телефонній розмові двох президентів передували напружені зустрічі у Білому домі за участі чиновників з нацбезпеки, "які викликали у деяких їх учасників побоювання, що Трампа та його найближче коло були готові використати американські важелі впливу стосовно нового лідера України задля політичної вигоди Трампа".

Видання стверджує, що коли такі побоювання посилилися, "деякі високопосадовці таємно намагалися запобігти зустрічі чи телефонним розмовам Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки боялися, що Трамп скористається розмовою, аби натиснути на Київ у пошуках компромату на свого потенційного конкурента на перегонах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера".

Чиновники Білого дому заперечують такі заяви й стверджують, що такі побоювання не озвучувалися на зустрічах Ради національної безпеки.

Україні "особливо болісно"

Намагання Дональда Трампа "викривити" українське правосуддя задля своїх цілей є "важким злочином проти країни, яка відчайдушно бореться з корупцією", пише директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук у статті під назвою "Давайте, будь ласка, поговоримо про те, як почуваються українці з приводу цього" для The New York Times.

Копирайт изображения AFP

Авторка нагадує, що протягом останніх років Сполучені Штати допомагали Україні як протистояти російській агресії, так і здійснювати важливі реформи, "інвестуючи мільярди" в покращення, зокрема в судовій системі.

Так, появою суду, який займається політичною корупцією високого рівня, Україна не в останню чергу завдячує саме США.

"І тому гірко дізнаватися, що за Дональда Трампа, схоже, керівництво США тепер приєдналося до списку тих, хто волів би використати Україну для досягнення власних вузьких цілей, і робить це таким чином, що перешкоджає нашим власним зусиллям покращити свою країну", - пише Гетьманчук.

"Особливо болісно, що це відбувається в той момент, коли новому українському керівництву відчайдушно потрібне функціональне партнерство з Вашингтоном", - додає вона.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС