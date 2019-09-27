Данилюк написав заяву про відставку з посади секретаря РНБО

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Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олександр Данилюк написав заяву про відставку. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у фейсбуці.

Як зазначають в ОП, заява була написана перед поїздкою Володимира Зеленського до США, але президент її поки що не підписав.

"Президент розгляне її після повернення до Києва", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про існування заяви підтвердив і сам Данилюк: "Лишаюся на роботі до рішення президента", - написав він.

В іншому дописі пан Данилюк поширив публікацію про своє звільнення, де також йдеться про те, що він може отримати посаду посла України в США або Великій Британії.

"Є ще ідеї щодо працевлаштування?", - іронізує Данилюк.

Олександр Данилюк був частиною команди Володимира Зеленського з самого початку передвиборчої кампанії - спочатку він відповідав за за міжнародні відносини, економіку, фінансову і банківську політику.

Наприкінці травня Зеленський призначив його секретарем РНБО.

У попередні роки Данилюк працював у декількох інвестиційних фондах, у тому числі в Москві та Лондоні, був радником прем'єр-міністра Юрія Єханурова та позаштатним радником Віктора Януковича.

Після обрання Петра Порошенка президентом України пан Данилюк став його представником в уряді та заступником голови президентської адміністрації.

У квітні 2016 року Верховна Рада призначила Олександра Данилюка міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана. Але згодом у нього виник конфлікт з прем'єром, який переріс у публічну площину.

У травні 2018 року уряд вп'яте відмовився призначити заступником міністра кандидатуру, яку подав Данилюк. Через це голова Мінфіну написав листа послам країн "Великої сімки", у якому поскаржився на прем'єра.

За місяць, у червні 2018 року, Володимир Гройсман вніс до парламенту пропозицію звільнити Олександра Данилюка, яку депутати схвалили наступного дня.

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