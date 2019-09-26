Україна як прокляття Трампа - огляд ЗМІ

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Скандал навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа із його українським колегою Володимиром Зеленським не вщухає. Перші шпальти провідних газет світу рясніють статтями про найостанніші події у справі, яка може закінчитися імпічментом нинішнього хазяїна Білого Дому.

Демократи звинувачують, республіканці відкидають

Знову халепа: необачно розісланий конфіденційний лист республіканців

Експерти про імпічмент Трампа: чи досить розмови з Зеленським?

Україна і Трамп: щось пішло не так ще з 2016 року

Це все через вибори

У статті, які проливає світло на політичні наслідки розмови президентів України і США, британська Guardian пояснює, чому саме, здавалося б, абсолютно "протокольна" бесіда двох лідерів наробила такого галасу і стала фактором у передвиборчому протистоянні ймовірного кандидата демократів Джо Байдена із Трампом, який хоче переобратися на другий термін.

"Демократи вхопилися за запис (який переказує зміст розмови - ред.) і заявили, що саме він доводить: пан Трамп використовував свою владу не на благо національної безпеки Америки, а для того, аби завдати удару пану Байдену, щоб покращити власні шанси на переобрання", - пише газета.

Однопартійці голови американської адміністрації такі звинувачення відкидають. Вони наголошують, що пан Трамп не ставив у пряму залежність військову допомогу США Україні від результатів розслідування діяльності пана Байдена в Україні за часів його віцепрезидентства.

Втім, веде далі Guardian, у розмові є й інші "міни уповільненої дії", як от роль генерального прокурора США Вільяма Барра у перевиборчій кампанії. "Роль пана Барра у цій справі може мати надзвичайно серйозні наслідки для пана Трампа, оскільки вона доводить, що Трамп намагався залучити представника уряду США до співпраці із іншою країною з метою "накопати брудної інформації" про потенційного опонента на виборах".

Guardian також зазначає, що "досі не виявлено жодних фактів, які б доводили нелегітимні дії пана Байдена" під час його візиту в Україну.

"Відправили меседж…"

Поки юристи обох таборів сперечаються, чи розмова Трампа і Зеленського дає достатньо підстав для імпічменту, Білий Дім вляпався в нову халепу.

Як повідомляє Guardian, хтось із співробітників Білого Дому випадково переслав демократам такий собі "темник" від радників президента щодо того, як правильно коментувати зміст липневої бесіди двох президентів.

Копирайт изображения Прес-служба президента

В електронному листі наголошується, що "політичні союзники президента повинні казати, що у розмові немає пропозиції "ти мені - я тобі", а також варто звинувачувати демократів у тому, що вони завдають набагато більшої шкоди США тим, що публічно обговорюють конфіденційну інформацію.

Guardian пише, що помічники Трампа намагалися відкликати "скандальний" лист, але було пізно, і його зміст доволі швидко почали поширювати у соцмережах.

"Те, що сталося в Білому Домі, стало болісним нагадування про необхідність завжди ретельно перевіряти список отримувачів перед тим, як натискати кнопку "відправити", - підсумовує газета.

Що кажуть експерти

Інше поважне британське видання, Financial Times, зібрало думки експертів щодо того, чи може розмова американського і українського президентів мати серйозні юридичні наслідки.

"Експерти розходяться у тому, чи стане розмова достатньою підставою для усунення Трампа з посади", - зазначає газета.

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Ной Букбайндер, виконавчий директор організації "Громадяни за відповідальність та етику", що базується у Вашингтоні, вважає, що президент США поводився, як персонаж фільму про мафію "Хресний батько". "Кожен розуміє, про що йдеться, коли хтось каже, ми зробили для вас багато чого, а тепер я прошу про послугу", - цитує його газета.

Річард Пейнтер, який опікувався питаннями етики в адміністрації Джорджа Буша, вважає, що це дає "більш, ніж достатньо, підстав для відсторонення пана Трампа від посади".

Втім, Джонатан Турлі, професор юридичної школи університету Джорджа Вашингтона, переконаний, що, хоча й існують "законні підстави, аби розібратися у цій проблемі", пан Трамп не сказав нічого такого, що могло б створити для нього серйозні проблеми.

Україна і президентство Трампа

Про роль України в житті 45-го Президента США розмірковує американська газета New York Times. Видання зазначає, що у стосунках Трампа і Києва "щось пішло не так" ще від часу виборів 2016 року.

Україна не та держава, яка мала б бути у списку пріоритетів президента, який веде торговельну війну з Китаєм, намагається вирішити конфлікти на Близькому Сході та вимагає від європейських союзників більше витрачати на НАТО, пише New York Times. "Але президент Трамп є одержимий Україною ще з кампанії 2016 року", - переконує газета.

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Видання пригадує, як нинішньому очільнику Білого Дому довелося позбутися керівника виборчого штабу Пола Монафорта, коли в Україні знайшли так звану "книгу готівкових витрат" колишньої Партії регіонів, де згадувалося й ім'я нині ув'язненого радника.

Дратувало Трампа і те, що Україна фігурувала у розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори.

З часом "його фіксація в Україні лише посилилася", розповідає New York Times. Однак цього разу пан Трамп вирішив, що за допомогою українських високопосадовців він зможе зруйнувати шанси його головного потенційного конкурента на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Саме тому відбувалися контакти адвоката Трампа Руді Джуліані із колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком.

New York Times зазначає, що ексгенпрокурор, "якого в Україні критикують як корумпованого", відкрив провадження щодо компанії, де працював син Байдена. І зробив він це "на догоду політичним інтересам Трампа".

Коли зусилля "дуже хорошого прокурора", як його називав Трамп, не дали бажаного результату, президент США звернув увагу на "політичного неофіта" - нового президента України Володимира Зеленського.

Газета вважає, що Трамп просто використав щире бажання молодого українського лідера, який прагнув підтримки США, аби покласти край російській агресії і подолати "політичну корупцію, яка давно мордує його країну".

Чим закінчиться новий скандал, в якому вкотре фігурують Україна і Трамп, - покаже час. Наразі, саме Україна стала приводом для "формального початку процедури імпічменту" проти нього, підсумовує New York Times.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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