Луценко міг зливати Джуліані недостовірні дані про Байдена - Guardian

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У скандалі Трампа і Зеленського продовжують з'являтися нові деталі. У понеділок, 30 вересня, світові ЗМІ пишуть про наступні теми:

Чому представники української діаспори в США радіють скандалу навколо розмови Трампа та Зеленського

Чи надурив Юрій Луценко особистого адвоката Трампа Руді Джуліані

Чому українські чиновники мріяли покінчити з послом США Марі Йованович

Як родина Байденів просить американські телеканали не пускати Джуліані в ефір

"Чим більше новин про Україну, тим краще"

Копирайт изображения Getty Images Image caption П'ять аркушів розмови Зеленського з Трампом, які можуть змінити історію США

Велика частина української діаспори в США вважає, що скандал із Зеленським і Трампом для них обох нічим поганим не закінчиться, пише The New York Times.

Адже чимало представників діаспори підтримує Трампа і вважає, що Демократична партія вигадала всі звинувачення проти нього, додає газета. Такі погляди зумовлені ставленням до реакції адміністрації Барака Обами на агресію Росії проти України, яку (реакцію) вони вважають "надто слабкою".

Також діаспора не задоволена внутрішньою політикою колишнього президента, в якій вона вбачає елементи соціалізму, що є неприйнятним для виходців з комуністичних країн, додає видання.

Член діаспори Богдан Чмола вважає, що на Україну цей скандал також вплине позитивно. "Чим більше новин про Україну, тим краще", - каже він.

Діаспора також радіє, що інтерес до України посилився у Сполучених Штатах. Американець Георгій Гончар очікує, що тепер в американських україномовних школах можна очікувати більше дітей.

Луценко просто намагався сподобатися оточенню Трампа?

Копирайт изображения Getty Images Image caption То Луценко надурив самого Джуліані?

Юрій Луценко міг спеціально надавати адвокату Трампа Рудольфу Джуліані неправдиву інформацію про Байдена, аби заручитися його підтримкою, пише Guardian.

Зокрема, джерело в правоохоронних органах України повідомило газеті, що "Байден та його син ніколи не фігурували в розслідуванні" щодо компанії Burisma, де працював син Байдена Хантер, і яку Трамп начебто хотів розслідувати на предмет корупції.

"Луценко сильно потребував якогось політичного союзника, і він вважав, що Джуліані зможе передати Трампу конкретні повідомлення, і він створив це повідомлення, аби стати більш цікавим американському істеблішменту", - каже джерело.

Ексгенпрокурор сподівався, що Сполучені Штати можуть врятувати його від можливих наслідків критики на його адресу через повільний темп розслідування корупційних злочинів в Україні.

"Той факт, що колишній український генпрокурор міг надавати Джуліані підроблену інформацію, аби вона більше сподобалася Трампу, - вражаючий можливий поворот у скандалі, який розвивається", - пише газета.

"Неприємна людина" для Трампа і українських чиновників

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Колишні й теперішні американські чиновники анонімно розповіли Associated Press, що колишній посол США в Україні Марі Йованович була "дуже вмілим та поважним дипломатом", пише Chicago Tribune.

Вона тиснула на український уряд з метою подолання корупції та сепаратизму, цитує їх газета.

"Частина українських урядовців хотіла і наполягала, щоб вона [Йованович] чинила менше тиску з метою проведення корупційних розслідувань, адже ці урядовці думали, що Трамп менше зацікавлений у розслідуванні корупції, і тільки через це вони почали проти неї кампанію", - сказали анонімні чиновники.

Водночас в опублікованій стенограмі розмови з Зеленським Трамп називає Йованович "неприємною людиною" і каже, що їй "прийдеться пройти через певні речі", нагадує видання.

Відкликання посла стало "ключовою подією" в скандалі з Україною і Трампом, пише видання. Ще за багато місяців до телефонної розмови між лідерами, велика кількість дипломатів була стурбована новиною про її відсторонення.

Байдени проти Джуліані

Копирайт изображения Getty Images Image caption Радники Джо Байдена просять телеканали не пускати в ефір адвоката Трампа Руді Джуліані, який на їхню думку розповсюджує брехню про політика та його сина

Команда можливого суперника Трампа на президентських виборах 2020 року Джозефа Байдена попросила топові американські телеканали не показувати Джуліані у своїх програмах, пише The Daily Beast.

У листі до цих телеканалів радники Байдена наголосили, що Джуліані не може з'являтися в ефірі через те, що розповсюджував неправду про його роботу в Україні.

"Ми пишемо вам, тому що стурбовані, що ви досі показуєте Руді Джуліані в своїх ефірах, аби розповсюджувати неправдиві та вже розвінчані теорії змови в інтересах Дональда Трампа, - говориться в листі. - Хоча ви часто перевіряєте факти в прямому ефірі, цього вже недостатньо".

Також там зазначено, що Джуліані вже не є публічною особою і не має публічної посади, які могли б виправдати його появу на телебаченні.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС