"Байденом слід зайнятися так само серйозно, як Трампом". Огляд ЗМІ

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У вівторок, 1 жовтня, іноземна преса продовжує обговорювати скандал довкола телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського. ЗМІ аналізують бурхливу реакцію президента США на останні новини і закликають уважно дослідити не лише можливе зловживання владою Трампом, а й діяльність Джо Байдена в Україні.

Преса має зайнятися справою Байденів

Розслідувати діяльність Байденів в Україні закликає журналістів британський телеведучий Пірс Морган у статті Daily Mail.

"Прийшов час для ЗМІ активізувати свої розслідування щодо Байденів та України, вкласти в них стільки ж енергії, скільки вони абсолютно вірно вкладають зараз у телефонну розмову Трампа", - пише він.

Журналіст додає, розуміє, що через цей матеріал його звинувачуватимуть у спробах відволікти увагу від скандалу довкола телефонної розмови між Зеленським та Трампом, але, на його думку, саме у діях Байденів і може ховатися "справжня історія".

Автор пише, що часті візити Джо Байдена до України з 2014 року та робота його сина Хантера у складі Ради директорів групи газовидобувних компаній Burisma, щодо якої було відкрито справу про відмивання коштів, викликає багато запитань.

Морган наголошує, що невідомо, чим саме займався Хантер Байден на посаді, за яку щомісяця одержував 50 тисяч доларів, чому на це місце найняли саме його, та ставить під сумнів наявність у нього відповідної кваліфікації для виконання цієї роботи.

Цікаво і те, чи обговорював син з батьком Burisma. Байден старший казав, що компанію вони не обговорювали, але Хантер якось зазначив, що така розмова мала місце, принаймні одного разу. І останнє запитання, яке цікавить автора: чи втручався Джо Байден у розслідування справи щодо Burisma?

"Тут точно більше однієї історії. І якщо Джо Байден хоче бути президентом, тоді йому доведеться припинити вдавати що її тут немає", - пише автор статті.

"Все це підводить мене до запитання, яке я дійсно хочу поставити, і ось воно: що б сказали ті самі демократи, які кажуть, що тут нічого немає, якби на місці Хантера Байдена опинився Дональд Трамп молодший?", - пише Морган.

WSJ: Помпео слухав розмову Трампа і Зеленського

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Державний секретар США Майк Помпео - один із представників адміністрації Дональда Трампа, які слухали його телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським 25 липня, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопосадовця з Держдепартаменту.

"Ця новина свідчить про більш тісний зв'язок між Держдепартаментом та запуском процедури імпічменту Палатою представників", - пише видання.

Помпео був проти оприлюднення стенограми розмови.

"Це приватні розмови між світовими лідерами, і їх не часто оприлюднюють. Роблять це тоді, коли Білий дім вважає це доречним", - сказав Помпео в інтерв'ю Fox News за кілька днів до оприлюднення стенограми 25 вересня.

The Wall Street Journal додає, що ситуація довкола телефонної розмови, в якій Трамп просив Зеленського розслідувати діяльність свого імовірного конкурента на наступних президентських перегонах та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера в Україні, розвивається.

Вчора Палата представників Конгресу попросила адвоката Трампа Руді Джуліані надати документи, що пов'язані з цією телефонною розмовою.

Твіт-шторм від Трампа

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"Імпічмент доводить Трампа до божевілля", - пише у своїй колонці редактор Los Angeles Times Джон Гілі.

Автор коментує останні заяви президента США у Twitter, в яких той критикує запуск процедури імпічменту і називає його "нелегітимним".

Найбільше занепокоєння викликає твіт, в якому Трамп цитує пастора Роберта Джеффреса, який каже, що усунення Трампа від посади в результаті імпічменту "спричинить громадянську війну", йдеться у статті.

Згадки про громадянську війну у автора викликають подив. Імпічмент Трампа можливий тільки за двопартійної підтримки парламенту, пише він.

"Іншими словами, усунення президента від посади буде суто двопартійним кроком, що ґрунтуватиметься на доказах того, що він зловживав владою", - пише редактор Los Angeles Times.

Він називає це черговим підтвердженням погляду на президентство, яким керується Трамп, - "l'état, c'est moi" ("Держава - це я").

"Він - не держава, і те, що на краще для останньої, не на краще для першого. І навпаки", - додає автор.

Автор висловлює занепокоєння реакцією республіканців на таку поведінку Трампа.

"Від таких, що мають на меті захиститися, його відповіді перетворилися на безвідповідальні, і це має непокоїти всіх", - підсумовує редактор видання.

WP: притягнути Трампа до відповідальності

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The Washington Post присвячує редакційну статтю тій самій темі, в якій пише, що такими твітами Дональд Трамп намагається відвернути увагу від скандалу довкола змісту телефонної розмови з українським президентом.

Видання називає твіт про загрозу громадянської війни "обурливим". Президента США звинувачують в тому, що він намагався залучитися підтримкою лідера іншої країни для саботажу свого політичного суперника і спробах приховати це. Тепер він ще й "погрожує" Конгресу та всім, кому відомо про його "злодіяння", за те, що його хочуть притягнути до відповідальності.

Такі речі не можна ігнорувати, пише The Washington Post.

Єдиний вихід із ситуації - не дозволити, щоб Трампу "це зійшло з рук", йдеться у статті.

"Конгрес та народ мають змусити пана Трампа відповідати за свої недемократичні тактики залякування і за більший скандал, який він використовує, щоб їх приховати", - підсумовує видання.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC

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