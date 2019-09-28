Новий "Парк Юрського періоду" і зґвалтування Демі Мур. Культогляд

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У свіжому культогляді читайте про повернення "Парку Юрського періоду", танцювальні репетиції по скайпу, а також про відвертості Демі Мур.

Новий "Парк Юрського періоду"

У 2021 році вийде "Світ юрського періоду-3", повідомляє Telegraph. Це буде вже шостим фільмом серії. У ньому знімуться ті самі актори, що й у першому, який вийшов на екрани 1993 році.

Стівен Спілберг буде виконавчим продюсером стрічки, Колін Тревороу - режисером.

Тревороу також зняв короткий фільм "Битва під Великим Каменем", який є своєрідною прелюдією до нової стрічки.

У ньому демонструється перше пряме протистояння між динозаврами та людьми. Починається все з того, що родина відправляється на кемпінг до парку Великого Каменю за 30 кілометрів від того місця, де закінчився останній фільм.

Тревороу пояснює, що у новому фільмі хоче показати небезпеку генетичних технологій.

"Ми показуємо не тільки те, що цих тварин, про яких ми дбаємо і які були в неволі, нарешті звільнено, а й те, що здатність створювати цих тварин пішла трохи далі, аніж наш друг Доктор Ву. Це відкриття технології для широкого доступу, як і ядерної енергії, мене лякає".

Фейковий трейлер до "Гри Престолів"

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Фейковий трейлер до нового серіалу-продовження "Гри престолів" сколихнув соцмережі, пише The Sun.

Про всесвіт "Гри престолів" вийдуть одразу два нових серіали: "Bloodmoon" та ще один - про династію Таргарієнів, - який поки що не має офіційної назви.

У неофіційному трейлері до останнього на YouTube вмирають 16 драконів із 18, що розчарувало багатьох фанатів.

У кліпі також розкриваються деталі занепаду династії Таргарієнів за сюжетом книги Джорджа Мартіна "Вогонь і кров".

"Чи справді HBO робить цей серіал про завоювання Еєгона? Бо це більш амбітно, аніж "Гра престолів", - пише один із користувачів.

"Гра престолів" вважається одним іх найуспішніших серіалів в історії телебачення. На його рахунку - 38 премій "Еммі" в різних номінаціях.

Танці по скайпу

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Відомий французький хореограф Жером Бель на рік відмовився літати через екологічні міркування і проводить репетиції по скайпу, пише New York Times.

Його учениця перебуває в Нью-Йорку, де репетирує створений ним соло-номер Ісидора про життя Ісидори Дункан. Сам хореограф у Парижі, тож різниця в часі між ними складає 6 годин.

Під час їхніх скайп-сесій кілька разів вимикався Wi-Fi, однак Бель каже, що "готовий заплатити цю ціну" заради клімату.

Бель не зможе побачити її виступ і не відвідуватиме інші свої постановки в Америці.

Хореограф каже, що не впевнений, що зможе таким чином зберегти свою кар'єру, однак "іншого вибору немає".

"Якщо ні, то ні. Я буду жити у своїй країні і вчити танцям дітей", - каже він.

Секрети Демі Мур

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Демі Мур готується випустити автобіографію під назвою "Навиворіт", де розповідає про те, як її зґвалтували у 15-річному віці за 500 доларів, які отримала її мама, пише Telegraph.

Також акторка зізнається в історії власних наркотичної та алкогольної залежностей.

Мур часто доводиться захищатися від звинувачень, що вона не має справжнього таланту, а здатна лише на сексуально провокативні ролі, пише газета.

Однак в її резюме можна знайти справжні перлини, додає видання.

Серед них - комедії "Остін Пауерс" і класичний підлітковий фільм "Тоді й тепер".

Вона також прекрасно зіграла пронизливу роль вдови у фільмі "Якби ці стіни могли говорити".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC.

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