"Зеленський - не маріонетка Трампа". Що західна преса пише про скандал

Копирайт изображения Getty Images

Скандал щодо Трампа і його розмови з президентом України залишається на перших шпальтах світових видань. Зокрема, західна преса пише про таке:

Чи вправно зіграв свою роль Зеленський у розмові з Трампом?

Що за компанія CrowdStrike, про яку згадав Трамп у розмові?

Як ставляться до скандалу в Україні?

Як українець та його 13-річна донька поширювали фейки про американську політику?

Хто кого?

Існує питання, хто ким маніпулював у розмові між Трампом та Зеленським, пише для Politico Ніна Янкович, дослідниця американського аналітичного центру Wilson Center.

"Хоча чимало коментаторів називають Зеленського "українським Дональдом Трампом" через брак політичного досвіду і кар'єру в шоубізнесі, насправді Зеленський є вправним політичним актором, зокрема й під час важливих телефонних дзвінків з лідером вільного світу", - зазначає авторка.

Зокрема в розмові з американським президентом Зеленський використав одну з фраз Трампа, заявивши, що хоче "осушити болото в нашій країні". Далі зміг втиснути в розмову згадку про свою поїздку в Нью-Йорк, де він, звісно ж, зупинявся у Trump Tower.

Хоча під час розмови з Трампом лестощі подекуди зашкалювали, Зеленського важко назвати блазнем, який не розуміє, що коїться, пише Янкович.

"Він точно знав, як грати роль головного підлабузника, аби мати будь-який шанс отримати те, що потрібно його країні - продовження допомоги та могутнього друга", - зазначає дослідниця.

Для Зеленського Трамп може стати ключем для завершення війни на Донбасі. Зважаючи на приязне ставлення американського президента до Путіна, хороші відносини між Трампом і Зеленським могли б дати Трампу зрозуміти точку зору України і подарувати важіль впливу, якого не було за Порошенка, пише Янкович.

Україна не може собі дозволити обирати міжнародних партнерів, і США - її найбільший і найбагатший союзник, пише Янкович, яка була радником українського МЗС у 2016-2017 роках.

На жаль, для Зеленського та України, його телефонна розмова з Трампом стала основою для розслідування щодо імпічменту, зазначає Янкович. Тож зважаючи на обставини, двоє лідерів навряд чи будуть "частіше спілкуватися телефоном" - саме таке побажання Зеленський озвучував на початку розмови.

Що за CrowdStrike?

Копирайт изображения Getty Images

І в розмові Трампа з Зеленським, і в тексті скарги інформатора згадується компанія CrowdStrike, що працює в галузі кібербезпеки. Цю американську фірму у 2016 році найняв Національний комітет Демократичної партії для розслідування зламу своїх серверів, пише Forbes.

Згідно з фейковою теорією, демократи разом із CrowdStrike сфальшували докази про нібито причетність Росії до зламу, щоб дискредитувати перемогу Трампа на виборах у 2016 році, зазначає видання.

За версією прибічників теорії змови, сам сервер нібито сховав в Україні співзасновник CrowdStrike Дмитро Альперович. "Сервер - кажуть, що він в Україні", - зауважує Трамп у розмові із Зеленським.

Спілкуючись з українським президентом, Трамп згадує і про те, що компанія нібито належить багатому українцю, про що він говорив і раніше. Насправді ж, Альперович - американський громадянин, який народився в Росії, зазначає Forbes.

Президент Трамп часто ставить питання, чому сервер не передали ФБР. Втім, як зазначало видання Vice, передача фізичного сервера не є обов'язковою чи звичною процедурою для аналізу. Набагато кориснішим є копія того, що є на сервері, яку CrowdStrike передала ФБР разом із доказами та результатами розслідування.

Незалежні експерти в галузі безпеки та спецслужби США підтвердили, що за зламом стояла Росія, нагадує Forbes.

Що думають в Україні?

Копирайт изображения Getty Images

Інформація про те, що Дональд Трамп намагався тиснути на Україну для розслідування справи щодо родини свого політичного опонента Джо Байдена, обговорюється громадянським суспільством та в політичних колах у Києві, пише Guardian.

Чимало людей ставлять собі питання, чи можна вважати США надійним союзником у спробах країни проводити реформи і протистояти тиску з боку Росії, зазначає видання.

Представники громадянського суспільства та ветеранських організацій скаржаться на загрозу позбавити Україну військової допомоги та політичної підтримки заради здобуття переваги у внутрішній політиці США.

"Дуже дивно мати такий тиск з боку довгострокового союзника України, отримати прохання втрутитися у розслідування з країни, яка так довго була для нас рольовою моделлю", - сказала виданню директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк.

"Політика не повинна впливати на те, чи отримують наші війська те, що їм потрібно", - цитує видання ветерана АТО Михайла, який попросив не називати його прізвища.

Втім, на думку політичних аналітиків, скандал щодо розмови між Трампом і Зеленським в Україні сприймають здебільшого як американську справу і він навряд чи зменшить підтримку Зеленського, зазначає Guardian.

Американські фейки з України

Копирайт изображения Getty Images

Тим часом, Newsweek пише про те, як українець створив мережу з десятків сторінок на Facebook, що поширювали вірусний контент про американську політику, зокрема матеріали на підтримку Дональда Трампа. Одна зі сторінок під назвою I Love America мала понад мільйон підписників.

Масивною пропагандистською операцією у соцмережі керували лише троє людей - українець, його 13-річна донька та літня жінка, які навіть не володіли ідеальною англійською, пише видання з посиланням на блог Popular Info, що викрив схему.

Журналіст-розслідувач з Popular Info вийшов на творців мережі - українців Андрія Зюзікова та його колишнього бізнес-партнера Андрія Ткаченка, які кажуть, що керувалися лише бажанням заробити гроші і не мали політичної мети.

Зюзіков зареєстрував сторінку I Love America ще у 2017 році, а керування нею передав Ткаченку, пише видання. Згодом партнери посварилися, оскільки Зюзіков не хотів займатися просуванням політиків.

Ткаченко і його маленька команда збирали вірусні пости з Facebook і трохи змінювали їх, аби обдурити алгоритм соцмережі, що знижує рейтинг неоригінального контенту. Політичні меми допомагали залученню користувачів і спрямовували їх на сайт з рекламою від Google, що й приносило прибуток, пише Newsweek.

Українець розповів, що навіть підписав угоду з американським партнером і розраховував заробляти пів мільйона доларів на місяць. Втім, після звернення журналіста-розслідувача Facebook видалив сторінки.

У соцмережі виданню заявили, що в цьому випадку Facebook не виявила залучення іноземних держав, а мережу закрили через те, що там розміщували старі пости та контент заради "клікбейту".

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!