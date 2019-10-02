"Медовий місяць" Зеленського скінчився. Огляд іноземних ЗМІ

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Про кінець "медового місяця" для українського президента, скандал у США, Тома Круза і Чорнобиль - в огляді іноземних видань від 2 жовтня:

Що спільного між Зеленським та Порошенком?

Круз у Києві: зустріч акторів чи візит до президента?

Нові тури до Чорнобиля.

Чи маніпулює Трамп громадською думкою?

Відставка Данилюка і перспектива Зеленського

Копирайт изображения УНІАН Image caption Відставка Данилюка - "поганий знак" для Зеленського, пише журналіст Bloomberg

"Медовий місяць" для українського президента Володимира Зеленського закінчується, пише Леонід Бершидський у статті для Bloomberg.

Він нагадує, що успіх Зеленського на виборах базувався на двох його основних обіцянках: побороти тотальну корупцію та досягти миру на сході країни.

Нещодавня відставка голови Ради національної безпеки та оборони Олександра Данилюка, "який додавав значущості Зеленському, допомагав робити його більш прийнятним для західних партнерів, які вважали колишнього телевізійного коміка кимось на кшталт популістського клоуна", це "поганий знак" для президентського офісу.

Зокрема, через те, що причиною відставки вважається незадоволення Данилюка стосунками президента з мільярдером Ігорем Коломойським, а також суперечки із "впливовим" головою президентського офісу Андрієм Богданом, якого також пов'язують з цим бізнесменом.

Відставки Данилюка, а також голів Національної поліції та Укравтодору, нагадують Бершидському часи президента Петра Порошенка, коли "професіонали з приватного сектору та успішні закордонні реформатори, які були залучені до влади, швидко розчарувались через повільні темпи змін, а іноді через те, в чому вони вбачали неналежний тиск з боку друзів та ділових партнерів президента".

Скандал в США і активні дії Росії з "втюхування" так званої "формули Штайнмаєра" для Донбасу також не сприяють успіху Зеленського, на його думку.

Чого приїжджав?

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Всесвітньо відомий кіноактор Том Круз і раніше вирізнявся "дивною" поведінкою, але навряд чи він міг обрати більш "вдалий" час, аби відвідати Україну, іронізує Vanity Fair.

"Том Круз нещодавно зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським, начебто щоб обговорити локації для майбутнього фільму. І зробив це за кілька днів після того, як Конгрес розпочав процедуру імпічменту через телефонну розмову, в якій Дональд Трамп тиснув на Зеленського нарити компромат на Джо Байдена", - нагадує видання.

Як зауважується, жодної інформації про те, про який саме фільм йдеться, немає, хоча й ходили чутки, що Круз, можливо, знімає останню "Місію нездійсненну" в Україні.

За словами Vanity Fair, зустріч Круза з Зеленським, який і сам був актором, не є чимось неординарним, але в контексті останніх подій виглядає "відверто дивно".

Видання жартівливо запитує, чи не замішаний в цьому Володимир Путін.

"Чи означає щось той факт, що Круз був першою американською кінозіркою, яка завела профіль в російській соціальній мережі ВКонтакте у 2013 році?" - цікавиться Vanity Fair.

До реактора на кілька хвилин

Копирайт изображения УНІАН Image caption Блоковий щит управління четвертого енергоблоку ЧАЕС

Україна відкрила для відвідувань туристами диспетчерську залу сумнозвісного четвертого реактора на Чорнобильській АЕС, епіцентр найгіршої ядерної катастрофи в історії людства, пише The Telegraph.

Видання нагадує, що саме тут у квітні 1986 року були відключені охолоджувальні помпи, що спричинило неконтрольовану реакцію, вибух і пожежу, в результаті яких загинуло щонайменше 54 людей, а сотні тисяч піддалися небезпечному випромінюванню.

"Відтепер сміливці або дурні, які зайдуть всередину, зможуть дуже коротко побачити місце, де сталася ця трагічна історія", - пише газета, нагадуючи, що 200 тонн радіоактивного палива все ще залишаються "у дедалі нестабільнішому саркофазі зі сталі та скла", який був побудований ліквідаторами Чорнобильської аварії.

Як повідомляє видання, минулого тижня журналістів провели кілометровим коридором із золотавого алюмінію в диспетчерську четвертого реактора, що розташований під новою захисною аркою, але за межами старого саркофага, аби оголосити його відкриття в якості одного з понад 20 нових туристичних маршрутів.

"Маніпуляції правих"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишня радниця президента США Барака Обами з питань національної безпеки Сюзан Райс вважає, що Джо Байден зробив все правильно, коли домагався відставки генпрокурора України Шокіна

Сюзан Райс, колишня радниця президента США Барака Обами з питань національної безпеки, у колонці в New York Times звинувачує Дональда Трампа, республіканців у Конгресі та праві ЗМІ у маніпулюванні громадською думкою, коли вони ототожнюють телефонну розмову Трампа із Володимиром Зеленським щодо розслідування діяльності Джо і Гантера Байденів і зусилля самого Джо Байдена переконати Україну змінити генпрокурора у 2015-2016 роках.

"Байден неодноразово робив кроки - за наказом президента - для просування широко підтримуваної, повністю відкритої політики уряду США для заохочення українських чиновників до агресивної боротьби з тотальною корупцією та зміцнення молодої демократії в Україні", - пише вона.

Вона додає, що тиск на Петра Порошенка з боку Байдена щодо заміни "малоефективного генпрокурора" повністю відповідав американським інтересам і був підтриманий МВФ та європейськими партнерами.

Пані Райс нагадує, що в той час Генпрокуратура не розслідувала справ ані проти Гантера Байдена, ані проти власника компанії Burisma, членом ради якої той був.

У липневій розмові ж із Зеленським, стверджує Райс, Трамп не займався державною справою, а "просив про іноземне втручання у вибори 2020 року, аби просунути свої політичні інтереси" і "явно тиснув на Зеленського, аби той розслідував діяльність Байдена, який є найбільш небезпечним і ймовірним політичним опонентом президента, та його сина".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.

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